Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire

MrBeast, la star de YouTube aux millions d’abonnés, a enflammé les réseaux sociaux avec une proposition audacieuse : organiser un duel one-on-one entre Michael Jordan et LeBron James pour enfin trancher l’éternel débat du GOAT (Greatest Of All Time). L’idée a été partagée lors d’un livestream avec le créateur de contenu Adin Ross, inspirée par l’une de ses vidéos les plus virales.

𝗟𝗘 𝗗𝗨𝗘𝗟 𝗗𝗨 𝗦𝗜𝗘𝗖𝗟𝗘 🤯🤩 Mister Beast annonce vouloir organiser un 1v1 pour déterminer le goat 🐐 pic.twitter.com/0G5ZGKcBGk — Zyk (@Zyk_NBA) August 7, 2025

Une inspiration venue du football avec Cristiano Ronaldo

« L’une de mes vidéos les plus vues l’année dernière était quand j’ai fait jouer Cristiano Ronaldo contre un fan en one-on-one pour un million de dollars », a expliqué MrBeast. « Alors je pensais l’autre jour, imaginez faire jouer LeBron et Michael Jordan en 1v1, mais on handicape LeBron d’une manière ou d’une autre. »

Cette proposition fait écho à l’écart d’âge considérable entre les deux légendes : Michael Jordan a aujourd’hui 62 ans et a pris sa retraite en 2003 après sa dernière saison avec les Washington Wizards, tandis que LeBron James, âgé de 40 ans, vient de terminer sa 22ème saison avec les Los Angeles Lakers et a été sélectionné dans la All-NBA Second Team en juin 2025.

Un défi logistique de taille mais pas impossible

Adin Ross, montrant son maillot dédicacé de LeBron en plein stream, a encouragé l’idée : « Si quelqu’un peut le faire, c’est toi. Ce serait la vidéo la plus folle. » Les deux créateurs reconnaissent cependant les difficultés. Ross a douté de l’accessibilité de Jordan : « LeBron, c’est possible. Mais Michael Jordan… on dit qu’il est très difficile à joindre. »

MrBeast reste confiant, évoquant ses exploits récents : « Je pensais que c’était impossible… mais on l’a fait », en parlant d’une vidéo tournée aux pyramides d’Égypte. Il garde sa philosophie : travailler sur 20 projets fous permet d’en réussir au moins un.

Le projet, bien que spéculatif, a enflammé les réseaux sociaux. Les fans imaginent déjà ce duel légendaire entre deux icônes du basket. LeBron et Jordan n’ont pas encore réagi, mais connaissant la capacité de MrBeast à concrétiser l’impossible, l’idée pourrait bien devenir réalité.