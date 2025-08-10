Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Limoges fait revenir Frank Mason III en France : le CSP est au complet !

Betclic ELITE - Le Limoges CSP a annoncé la signature du meneur de jeu américain Frank Mason III. L'ancien joueur du SLUC Nancy signe ainsi son retour en France.
|
00h00
Résumé
Limoges fait revenir Frank Mason III en France : le CSP est au complet !

Frank Mason III revient en Betclic ELITE, au Limoges CSP.

Crédit photo : Lilian Bordron

Frank Mason III sera le meneur titulaire du Limoges CSP pour la saison 2025-2026. Le club limougeaud a annoncé la signature du joueur américain ce dimanche 10 août. Passé par le SLUC Nancy entre janvier 2023 et avril 2024, l’ancien joueur NBA a connu une belle première expérience en Betclic ELITE du côté de la Lorraine.

Un gros passage à Nancy

Le Limoges CSP a gardé le plus bel atout de son mercato estival jusqu’au bout. Pour tenir sa mène en 2025-2026, le Cercle Saint-Pierre a embauché ni plus ni moins qu’un meneur de jeu All-Star avec Frank Mason III (1,82 m, 31 ans). Ce dernier fait son retour dans le pays de ses débuts européens.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Frank Mason III.jpg
Frank MASON III
Poste(s): Meneur
Taille: 182 cm
Âge: 31 ans (03/04/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2023-2024 / Betclic ELITE
PTS
15,5
#8
REB
3,3
#101
PD
5,2
#8

Après avoir disputé une centaine de rencontres NBA (essentiellement avec les Sacramento Kings), Frank Mason III avait choisi le SLUC Nancy en janvier 2023, après un début de saison au Liban. Si son aventure en Lorraine n’a pas été sans remous (tension à propos d’une blessure à la fin de la collaboration avec le SLUC), le meneur a délivré des prestations solides sur le parquet. Après avoir disputé la seconde partie de la saison 2022-2023, Frank Mason III a délivré un solide exercice par la suite, compilant plus de 15 points à 47% aux tirs dont 33% à 3-points et 5 passes décisives en 31 minutes de jeu. Avec Shevon Thompson, il formait un axe 1-5 redoutable à Gentilly. Quatrième meilleur du championnat cette saison-là, il avait été convié au All-Star Game 2023.

Frank Mason III a laissé de bons souvenirs au SLUC Nancy. (Photo : Lilian Bordron)

Une dernière saison aux quatre coins du monde

Depuis son départ de Nancy, Frank Mason III a pas mal bourlingué. Arrivé dans un état physique douteux en Italie à Scafati, il avait rapidement pris la direction de la Chine, embauché par les Fujian Sturgeons (plus de 14 points et 5 passes de moyenne). Après seulement quelques matchs en fin d’année 2024, il a joué à Porto Rico pour quelques travaux printaniers et une nouvelle poignée de rencontres (6).

Davantage scoreur que distributeur, avec un gros premier pas mais aussi un caractère bien trempé, Frank Mason III reste un joueur de premier plan dans le championnat de France. Avec cette signature, le Limoges CSP clôture avec la manière son mercato estival. Le Cercle Saint-Pierre compte 11 joueurs professionnels pour la saison 2025-2026.

L’effectif version 2025/26 du Limoges CSP :

  • Frank Mason III – Vincent Amsellem
  • Nicolas Lang – Armaan Franklin – Leon Stergar – Mamadou Guisse – Shawn Tanner
  • Gawin Ware – Nikola Jovanovic – Justin Lewis – Kenny Baptiste
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Limoges
Limoges
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
balala
Une grosse recrue pour Limoges, franchement, c’est fort de leur part après un début de recrutement un peu douteux.
Répondre
(0) J'aime
johnwhite
S'il retrouve un physique correct et qu'il est bien géré ça peut le faire sinon un flop.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00[En direct] Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
curry bleus olympique
Équipe de France
00h00Il y a un an, Stephen Curry brisait le rêve d’or olympique des Bleus
mason limoges
Betclic ELITE
00h00Limoges fait revenir Frank Mason III en France : le CSP est au complet !
loyd pologne
EuroBasket
00h00Jordan Loyd réussit ses débuts avec la Pologne
asvel glynn watson
EuroLeague
00h00De Gravelines-Dunkerque à l’EuroLeague, la belle promotion de Glynn Watson Jr. à l’ASVEL
Guerschon Yabusele France 2024
EuroBasket
00h00Un an après, le dunk de Guerschon Yabusele résonne encore : « Il faut que je passe à autre chose, mais c’était un sentiment unique »
saint-quentin australie
NBL
00h00Un ancien rookie de Saint-Quentin quitte l’Europe pour l’Australie
EuroBasket
00h00Adversaire des Bleus à l’Euro, la Pologne devra faire sans sa star Jeremy Sochan
EuroBasket U16
00h00Les U16 Français terminent premiers de leur groupe après un nouveau carton contre la Slovénie
EuroLeague
00h00« L’obsession » de la nouvelle salle à Monaco : « On avancera seulement si l’EuroLeague est avec nous »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
1 / 0