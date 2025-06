T.J. Shorts, MVP des finales de Betclic ELITE, quitte Paris avec un triplé historique !

T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) ne peut s’empêcher d’accompagner un titre collectif d’un trophée de MVP. Le double MVP de la saison régulière de Betclic ELITE conclut son aventure parisienne en apothéose en ayant aidé le Paris Basketball à décrocher le premier titre de champion de France de son histoire. Jouissant encore une fois d’un niveau exceptionnel en finale, le meneur de jeu américain a logiquement été élu MVP des finales des playoffs de Betclic ELITE.

Le match 5 de la rédemption

Décevant lors des deux précédents matchs de la série à Monaco, T.J. Shorts n’avait pas brillé lors du match 3 puis du match 4, perdus par le Paris Basketball. Il faut dire que l’ancien meneur de Bonn souffre d’une entorse de la cheville depuis la belle du quart de finale contre Dijon. Et ce match 5, disputé à l’Adidas Arena, avait mal commencé pour lui comme pour Paris, au contraire de son équipe. Puis c’est son équipe qui semblait voir le match s’échapper en début de quatrième quart-temps, en étant menée de 8 points (73-81 à la 32e minute).

Mais comme souvent cette saison, Shorts a répondu présent dans les moments décisifs. Auteur de 27 points et 10 passes décisives, il a été le moteur de la révolte parisienne. Sur l’ensemble de la série, il tourne à 23,6 points de moyenne, avec également 4,2 rebonds et 6,6 passes décisives.Guidant ses coéquipiers avec lucidité et agressivité, il a renversé une Roca Team pourtant bien en place. Ce succès historique (99-93) offre au club parisien son premier titre de champion de France, moins de 10 ans après sa fondation.

« Ce sentiment est exceptionnel »

En larmes après le buzzer final, T.J. Shorts a livré un témoignage plein d’émotion au micro de DAZN : « Ça a été un long parcours. Je n’ai pas les mots justes pour décrire ce que je ressens, je pleure, je suis heureux, je partage avec les fans, je suis fatigué… Le sentiment est exceptionnel. Finir avec le trophée avec ces gars, je m’en souviendrai pour le reste de mes jours. »

Sur sa blessure, il a ajouté : « Je ne voulais pas terminer comme cela. J’ai pu réécrire l’histoire. Ma cheville est encore douloureuse mais je ne veux jamais me servir des blessures comme d’une excuse. »

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 27 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 18,1 #1 REB 2,2 #139 PD 7,9 #1

Direction l’EuroLeague avec le Panathinaikos

Déjà double MVP de Betclic ÉLITE (2023 et 2024), MVP et vainqueur de la BCL avec Bonn en 2023, MVP et vainqueur de l’EuroCup en 2024 avec Paris, T.J. Shorts va désormais tenter un nouveau défi : gagner l’EuroLeague avec le Panathinaikos Athènes. Il y retrouvera notamment Ergin Ataman, Kendrick Nunn ou Mathias Lessort, avec comme objectif de viser le sommet européen.

Mais avant de se tourner vers la Grèce, le meneur de poche aura marqué de son empreinte l’histoire du Paris Basketball. Son nom est désormais gravé aux côtés des plus grands MVP des finales de Betclic ELITE, lui qui succède à Mike James, titré en 2024.