Betclic Élite

Gavin Ware, nouveau pivot de Limoges : « La France est devenue ma deuxième maison »

Betclic ELITE - Nouvelle recrue du Limoges CSP, Gavin Ware a confié à EuroBasket que la France est aujourd’hui son « home away from home ». Passé par Dijon, Gravelines ou encore Levallois, l’intérieur américain s’apprête à entamer une nouvelle étape de sa carrière en Betclic ELITE.
00h00
Résumé
Gavin Ware, nouveau pivot de Limoges : « La France est devenue ma deuxième maison »

Gavin Ware va jouer à Limoges après ses aventures à Levallois, Gravelines et surtout Dijon

Crédit photo : FOXAEP

Signé la semaine dernière par le Limoges CSP, Gavin Ware (2,06 m, 31 ans) n’en est pas à sa première expérience dans l’Hexagone. L’intérieur américain, qui a déjà passé six saisons en France, a accordé un long entretien à EuroBasket dans lequel il revient sur son parcours, ses passages marquants à Dijon et son attachement au basket français.

LIRE AUSSI

« La France est définitivement un home away from home »

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en Belgique, Gavin Ware a posé ses valises en France dès 2017, à Levallois. Depuis, il est passé par Gravelines et surtout Dijon, où il a connu trois passages différents. « France is definitely a home away from home. (…) Six years later, now I feel like a local French man », raconte-t-il. S’il avoue ne pas encore maîtriser totalement la langue, l’Américain se sent pleinement intégré.

À Dijon, il dit avoir trouvé un environnement structuré et bienveillant. « On fait les choses bien, avec l’identité JDA. (…) Les gens sont attentionnés et ont votre intérêt à cœur », confie-t-il, en soulignant le soutien des supporters, entraîneurs et coéquipiers.

Des souvenirs forts avec Holston, Dokossi et Gravelines

Parmi ses souvenirs marquants, Gavin Ware évoque sa complicité avec David Holston, « un meneur incroyable qui tient ses coéquipiers responsables », ou encore sa bonne entente avec Allan Dokossi, dont il admire les qualités athlétiques.

Il n’oublie pas non plus son passage à Gravelines-Dunkerque, vécu en pleine pandémie de Covid-19 : « Tout était fermé sauf la salle. J’y ai passé beaucoup de temps », se rappelle-t-il.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Gavin Ware.jpg
Gavin WARE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 31 ans (19/10/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
7
#130
REB
3,1
#93
PD
0,8
#166

La régularité comme marque de fabrique

En six saisons en France, Gavin Ware a affiché des statistiques remarquablement constantes, autour de 12 points et 6 rebonds par match. « C’est très important de garder ce niveau de constance. (…) C’est un business : si je veux réussir et vivre confortablement, je dois faire mon job », explique-t-il.

À Limoges, cette fiabilité sera précieuse pour une équipe en quête de stabilité à l’intérieur.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
