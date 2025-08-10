Les U16 Français terminent premiers de leur groupe après un nouveau carton contre la Slovénie

Ces Bleuets U16 sont sur les pas de leurs prédécesseurs, champions d’Europe l’été dernier. Toujours avec un axe 1-5 dominant (Nathan Soliman a remplacé Cameron Houindo cette année) et le même coaching staff, la génération 2009 commence très fort son EuroBasket. Après deux victoires de 41 et 65 (!!) points, l’écart est un peu plus court mais toujours impressionnant lors du troisième match. Pour cause, la France affrontait la Slovénie, autre équipe invaincue de ce groupe B, sans avoir infligé les mêmes écarts que l’EDF. Un match pour l’obtention d’une première place qui vaut cher pour la suite de la compétition.

C’est donc avec sérieux que sont entrés les Bleuets dans ce match. On a pu noter une grosse agressivité dans les duels défensifs, malgré l’enchaînement d’un troisième match en trois jours. De quoi provoquer 20 pertes de balle adverses. Ce qu’il fallait probablement faire face à une équipe meilleure shooteuse de la compétition (37,2% à 3-points), mais peut-être plus fragile physiquement. L’impact mis par les jeunes de Nicolas Absalon s’est ressenti, puisque leurs adversaires n’ont réussi que 4 tirs primés, pour 22% de réussite… Les Bleuets ont aussi gagné la bataille des rebonds (47 à 38), avec un joueur en double-double : Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans).

🇫🇷 Nathan Soliman today in France’s win over Slovenia in the FIBA U16 Euros 20 points

10 boards

2 assists

2 steals

2 blocks

6-15 FG

0-5 3P

8-10 FT The 6’8 forward seems to have put on some significant muscle over the last year, looking way more mature as a player in this event pic.twitter.com/h9jgx7jQY2 — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) August 10, 2025

Soliman et Towo-Nansi au-dessus du lot

Avec 20 points à 6/15 aux tirs, 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres, le prospect de l’INSEP a dominé les débats dans la raquette. Poste 4 voire 3 en NM1, il joue comme un poste 5 dominant en U16. Il a terminé nombre d’actions, profitant souvent des caviars de son partenaire Aaron Towo-Nansi (14 points, 4 rebonds, 3 passes décisives), et a même montré sa palette technique en remontant le terrain balle en main. Sa maîtrise physique et technique est évidente. Une nouvelle performance à plus de 20 points pour celui qui a de très bonnes chances de finir dans le 5 majeur de la compétition si l’équipe de France va loin. On notera seulement un 0/5 à 3-points qui montre que ce n’est pas un secteur du jeu sur lequel il devrait appuyer.

Soliman a donc été bien secondé par Towo-Nansi, qui a contrecarré tous les plans slovènes par sa lecture de jeu. Son énergie débordante, même dans les trois dernières minutes, a aussi motivé les siens, alors qu’ils étaient en train de se relâcher en toute fin de match. Preuve de leur impact, les deux prospects terminent avec +28 et +20 de plus/minus en 28 minutes.

Seul autre Bleuet au-dessus des +20, Alassane Traoré a marqué 9 points en 19 minutes, tout comme le troisième leader de cette équipe Messi Yangala. Le coaching staff a encore une fois beaucoup misé sur ses leaders malgré le gros écart qui aurait pu être favorable à une rotation d’effectif. Les Bleuets doivent maintenant attendre tous les résultats de la journée pour connaître leur futur adversaire en huitièmes. Un match qui se jouera mardi 12 août.