« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais

Allen Iverson et Dwyane Wade présenteront Carmelo Anthony lors de la cérémonie d'intronisation au Hall of Fame 2025. La légende NBA avait initialement souhaité trois présentateurs, incluant Michael Jordan.
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l’All-Star Game de 2012

Crédit photo : © Kim Klement-Imagn Images

La cérémonie d’intronisation au Naismith Basketball Hall of Fame aura lieu le 6 septembre prochain à Springfield, Massachusetts, le « berceau du basketball ». Carmelo Anthony, l’une des figures emblématiques de la promotion 2025, sera présenté par deux légendes NBA : Allen Iverson et Dwyane Wade.

Un trio rêvé qui devient un duo de prestige

Anthony avait initialement exprimé le souhait d’avoir trois présentateurs à ses côtés : Allen Iverson, Dwyane Wade et Michael Jordan. « J’essaie de les avoir tous les trois. On n’y entre qu’une seule fois… Ma vie a été influencée par plus d’une personne, donc j’ai besoin de les avoir tous les trois », avait-il déclaré en mai lors de son apparition dans le podcast de Paul George.

Malheureusement, Michael Jordan ne sera pas présent, probablement pour des raisons d’agenda. Malgré cette absence, Anthony pourra compter sur deux figures qui ont marqué sa carrière et sa vie personnelle.

Allen Iverson, intronisé au Hall of Fame en 2016, a été le coéquipier d’Anthony aux Denver Nuggets entre 2006 et 2008. Ensemble, ils formaient l’un des duos offensifs les plus redoutables de l’époque. Anthony avait d’ailleurs signé une moyenne en carrière de 28,9 points lors de leur première saison commune.

Des liens forgés sur les parquets et aux Jeux Olympiques

Dwyane Wade, intronisé en 2023, partage avec Anthony une histoire différente mais tout aussi significative. Bien qu’ils n’aient jamais joué ensemble en NBA, les deux hommes ont été coéquipiers lors des Jeux Olympiques de 2004 et 2008. Après la déception du bronze à Athènes en 2004, ils ont contribué à la médaille d’or de la fameuse « Redeem Team » à Pékin en 2008.

Membres de la célèbre draft class de 2003 avec LeBron James, Anthony et Wade ont développé une amitié durable au fil des années. Ils font partie du fameux « Banana Boat Crew » avec Chris Paul, surnom donné après leurs vacances communes.

La promotion 2025 du Hall of Fame comprend également Sue Bird, Sylvia Fowles et Maya Moore. Plus de 50 membres du Hall of Fame sont attendus pour cette cérémonie qui célébrera l’une des carrières les plus prolifiques de l’histoire NBA, avec 22,5 points de moyenne en 19 saisons.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
