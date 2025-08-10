Recherche
EuroLeague

« L'obsession » de la nouvelle salle à Monaco : « On avancera seulement si l'EuroLeague est avec nous »

EuroLeague - Le propriétaire de l'AS Monaco Alekszej Fedoricsev a livré à Basket News son souhait d'être accompagné par l'EuroLeague pour construire une nouvelle salle plus grande, élément bloquant dans les négociations pour une invitation longue durée.
00h00
« L’obsession » de la nouvelle salle à Monaco : « On avancera seulement si l’EuroLeague est avec nous »

Gaston-Médecin est aussi capable de grandes ambiances, comme lors de ce Match 3 décisif des playoffs 2025 contre Barcelone

Crédit photo : Sébastien Grasset

Paradoxalement au vu de leurs résultats (quatre qualifications en playoffs en 4 ans, deux Final Four et une finale), l’AS Monaco est une des équipes à l’avenir le plus instable en EuroLeague. Depuis son arrivée en 2021, la Roca Team n’a jamais bénéficié d’une wild-card de 3 ou 5 ans, et encore moins d’une licence permanente. Elle capitalise sur des invitations suite au titre en EuroCup il y a quatre ans, alors même que celles-ci sont censées être limitées dans le temps. Mais les bons résultats du club bloquent l’EuroLeague, qui ne peut pas sportivement parlant faire descendre l’équipe d’une division.

La salle Gaston-Médecin trop petite

Car un élément bloque les organisateurs pour intégrer l’AS Monaco dans ses plans au long-terme : la salle et le public qui va avec. Avec 3 847 spectateurs en moyenne (contre 10 000 en moyenne pour les autres clubs, et plus de 18 000 pour les premiers), le club est celui qui attire le moins de spectateurs à chaque match, selon les chiffres de 2024/25 publiés par l’EuroLeague. La salle Gaston-Médecin et ses 5 000 places (de loin la plus petite salle de l’EuroLeague) n’est remplie qu’à 77% en moyenne.

Forcément les dirigeants monégasques visent plus grand, mais ne veulent pas investir sans garanties et un accompagnement de la part de l’EuroLeague. Le jeu du chat et de la souris en somme. C’est ce qu’a expliqué le propriétaire de l’ASM Alekszej Fedoricsev auprès de Basket News :

 

« On a montré notre valeur, on a apporté des résultats, on a ramené des super joueurs. On a contribué à la crédibilité de la ligue… On est prêts à investir davantage, à grandir. Mais la prochaine étape n’est seulement possible s’il y a de la stabilité. On ne peut pas avancer à l’aveugle. C’est pour ça qu’on travaille main dans la main avec l’EuroLeague.

Une nouvelle salle, c’est l’objectif. Je dirais même que c’est une obsession, parce que c’est la seule façon de faire atteindre au club son plein potentiel. Mais on ne peut pas le faire sans visibilité au long-terme… On ne peut pas construire seuls. Ce n’est pas seulement notre moment, c’est le moment de la ligue aussi. C’est le moment de vérité. On est prêts à avancer, mais on le fera seulement si l’EuroLeague est avec nous. »

Quelle résolution ?

En somme, un appel du pied envers l’EuroLeague pour un geste en leur faveur. Impossible selon eux d’investir dans une nouvelle salle s’il y a un risque d’être rétrogradé en EuroCup dans la foulée. « Nous explorons plusieurs endroits, en France ou à Monaco. Et je pense que très bientôt nous pourrons présenter des informations plus concrètes » promettait tout de même le GM Oleksiy Yefimov à RMC Sport en avril concernant le projet.

Récemment, 5 clubs ont obtenu des invitations longue durée – dont le tout nouveau Dubaï BC – en plus des 13 clubs actionnaires. Il ne reste que trois clubs avec un bail précaire. Mais l’Hapoël Tel-Aviv est entré en gagnant l’EuroCup, et Paris a eu le droit à une promesse de « collaboration au long-terme. » Il reste donc seulement Monaco dans le flou. Et vu que pour l’instant chaque partie campe sur ses positions concernant la nouvelle salle, la Roca Team a tout intérêt à retourner en playoffs pour garder sa place dans l’élite européenne…

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
