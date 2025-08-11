Ancien « coeur » de l’AS Monaco, John Brown III quitte l’EuroLeague pour l’Australie !

Après une décennie en Europe, John Brown III va découvrir un autre continent pour le basket, l’Océanie. En effet, l’ancien intérieur de l’AS Monaco va jouer en Australie pour la saison 2025-2026, à South East Melbourne en NBL.

The @SEMelbPhoenix are set to sign American big man John Brown III for NBL26, Code Sports’ Michael Randall reports 👀 pic.twitter.com/xRlgxeo3qS — NBL (@NBL) August 11, 2025

Un retour à l’Étoile Rouge de Belgrade

après l’aventure monégasque

John Brown III sort d’une demi-saison à l’Étoile Rouge de Belgrade, club avec lequel il s’était engagé après son départ de l’AS Monaco à l’été 2024. Revenu en toute fin d’année dernière, il a disputé une trentaine de matchs avec le club serbe. En EuroLeague, il tournait encore à 4 points (42% aux tirs) et 2,6 rebonds en 14 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR John BROWN III Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 33 ans (28/01/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / ABA Liga PTS 5,5 #159 REB 3 #94 PD 0,8 #159

Soit un retour plutôt intéressant pour John Brown III, lui qui a quitté l’AS Monaco par la petite porte. En raison d’une blessure à l’épaule, qui le condamnait à manquer le début de la saison 2024-2025, le club de la Principauté avait décidé de ne pas lever l’option sur sa 3e année de contrat. Le combattant de l’ASM s’était blessé en plein quart de finale de playoffs d’EuroLeague entre Monaco et Fenerbahçe. S’il était parvenu à retrouver la compétition derrière, même dans la série, il avait du passer sur la table d’opération à l’intersaison.

Comme tout au long de sa carrière, John Brown III s’était fait remarquer en Betclic ELITE par son incroyable défense, étant le meilleur dans ce domaine durant son passage en France. « John est le cœur de l’équipe », nous avait dit un jour Yakuba Ouattara.

Une première arrivée en Australie avortée en 2022

À 33 ans, John Brown III a donc fait le choix d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Australie. Après quatre saisons à avoir écumé les raquettes d’EuroLeague, le Floridien va désormais évoluer en NBL, à South East Melbourne, demi-finaliste des playoffs la saison dernière.

John Brown III aurait cependant pu arriver en terre australe bien avant. En 2022, l’intérieur devait s’engager avec les Perth Wildcats, mais sa signature avait été refusée par la NBL. Il cherchait un nouveau club après avoir quitté l’UNICS Kazan et la Russie, mais les instances du championnat australien ont refusé la venue du joueur pour les finales, n’ayant pas disputé au moins 25 % de la saison, une obligation en NBL.

Après cette signature avortée, John Brown III avait terminé l’exercice 2021-2022 à Brescia en Italie, avant la saison suivante de rejoindre la Principauté.