Jordan Loyd réussit ses débuts avec la Pologne

Jordan Loyd sait comment se faire adopter. Pour son premier match, avec la Pologne, quelques semaines après avoir obtenu son passeport polonais, l’arrière de l’AS Monaco a délivré une jolie performance dans la victoire de son équipe en préparation à l’EuroBasket 2025 contre la Suède (74-72).

Wygrywamy sparing ze Szwedami 💥 Dziękujemy za Wasze wsparcie na trybunach 🤍❤️ 🇵🇱🆚🇸🇪 74:72 Kolejne spotkanie w czwartek 14 sierpnia o godz. 18:00 – zmierzymy się z Gruzją w Sosnowcu 👊@GrupaORLEN @BankPekaoSA @PolskaSuzuki pic.twitter.com/4CIe6EKCpM — KoszKadra (@KoszKadra) August 10, 2025

Une première quasi-parfaite pour Loyd

La Pologne, l’un des pays hôtes du prochain championnat d’Europe, disputait son premier match de préparation de l’été. Et malgré son faible vécu au sein de l’équipe polonaise, Jordan Loyd a directement pris en main les clés de la sélection. Le natif d’Atlanta a livré une production proche de la perfection, inscrivant 20 points à 8/9 aux tirs dont 4/5 à 3-points en 19 minutes de jeu.

« Pour l’instant, ce n’est pas une question de points ou d’être l’homme du match qui compte, mais de comment je m’intègre », expliquait Jordan Loyd en sortie de rencontre, dans des propos rapportés par Łukasz Cegliński. « Comment j’aide les autres, comment je trouve ma place. C’est de plus en plus facile chaque jour ; on commence à construire quelque chose. »

Avec le forfait de Sochan, futur option n°1 de la Pologne ?

La belle sortie de Jordan Loyd vient compenser la triste nouvelle du jour pour la Pologne : le forfait pour l’EuroBasket de Jeremy Sochan. Le joueur des San Antonio Spurs s’est blessé au mollet lors du camp d’entraînement il y a quelques jours. Forcément décevants pour les fans polonais, qui accueilleront leur équipe à Katowice. La Pologne devra donc se reposer sur ses autres leaders, dont Mateusz Ponitka ou… le naturalisé Jordan Loyd.