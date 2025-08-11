Ancien « coeur » de l’AS Monaco, John Brown III quitte l’EuroLeague pour l’Australie !

Recherche
À l’étranger

À l'étranger - À 33 ans, John Brown III va donner un tournant à sa carrière en rejoignant l'Australie. Double champion de France avec l'AS Monaco et parmi les meilleurs défenseurs de l'EuroLeague ces dernières années, l'intérieur va désormais évoluer à South East Melbourne.
00h00
Résumé
John Brown III quitte l’EuroLeague après y avoir brillé avec Monaco.

Crédit photo : Lilian Bordron

Après une décennie en Europe, John Brown III va découvrir un autre continent pour le basket, l’Océanie. En effet, l’ancien intérieur de l’AS Monaco va jouer en Australie pour la saison 2025-2026, à South East Melbourne en NBL.

Un retour à l’Étoile Rouge de Belgrade

après l’aventure monégasque

John Brown III sort d’une demi-saison à l’Étoile Rouge de Belgrade, club avec lequel il s’était engagé après son départ de l’AS Monaco à l’été 2024. Revenu en toute fin d’année dernière, il a disputé une trentaine de matchs avec le club serbe. En EuroLeague, il tournait encore à 4 points (42% aux tirs) et 2,6 rebonds en 14 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-John brown.jpg
John BROWN III
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 33 ans (28/01/1992)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / ABA Liga
PTS
5,5
#159
REB
3
#94
PD
0,8
#159

Soit un retour plutôt intéressant pour John Brown III, lui qui a quitté l’AS Monaco par la petite porte. En raison d’une blessure à l’épaule, qui le condamnait à manquer le début de la saison 2024-2025, le club de la Principauté avait décidé de ne pas lever l’option sur sa 3e année de contrat. Le combattant de l’ASM s’était blessé en plein quart de finale de playoffs d’EuroLeague entre Monaco et Fenerbahçe. S’il était parvenu à retrouver la compétition derrière, même dans la série, il avait du passer sur la table d’opération à l’intersaison.

Comme tout au long de sa carrière, John Brown III s’était fait remarquer en Betclic ELITE par son incroyable défense, étant le meilleur dans ce domaine durant son passage en France. « John est le cœur de l’équipe »nous avait dit un jour Yakuba Ouattara.

John Brown III a joué avec l’Étoile Rouge de Belgrade en EuroLeague en 2024-2025. (Photo : ABA League / Dragana Stjepanovic)

Une première arrivée en Australie avortée en 2022

À 33 ans, John Brown III a donc fait le choix d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Australie. Après quatre saisons à avoir écumé les raquettes d’EuroLeague, le Floridien va désormais évoluer en NBL, à South East Melbourne, demi-finaliste des playoffs la saison dernière.

John Brown III aurait cependant pu arriver en terre australe bien avant. En 2022, l’intérieur devait s’engager avec les Perth Wildcats, mais sa signature avait été refusée par la NBL. Il cherchait un nouveau club après avoir quitté l’UNICS Kazan et la Russie, mais les instances du championnat australien ont refusé la venue du joueur pour les finales, n’ayant pas disputé au moins 25 % de la saison, une obligation en NBL.

Après cette signature avortée, John Brown III avait terminé l’exercice 2021-2022 à Brescia en Italie, avant la saison suivante de rejoindre la Principauté.

Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
