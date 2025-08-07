Recherche
Équipe de France

Où joueront les vice-champions d’Europe U18 à la rentrée ?

Équipe de France U18 - Rentrés en France très rapidement après le crève-cœur de la finale, les Bleuets U18 ne vont pas tarder à rejoindre leurs clubs respectifs, pour la plupart nouveaux puisque c'est l'année de leurs 18 ans. Récapitulatif d'où joueront ces jeunes à talent à la rentrée.
|
00h00
Où joueront les vice-champions d’Europe U18 à la rentrée ?

Cette belle équipe de France U18 repart avec la médaille d’argent

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France U18 a vite tourné la page de cette finale déchirante en s’envolant dès lundi matin de Belgrade vers la France, où chacun a déjà repris sa vie respective. Malgré la déception, les joueurs et le staff repartent tout de même avec une belle médaille d’argent. Surtout au vu des absences dans cette génération : Adam Atamna et Yannis Allard forfaits sur blessure/commotion cérébrale au dernier moment, Soren Bracq et Noa Kouakou-Heugue car sélectionnés en U19, Akram Naji et Gabriel Veras non-sélectionnés par le staff.

Cela reste la plus belle médaille d’une équipe de France dans cette compétition depuis 2016. Celle-ci restera dans les mémoires, alors que les joueurs vont bientôt débuter leur préparation en club. Avec pour quasiment tous un changement de décor dû en majorité à leur départ du Pôle France. Récapitulatif d’où évolueront les 12 Bleuets à la rentrée. Six seront en Betclic ÉLITE (Espoirs ou professionnel), trois seront en ÉLITE 2, deux vont partir l’étranger, et enfin un dernier restera à l’INSEP.

LIRE AUSSI

Maxence Lemoine : La Rochelle (ÉLITE 2)

Statistiques à l’Euro U18 : 14,6 points à 39,2% aux tirs (dont 26,7% à 3-points), 2,7 rebonds, 5,1 passes décisives, 1,1 interception en 24 minutes de moyenne, pour 16 d’évaluation

Le leader offensif des U18. Seul Français nommé dans le cinq majeur de la compétition grâce notamment à sa demi-finale à 31 points, Maxence Lemoine (1,88 m, 18 ans) a brillé par son dribble et sa belle patte gauche. « C’est quelqu’un de très très très talentueux » appuyait son coéquipier Tom Audry. Le combo-guard était le seul de l’équipe à sortir d’une saison complète en Betclic ÉLITE. Pourtant, c’est bien en ÉLITE 2 qu’il évoluera la saison prochaine, prêté par Strasbourg à La Rochelle. L’éviction de Laurent Vila à la SIG aura eu raison de son développement dans le club… avant un retour encore plus fort en 2026/27 ?

Jonas Boulefaa : Blois (ÉLITE 2)

Statistiques à l’Euro U18 : 12,0 points à 53,1% aux tirs (dont 36,7% à 3-points) et 4,6 rebonds en 21 minutes de moyenne, pour 13,4 d’évaluation

Lui aussi sera joueur d’ÉLITE 2, mais il y fera ses débuts professionnels. Tout juste sorti du Pôle France avec le Bac en poche, Jonas Boulefaa (2,03 m, 18 ans) va lancer sa carrière à l’ADA Blois, club reconnu pour sa politique de développement des jeunes talents. Pendant l’Euro U18, l’ailier-fort lot-et-garonnais a montré toutes ses qualités de shoot en bout de chaîne, terminant avec des bons pourcentages sur un gros volume. Sa maturité dans le jeu à son jeune âge sera appréciée dans le Loir-et-Cher.

Adam Atamna : ASVEL (Betclic ÉLITE)

Statistiques à l’Euro U18 (seulement 2 matchs) : 11,5 points à 69,2% aux tirs (dont 50% à 3-points), 1,5 rebond et 2,5 interceptions en 9 minutes de moyenne, pour 13,5 d’évaluation

Peut-être la plus grosse frustration de cet Euro U18. Annoncé comme un leader de cette équipe de France, Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) n’a pas eu la chance de s’exprimer. Après un premier match très séduisant (18 points en 15 minutes), l’arrière shooteur s’est fracturé le plancher orbital sur un coup de coude d’un adversaire turc au tout début du deuxième match. Peu utilisé en U16, pas sélectionné en U17 et donc rapidement blessé en U18, le fils de Karim Atamna a heureusement eu l’occasion de s’illustrer en NM1 cette saison (10,3 points de moyenne). Si bien que l’ASVEL l’a rapatrié cet été depuis le club partenaire de LyonSO, pour l’intégrer au groupe professionnel la saison prochaine, dans un rôle que l’on imagine limité. À la manière d’un Zaccharie Risacher à l’époque ?

