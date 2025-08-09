Recherche
Équipe de France

Isaac Guedegbe dresse le bilan de l’Euro U18 : « Avec l’aventure que nous avons vécue, on repart comme des gagnants »

Équipe de France – Quatre jours après la douloureuse défaite au buzzer de l’équipe de France face à l’Espagne en finale de l’EuroBasket U18, Isaac Guedegbe, capitaine des Bleuets, est revenu avec nous sur sa compétition et celle de sa sélection.
|
00h00
Résumé
Isaac Guedegbe dresse le bilan de l’Euro U18 : « Avec l’aventure que nous avons vécue, on repart comme des gagnants »

Isaac Guedegbe sous le maillot de l’équipe de France lors de l’EuroBasket U18

Crédit photo : FIBA

Isaac Guedegbe (1,78 m, 17 ans) vient de vivre l’un des moments les plus forts de sa jeune carrière : une finale européenne disputée face à l’Espagne, conclue par une cruelle défaite sur le fil. Capitaine des Bleuets lors de l’EuroBasket U18, il revient avec lucidité et émotion sur cette aventure marquée par une médaille d’argent et une cohésion de groupe exemplaire. Entre fierté, amertume et le fameux état d’esprit « No Limit », le jeune meneur raconte comment cette expérience a forgé son mental et renforcé ses ambitions.

Cela fait maintenant quelques jours que l’Euro est terminé. Quel regard portes-tu sur cette compétition ?

Je n’en retiens que du positif. C’est sûr, on a été très déçus par la défaite contre l’Espagne. Avec du recul, ce que je retiens, c’est l’aventure humaine que nous avons vécue. J’ai rencontré des personnes incroyables. Mes coéquipiers ont été incroyables toute la compétition, et j’ai rencontré un staff exceptionnel. J’ai créé beaucoup de liens pendant cette compétition.

Tu as été désigné capitaine de l’équipe de France. Qu’est-ce que ça fait d’endosser ce rôle ?

J’étais très content d’avoir eu cette distinction. C’est un rôle que j’ai assumé ; ça n’a pas été difficile vu notre groupe. Le groupe vivait extrêmement bien, être capitaine n’a pas été une corvée vu l’équipe qu’on avait.

Isaac Guedegbe face à l'Espagne lors de la finale de l'EuroBasket U18, photo : FIBA
Isaac Guedegbe face à l’Espagne lors de la finale de l’EuroBasket U18. (Photo : FIBA)

Vous êtes repartis avec la médaille d’argent après une défaite d’un point face à l’Espagne. Quel souvenir gardes-tu de cette soirée, tragique au vue du scénario… (ndlr : défaite sur un tir au buzzer de la Roja)

Pour moi, c’était ma première compétition européenne avec l’équipe de France, donc forcément, c’est un souvenir incroyable. Une première finale, ça ne s’oublie pas. Repartir avec la victoire aurait été encore mieux, mais on a fait un bon match et une énorme compétition. Dans une finale, il y a forcément un gagnant et un perdant. Ce jour-là, c’était nous les perdants, mais avec l’aventure que nous avons vécue, on repart comme des gagnants.

Qu’est-ce qui vous a manqué pour aller chercher la victoire ?

Franchement, il n’y a pas eu d’erreur pour éviter ce tir. Forcément, dans un match, il y a des hauts et des bas. On a fait un gros match, mais l’Espagne a bien joué le coup sur les dernières secondes de la rencontre. Ce sont des choses qui arrivent.

À propos de la défaite face à l’Espagne : « On a quand même décroché une médaille d’argent, ce n’est pas rien »

 

Vous avez perdu sur un tir au buzzer. Est-ce que tu t’attendais à ce que le shoot de Guillermo Del Pino rentre ?

Il a pris feu sur les dernières minutes. On savait qu’il était capable de mettre ce genre de tir. Après, quand tu vois ce genre de tir partir, le temps se multiplie par dix. Quand tu vois le ballon rentrer, forcément, c’est dur. Je savais qu’il y avait une possibilité, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il marque.

La mentalité « No limit », trouvée par Adam Atamna

Quels sentiments t’ont traversé après ce panier ?

Déjà, j’étais choqué… Parce qu’on était à +8 points à 35 secondes de la fin. Donc on a eu un gros choc, la tristesse vient directement après. On savait que le match était à nous et qu’on l’a laissé filer sur les trente dernières secondes. On a assumé notre défaite. Après, on ne peut pas rester éternellement sur des sentiments de tristesse. On a essayé de voir le positif : on a quand même décroché une médaille d’argent, ce n’est pas rien.

Sur les réseaux sociaux, toi et plusieurs de tes coéquipiers avez évoqué la “mentalité NML”. Qu’est-ce que ça signifie exactement ?

Ça signifie : « No Limit ». On est une équipe qui est capable de tout, et on a fait une campagne remplie de hauts et de bas : avec des blessures, des joueurs incapables de jouer à cause de commotions cérébrales… C’est un slogan qui nous représente bien. Peu importe ce qui pouvait nous arriver, on finissait toujours par se relever. C’est Adam Atamna qui a trouvé cette phrase, et c’est devenu notre devise.

À suivre : le capitaine Isaac Guedegbe présente ses coéquipiers un par un.

Ezéchiel MENETRIER
Ézéchiel Ménétrier est alternant chez BeBasket, où il s’occupe des réseaux sociaux, réalise des interviews et crée des reels autour de l’actualité du basket. Joueur en Prénationale, il vit le jeu de l’intérieur et le partage avec énergie et authenticité.
jeanjeff33
Bravo à lui! Comment ne peut on pas laisser sa chance à ce jeune joueur dans une équipe de championnat Élite 2 pour ne pas la nommer la chorale de Roanne, ce gamin à sa place en rotation de 2 eme division française. La JL Bourg a récupérer une pépite.
Répondre
(2) J'aime
chorale42
C’ est un bon joueur mais comment peut-on affirmer qu’il a sa place en meneur N°2 la Chorale en Élite 2. S’il préforme déjà en espoir en Jeep Élite, et on verra dans deux ans si il a le niveau pour jouer en PRO.
Répondre
(0) J'aime
johndoe- Modifié
"no limit" quand on finit deuxieme avec huit points d'avance a 30 secondes de la fin du match..ca fait sourire..des actes plus que des paroles ca c'est du concret...
Répondre
(1) J'aime
gabin_093005
Johndoe a tu vu TOUTE la competition ?
Répondre
(0) J'aime
doubleti
J'ai adoré ce groupe qui est monté en puissance match après match. La fin de match contre l'Espagne est cruelle pour les supporters, mais aussi pour les joueurs. Il n'y a pas eu d'erreur tactique à mes yeux sur cette fin de match, juste 2LF loupés et un écran immonde non sifflé par les arbitres. Soyez fiers les gars !!!
Répondre
(0) J'aime
macvsogskull
Lui je le trouvais déjà bon mais quand j'ai vu qu'il a également un an de moins que la plupart des joueurs de sa classe d'âge (né le 31 décembre 2007), ça rends son talent plus impressionnant.
Répondre
(0) J'aime
