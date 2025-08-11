Recherche
EuroBasket masculin

La gifle monumentale de la Serbie contre Chypre, l’Allemagne bat encore la Slovénie

Dimanche 10 août, en préparation à l'EuroBasket 2025, l'Allemagne a battu pour la 2e fois en deux jours la Slovénie, cette fois sans Luka Doncic. Lors du dernier jour du tournoi à Chypre, la Serbie n'a fait qu'une bouchée du pays hôte : +62 à l'arrivée.
|
00h00
Résumé
La gifle monumentale de la Serbie contre Chypre, l’Allemagne bat encore la Slovénie

Dennis Schröder a guidé l’Allemagne contre la Slovénie.

Crédit photo : DBB/Berger

L’Allemagne a signé une deuxième victoire en 48 heures contre la Slovénie, s’imposant 80-70 devant plus de 13 000 spectateurs à Mannheim. Menés après un départ canon des Slovènes au troisième quart-temps (15-2), les Allemands ont renversé la situation grâce à Dennis Schröder, auteur de 18 points et 6 passes décisives malgré une première mi-temps compliquée, et Franz Wagner (17 points). En l’absence de Luka Doncic, le meilleur marqueur slovène a été le Dijonnais Gregor Hrovat, auteur de 15 points.

Dennis SCHRODER
18
PTS
2
REB
6
PDE
ALL
80 70
SLO

« Au début, nous étions un peu nerveux devant nos fans », reconnaissait le sélectionneur allemand, Alex Mumbru. « Mais nous avons fait preuve de caractère et nous nous sommes repris sur le terrain. J’en suis heureux et fier. » Malgré les difficultés, le MVP du soir, Dennis Schröder, voulait retenir le positif : « Au final, c’est une victoire et c’est ce qui compte. En raison de nos absences, d’autres joueurs ont eu de nombreuses occasions de se montrer. »

Pas de Giannis et la Grèce perd encore une fois

Dans les autres rencontres de préparation à l’EuroBasket 2025, Israël a surpris la Grèce (75-58) grâce à un duo Avdija-Sorkin à 16 points chacun. Après une première mi-temps équilibrée, les Israéliens ont complètement pris le contrôle de la rencontre grâce à un troisième quart-temps dominateur et un score cumulé de 36-17 sur la seconde période. Tyler Dorsey a terminé meilleur marqueur grec avec 14 points à 55 % de réussite, mais ses efforts n’ont pas suffi à enrayer la dynamique adverse. Cette victoire signe le troisième succès d’Israël dans sa préparation à l’EuroBasket.

– Limassol (CYP)

Serbie : +62 contre Chypre… sans Jokic et Bogdanovic

Dans l’autre affiche de l’Ecommbx Cup, la Serbie a infligé une véritable correction à Chypre (122-55) pour porter son bilan de préparation à 4 victoires en autant de matches. Même sans Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic, la sélection serbe a imposé sa loi dès les premières minutes, creusant un écart irrattrapable. La rencontre a été marquée par la performance de Tristan Vukcevic, auteur de 24 points, bien épaulé par cinq autres coéquipiers également à plus de 10 unités. Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les Serbes ont confirmé leur statut de sérieux prétendants pour l’EuroBasket.

– Limassol (CYP)

Dans le reste des rencontres de préparation à l’EuroBasket 2025 de ce dimanche 10 août, Jonas Valanciunas (11 points, 6 rebonds) a guidé la Lituanie vers un succès 77 à 54 face à la Géorgie, tout comme la première de Jordan Loyd a été réussie avec la Pologne pour une victoire contre la Suède (74-72).

Enfin, l’Argentine a battu le Portugal (84-70) et le Monténégro, premier adversaire des Bleus en préparation, a décroché sa première victoire en préparation en s’imposant 102 à 90 contre la Bosnie-Herzégovine.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