Salement blessé, Atamna devait porter des lunettes de soleil même sur le banc

Hugo Yimga-Moukouri : Nanterre (Betclic ÉLITE)

Statistiques à l’Euro U18 : 10,4 points à 54,5% aux tirs (dont 11,1% à 3-points), 5,4 rebonds et 1,1 passe décisive en 21 minutes de moyenne, pour 13 d’évaluation

Le plus gros prospect français des deux prochaines générations a moins scoré que dans ses deux dernières campagnes internationales. « Mon rôle est différent, avec ce staff on met l’équipe avant toute individualité » nous confiait Hugo Yimga-Moukouri (2,04 m, 17 ans) dans une interview qui sortira dans la semaine. Il a tout de même dominé physiquement, marquant la quasi-totalité de ses points dans la raquette. Reste à voir s’il pourra faire de même en Betclic ÉLITE, puisqu’il va faire le grand saut à Nanterre la saison prochaine. « Je m’attends à un gros changement niveau QI basket, une plus grosse attention aux détails, et des joueurs plus athlétiques. » Le tout sous la supervision du développeur de prospects, Julien Mahé.

Bastien Grasshoff : Le Mans (Betclic ÉLITE)

Statistiques à l’Euro U18 : 9,6 points à 47,1% aux tirs (dont 33,3% à 3-points), 3,1 points, 3,0 passes décisives et 1,7 interception en 20 minutes de moyenne, pour 11,1 d’évaluation

Lui a impressionné par son QI basket. Avec sa science du jeu développée du côté du Mans depuis trois ans et au SMUC de Marseille auparavant, Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) a pu avoir un impact des deux côtés du terrain. Toujours la bonne passe ou le bon tir en attaque, le bon positionnement ou le bon timing en défense, il a servi de liant dans ce collectif. Son profil semble idéal pour évoluer sous Guillaume Vizade au MSB, qui l’intégrera au groupe professionnel la saison prochaine. Le technicien auvergnat garde décidément toujours un prospect sous la main à développer.

Meissa Faye : Ulm (Allemagne)

Statistiques à l’Euro U18 : 8,4 points à 39,6% aux tirs (dont 35,5% à 3-points), 3,4 rebonds et 1,7 passe décisive en 23 minutes de moyenne, pour 10,1 d’évaluation

Le soldat d’Élise Prodhomme, deuxième joueur avec le plus gros temps de jeu de l’Euro U18. Envoyé en défense sur les forts attaquants adverses, avec la volonté « d’aider au maximum l’équipe », Meissa Faye (1,99 m, 17 ans) a rendu bien des services. Avec notamment un bon pourcentage à 3-points, pour l’ailier qui « travaille beaucoup sur son tir. » Il rejoindra Ulm en sortie du Pôle France dans un projet sur deux ans, principalement avec l’équipe réserve pour la saison 2025/26. Un nouveau 3&D français dans la pépinière de talents allemande, après Pacôme Dadiet, Noa Essengue et Mohamed Diakité, qui ont tous le même agent.

Cameron Houindo : Cedevita Olimpija (Slovénie)

Statistiques à l’Euro U18 : 7,6 points à 43,2% aux tirs (dont 25% à 3-points), 5,0 rebonds, 1,0 passe décisive et 1,4 contre en 19 minutes de moyenne, pour 9,6 d’évaluation

Le deuxième prospect de cette équipe qui s’envolera vers l’étranger à la rentrée. Insufflant de l’énergie à ses coéquipiers avec ses actions spectaculaires, Cameron Houindo (2,05 m, 17 ans) n’a pourtant pas cassé les compteurs sur cet Euro U18. Mais les qualités de l’intérieur – né en 2008 et surclassé – sont évidentes. C’est ainsi que le Cedevita Olimpija a fait appel à lui pour succéder à Joan Beringer, cette fois sur projet de deux ans en sortie de l’INSEP. Athlète vertical et explosif, il évoluera sous les ordres de Zvezdan Mitrovic.

