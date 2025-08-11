De Roanne à l’équipe de France, Isaac Guedegbe présente les vice-champions d’Europe U18

Après un parcours intense, entre joies, frayeurs et rebondissements, l’équipe de France U18 a quitté l’EuroBasket 2025 avec une médaille d’argent autour du cou. Battus sur le fil par l’Espagne (81-82) en finale, les Bleuets, menés par leur capitaine Isaac Guedegbe (1,78 m, 17 ans), ont marqué la compétition de leur empreinte. Passé par le centre de formation de Roanne et désormais meneur de la JL Bourg, Guedegbe revient sur cette campagne serbe et dresse le portrait de chacun de ses coéquipiers, véritables artisans de cette deuxième place européenne.

Qui sont les vice-champions d’Europe de l’EuroBasket U18 2025 ?

Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans) : « C’est quelqu’un de très leader sur le terrain et en dehors. Un leader offensif, capable de scorer et également de jouer pour les autres, jouer juste. C’est aussi un gros défenseur, il a été un atout considérable pendant cet Euro. »

Yaël Masdieu-Reynaert (1,90 m, 17 ans) : « C’est quelqu’un de très joyeux dans la vie. Il a apporté beaucoup d’énergie positive, tout le temps en train de rigoler ou de faire des blagues. Sur le terrain, c’est un meneur de jeu capable d’organiser, de mettre la balle là où il faut, quand il le faut. Il est aussi en capacité de mettre des gros tirs, qui peuvent surprendre parfois. »

Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) : « C’était notre leader offensif principal. Il a malheureusement été touché par une blessure dès le deuxième match. Il a dû changer de rôle, il est resté avec nous et a été capable d’apporter hors du terrain. Beaucoup d’énergie positive et il nous a poussés à ne rien lâcher. Même s’il n’a pas pu poursuivre la compétition, ça a été un atout très important. »

Tom Audry (1,98 m, 17 ans) : « C’est quelqu’un d’assez discret dans la vie de tous les jours, également sur le terrain. Mais lorsqu’il rentre, il est hyper impactant. Il fait souvent le travail de l’ombre : il prend des rebonds offensifs, il donne des coupes et au final on ne le voit pas forcément. Mais quand on regarde le match, on se dit : “qu’est-ce qu’il a été important”. »

Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) : « Il a su monter en régime, justement avec la blessure d’Adam Atamna. Il a pris cette place de scorer entre guillemets. Comme on l’a vu pendant l’Euro, c’est quelqu’un capable de prendre feu, notamment avec le match face à la Turquie où il nous sort d’un match compliqué. C’est une personne très souriante et positive. »

Meissa Faye (1,99 m, 17 ans) : « Il contrôle beaucoup ses émotions, très froid. Il est capable de mettre la bonne énergie quand il le faut. Très polyvalent sur le terrain. Il est capable de proposer du jeu sans ballon comme mettre des catch and shoot, step back à 3-points ou des gros dunks. Il peut jouer sur plusieurs postes, il a notamment dépanné sur le poste 4 pendant la compétition. Il a fait un gros tournoi et a été très important. »

Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) : « Hugo est très impressionnant physiquement. On sait que c’est un 2008, mais d’apparence on pourrait dire que c’est un 2007 voire plus. Pareil, il contrôle beaucoup ses émotions, il reste souvent froid peu importe ce qu’il se passe pendant le match. Très polyvalent, un gros défenseur très complet capable de défendre sur tous les postes. »

Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans) : « Monstrueux… Je ne sais pas vraiment comment le décrire autrement. On le voit sur le terrain, il a une détente impressionnante. C’est facile de jouer avec lui quand il est sur le terrain, il prend énormément de place et pour un meneur de jeu comme moi, c’est parfait. Peu importe comment tu vas lui envoyer la balle en l’air, on sait qu’il va la rattraper et mettre la balle dans le cercle. »

🇫🇷 Cameron Houindo (6’9”, 2008) is a walking highlight reel — and continues to make his case as one of the top 2008-born bigs in Europe. The U16 EuroBasket MVP lived up to the hype throughout the U18 competition, showcasing elite athleticism, rim protection, and flashes of skill… pic.twitter.com/01t7Kj6YZd — Scouting lab (@scouting_lab) August 5, 2025

Jonas Boulefaa (2,03 m, 18 ans) : « C’est quelqu’un de très mature, dans la vie de tous les jours comme dans son jeu. On sait qu’il va commencer sa première année professionnelle à Blois l’année prochaine. Je pense qu’il est largement prêt pour cela. Il est très intelligent sur le terrain, il sait où se placer. Il a également une capacité de tir à 3-points qui est très fiable. »

Jahel Trefle (2,08 m, 17 ans) : « Jahel a été touché par une commotion cérébrale pendant la préparation. Il a donc raté la grande majorité de la prépa, il a repris pratiquement après trois semaines d’arrêt à l’Euro. Donc c’était forcément une reprise un peu compliquée, après autant de temps d’arrêt, c’est jamais facile de revenir. Mais il a su s’adapter et endosser un rôle peut-être différent de celui qu’il aurait eu à la base. Mais il a quand même été impactant quand on a eu besoin de lui. Il a su prendre des rebonds importants et mettre des paniers cruciaux. »

Elie Ntowoa (2,00 m, 17 ans) : « Il n’a pas eu énormément de temps de jeu mais il a quand même été très important. Ses entrées ont été très impactantes à chaque fois. C’est pas forcément quelqu’un qui est dans la lumière mais c’est un gros facilitateur de jeu. Avec de bons écrans ou des interceptions qui libèrent nos attaquants, par exemple. »

Élise Prodhomme : « Elle a été incroyable pendant toute cette campagne. L’équipe a été touchée par les blessures et plein d’autres soucis internes durant la compétition. Elle a toujours su nous rassurer et est toujours restée elle-même, en nous proposant un basket très fluide. Bien sûr, entourée par un staff qui a beaucoup contribué à cela. Élise a évidemment joué un rôle important, mais son staff autour d’elle l’a beaucoup aidée. J’en garde un très bon souvenir et ça a été une coach que j’ai beaucoup appréciée. »