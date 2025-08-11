La gifle monumentale de la Serbie contre Chypre, l’Allemagne bat encore la Slovénie

L’Allemagne a signé une deuxième victoire en 48 heures contre la Slovénie, s’imposant 80-70 devant plus de 13 000 spectateurs à Mannheim. Menés après un départ canon des Slovènes au troisième quart-temps (15-2), les Allemands ont renversé la situation grâce à Dennis Schröder, auteur de 18 points et 6 passes décisives malgré une première mi-temps compliquée, et Franz Wagner (17 points). En l’absence de Luka Doncic, le meilleur marqueur slovène a été le Dijonnais Gregor Hrovat, auteur de 15 points.

« Au début, nous étions un peu nerveux devant nos fans », reconnaissait le sélectionneur allemand, Alex Mumbru. « Mais nous avons fait preuve de caractère et nous nous sommes repris sur le terrain. J’en suis heureux et fier. » Malgré les difficultés, le MVP du soir, Dennis Schröder, voulait retenir le positif : « Au final, c’est une victoire et c’est ce qui compte. En raison de nos absences, d’autres joueurs ont eu de nombreuses occasions de se montrer. »

Pas de Giannis et la Grèce perd encore une fois

Dans les autres rencontres de préparation à l’EuroBasket 2025, Israël a surpris la Grèce (75-58) grâce à un duo Avdija-Sorkin à 16 points chacun. Après une première mi-temps équilibrée, les Israéliens ont complètement pris le contrôle de la rencontre grâce à un troisième quart-temps dominateur et un score cumulé de 36-17 sur la seconde période. Tyler Dorsey a terminé meilleur marqueur grec avec 14 points à 55 % de réussite, mais ses efforts n’ont pas suffi à enrayer la dynamique adverse. Cette victoire signe le troisième succès d’Israël dans sa préparation à l’EuroBasket.

Préparation – Limassol (CYP) Grèce 58 Israël 75

Serbie : +62 contre Chypre… sans Jokic et Bogdanovic

Dans l’autre affiche de l’Ecommbx Cup, la Serbie a infligé une véritable correction à Chypre (122-55) pour porter son bilan de préparation à 4 victoires en autant de matches. Même sans Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic, la sélection serbe a imposé sa loi dès les premières minutes, creusant un écart irrattrapable. La rencontre a été marquée par la performance de Tristan Vukcevic, auteur de 24 points, bien épaulé par cinq autres coéquipiers également à plus de 10 unités. Dominateurs dans tous les secteurs du jeu, les Serbes ont confirmé leur statut de sérieux prétendants pour l’EuroBasket.

Préparation – Limassol (CYP) Chypre 55 Serbie 122

Dans le reste des rencontres de préparation à l’EuroBasket 2025 de ce dimanche 10 août, Jonas Valanciunas (11 points, 6 rebonds) a guidé la Lituanie vers un succès 77 à 54 face à la Géorgie, tout comme la première de Jordan Loyd a été réussie avec la Pologne pour une victoire contre la Suède (74-72).

Enfin, l’Argentine a battu le Portugal (84-70) et le Monténégro, premier adversaire des Bleus en préparation, a décroché sa première victoire en préparation en s’imposant 102 à 90 contre la Bosnie-Herzégovine.