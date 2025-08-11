Un ancien de Cholet et du Portel rejoint Bandja Sy en Roumanie

Pour sa 6e saison chez les professionnels, Emmanuel Nzekwesi va expérimenter un 6e championnat en carrière. L’ancien joueur du Portel et Cholet va en effet jouer en Roumanie en 2025-2026, à Oradea, où a déjà signé l’ex-Parisien Bandja Sy plus tôt dans l’été.

Après la France, une dernière saison entre Pologne et Israël

Après avoir joué aux Etats-Unis, en NCAA, aux Pays-Bas, à Leiden, puis en Belgique, à Mons-Hainaut, et donc en France, Emmanuel Nzekwesi (2,03 m, 27 ans) avait découvert la saison dernière Israël et la Pologne. Après avoir débuté à l’Hapoël Gilboa Galil, il est parti avant même la fin de l’année 2024. L’intérieur a ensuite trouvé refuge pour le reste de l’exercice au Slask Wroclaw, regoûtant ainsi à la BCL et compilant de belles statistiques en PLK (plus de 14 points à 61% aux tirs et 7 rebonds de moyenne sur 18 matchs).

PROFIL JOUEUR Emmanuel NZEKWESI Poste(s): Pivot Taille: 203 cm Âge: 27 ans (05/09/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 6,4 #272 REB 2,6 #270 PD 1,6 #217

Avec cette dernière saison mouvementée, Emmanuel Nzekwesi avait posé ses valises en France, d’abord au Portel en 2022-2023 puis à Cholet la saison suivante. Très bon à l’ESSM (15 points à 52,4 % de réussite aux tirs, 6 rebonds et 1,6 passe décisive en 27 minutes de jeu pour 18,2 d’évaluation sur 28 rencontres de Betclic ÉLITE), l’international néerlandais a eu un rôle de remplaçant à Cholet (8,6 points à 51,1% de réussite aux tirs et 3,9 rebonds en 16 minutes).

Avec Oradea, Emmanuel Nzeksewi tentera de connaître une 3e campagne de suite en BCL. Le club roumain devra passer par les barrages, une phase de qualification que le joueur avait victorieusement connu avec Cholet.