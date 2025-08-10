Limoges fait revenir Frank Mason III en France : le CSP est au complet !

Frank Mason III sera le meneur titulaire du Limoges CSP pour la saison 2025-2026. Le club limougeaud a annoncé la signature du joueur américain ce dimanche 10 août. Passé par le SLUC Nancy entre janvier 2023 et avril 2024, l’ancien joueur NBA a connu une belle première expérience en Betclic ELITE du côté de la Lorraine.

Un gros passage à Nancy

Le Limoges CSP a gardé le plus bel atout de son mercato estival jusqu’au bout. Pour tenir sa mène en 2025-2026, le Cercle Saint-Pierre a embauché ni plus ni moins qu’un meneur de jeu All-Star avec Frank Mason III (1,82 m, 31 ans). Ce dernier fait son retour dans le pays de ses débuts européens.

PROFIL JOUEUR Frank MASON III Poste(s): Meneur Taille: 182 cm Âge: 31 ans (03/04/1994) Nationalités: Stats 2023-2024 / Betclic ELITE PTS 15,5 #8 REB 3,3 #101 PD 5,2 #8

Après avoir disputé une centaine de rencontres NBA (essentiellement avec les Sacramento Kings), Frank Mason III avait choisi le SLUC Nancy en janvier 2023, après un début de saison au Liban. Si son aventure en Lorraine n’a pas été sans remous (tension à propos d’une blessure à la fin de la collaboration avec le SLUC), le meneur a délivré des prestations solides sur le parquet. Après avoir disputé la seconde partie de la saison 2022-2023, Frank Mason III a délivré un solide exercice par la suite, compilant plus de 15 points à 47% aux tirs dont 33% à 3-points et 5 passes décisives en 31 minutes de jeu. Avec Shevon Thompson, il formait un axe 1-5 redoutable à Gentilly. Quatrième meilleur du championnat cette saison-là, il avait été convié au All-Star Game 2023.

Une dernière saison aux quatre coins du monde

Depuis son départ de Nancy, Frank Mason III a pas mal bourlingué. Arrivé dans un état physique douteux en Italie à Scafati, il avait rapidement pris la direction de la Chine, embauché par les Fujian Sturgeons (plus de 14 points et 5 passes de moyenne). Après seulement quelques matchs en fin d’année 2024, il a joué à Porto Rico pour quelques travaux printaniers et une nouvelle poignée de rencontres (6).

Davantage scoreur que distributeur, avec un gros premier pas mais aussi un caractère bien trempé, Frank Mason III reste un joueur de premier plan dans le championnat de France. Avec cette signature, le Limoges CSP clôture avec la manière son mercato estival. Le Cercle Saint-Pierre compte 11 joueurs professionnels pour la saison 2025-2026.

L’effectif version 2025/26 du Limoges CSP :