Cameron Houindo, le facteur « hypant » de cette équipe

Tom Audry : Dijon (Betclic ÉLITE)

Statistiques à l’Euro U18 : 6,1 points à 58,3% aux tirs, 3,3 rebonds et 2,9 passes décisives en 18 minutes de moyenne, pour 11,3 d’évaluation

Belle surprise de cet Euro U18, l’arrière rookie Tom Audry (1,98 m, 17 ans) a plutôt joué comme un ailier voire ailier-fort. Très altruiste, il est parfaitement rentré dans l’ADN collectif prôné par Élise Prodhomme, qu’il connaît très bien pour évoluer sous ses ordres chez les Espoirs de Dijon. « Même si je n’avais joué en Équipe de France, l’intégration était assez facile… Il y a peu de changements comparé à ce qu’on peut faire en club » nous confiait-il. Il continuera logiquement sa route à la JDA à la rentrée.

Jahel Trèfle : Strasbourg (Betclic ÉLITE)

Statistiques à l’Euro U18 : 5,3 points à 48% aux tirs et 3,0 rebonds en 15 minutes de moyenne, pour 6,3 d’évaluation

Deuxième intérieur de l’équipe, Jahel Trèfle (2,08 m, 17 ans) a eu des performances en dents de scie sur cet Euro U18. Mais sa protection d’arceau a été utile, tout comme sa capacité à finir des belles actions collectives. Ce qu’il avait déjà montré dans des événements comme l’ANGT ou le Young Star Game. Le pivot longiligne, déjà apparu quelques fois en Betclic ÉLITE la saison passée, a signé son premier contrat professionnel avec la SIG. « Nous ne pouvions pas le laisser partir » a clamé le club alsacien. Il tentera donc de se faire une place dans l’effectif de Janis Gailitis.

Isaac Guedegbe : Bourg (Betclic ÉLITE)

Statistiques à l’Euro U18 : 4,1 points à 32,3% aux tirs (dont 36,4% à 3-points), 1,7 rebond, 4,6 passes décisive et 1,7 interception en 19 minutes de moyenne, pour 6,9 d’évaluation

Le partenaire de pick-and-roll de Trèfle à l’ANGT Istanbul jouait aussi dans cette équipe de France U18. Meneur titulaire, Isaac Guedegbe (1,78 m, 17 ans) a lui aussi été irrégulier. On remarque notamment sa moyenne de pertes de balles (2 par match), deux fois supérieure à tous ses coéquipiers. Il a en revanche réussi sa finale. Arrivé à la Chorale de Roanne à dix ans, le vif meneur miniature a exercé sa clause de sortie pour rejoindre la JL Bourg pour trois ans, un club qui a toujours su développer des playmakers. Avec pour débuter un contrat stagiaire et une participation aux entraînements de l’équipe de Freddy Fauthoux.

Guedegbe a notamment mis un 3-points salvateur à 25 secondes du terme contre la Bulgarie en huitièmes

Yaël Masdieu-Reynaert : INSEP (NM1)

Statistiques à l’Euro U18 : 3,3 points à 52,6% aux tirs (dont 30% à 3-points) et 1,1 passe décisive en 10 minutes de moyenne, pour 4 d’évaluation

Reste les deux joueurs un peu plus en retrait dans la rotation du coaching staff. À commencer par le troisième 2008 de l’effectif, Yaël Masdieu-Reynaert (1,90 m, 17 ans). En troisième meneur, le jeune homme formé au Limoges CSP a été utilisé avec parcimonie, distillant quelques jumpshots et passes bien senties. Contrairement aux autres 2008 de l’équipe Yimga-Moukouri et Houindo, lui va rester à l’INSEP une saison de plus, pour terminer son cursus et obtenir son bac.

Élie Ntowoa Ndenga : Poitiers (ÉLITE 2)

Statistiques à l’Euro U18 : 0,9 point à 42,9% aux tirs et 1,9 rebond en 8 minutes de moyenne, pour 2,3 d’évaluation

Élie Ntowoa Ndenga (2,00 m, 17 ans) est le joueur choisi par le staff devant plusieurs autres intérieurs de la pré-sélection, Keny Vado, Dorian Rinaldo-Komlan ou encore Swann Penda. Pour sa première compétition internationale, cet intérieur mobile et puissant a été utilisé sur des courtes missions en tant que troisième pivot. Lui aussi sortant du Pôle France cet été, il a signé pour trois saisons au Pôle Basket 86. Un développement au long-terme dans le club poitevin, qui a l’habitude de faire jouer ses jeunes, et qui va commencer par le faire jouer en Espoirs ÉLITE 2.

Les pleurs des jeunes Bleuets après la défaite déchirante en finale
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
