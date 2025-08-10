Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

Victoire cruciale du trio français des Valkyries face au duo belge des Sparks

WNBA - Dans un duel capital entre les 8e et 9e du classement, les Golden State Valkyries du trio Salaün-Leite-Rupert ont dominé 72-59 les Los Angeles Sparks du duo Vanloo-Allemand.
|
00h00
Résumé
Victoire cruciale du trio français des Valkyries face au duo belge des Sparks

Les retrouvailles pleines d’émotion entre Leite et Vanloo

Crédit photo : © D. Ross Cameron-Imagn Images

Décidément parmi les surprises de cette saison WNBA, les Golden State Valkyries continuent de s’accrocher à leur place de playoffable. Après deux revers consécutifs, la toute nouvelle franchise devait redresser la barre. Encore plus face à des concurrents au Top 8 comme les Los Angeles Sparks. Un « must-win game » comme l’a décrit la coach Natalia Nakase en conférence de presse. Message bien reçu par ses joueuses, qui ont mené tout le match, sans jamais trembler (score final 72-59). Face à l’une des plus hautes Paces (vitesse de jeu) de WNBA, la défense des Valkyries a fait le travail. Limiter à 59 points une équipe qui en marque plus de 85 par match : voilà qui n’est pas banal.

Salaün au four et au moulin

Ailière titulaire avec un rôle accentué depuis la fin de saison de Kayla Thornton, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) a largement contribué dans ce secteur. Couteau-suisse défensive, elle s’est occupée principalement de la 3e meilleur scoreuse adverse (Azura Stevens, 14,5 points de moyenne, seulement 4 cette nuit), même si elle a défendu sur à peu près tout le monde dans cette équipe où chaque joueuse peut switcher. Très présente au rebond pour conclure les possessions défensives, elle a principalement conclu les actions en attaque en distillant des tirs à 3-points.

D’où sa ligne statistique finale de 11 points à 4/9 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 8 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 32 minutes. Celle-ci lui permet de dépasser la barre des 10 points de moyenne sur l’ensemble de la saison. L’ancienne de l’EBSVA est la 4e meilleure scoreuse parmi les rookies, juste devant une certaine Leïla Lacan.

Vanloo et Allemand impuissantes

En sortie de banc, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) maintiennent leur quinzaine de minutes habituelles. La première a été la plus en vue, en marquant 9 points à 3/7 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes. Son unique 3-points, dans un momentum des Valkyries, a même déclenché un inattendu “Ça dit quoi !?” de la part du commentateur américain. Leite jouait contre celle qui l’a mentorée dans ses débuts aux États-Unis, la Belge Julie Vanloo, désormais joueuse des Sparks. Un moment fort pour cette dernière, de retour devant son ancien public alors qu’elle avait été coupée de manière irrespectueuse. Elle n’a pas suffisamment pesé sur la rencontre (2 points), tout comme l’autre Belge Julie Allemand (10 points à 4/10), qui sortait pourtant de son premier triple-double en carrière.

Enfin, Iliana Rupert n’a marqué que 4 points à 1/6 aux tirs en 13 minutes. Elle a été limitée par les fautes (3), comme à quasiment chaque match depuis son arrivée en WNBA, deux ans après ses dernières apparitions dans le jeu rapide et athlétique américain.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague
00h00« L’obsession » de la nouvelle salle à Monaco : « On avancera seulement si l’EuroLeague est avec nous »
WNBA
00h00Victoire cruciale du trio français des Valkyries face au duo belge des Sparks
EuroBasket
00h00Nikola Jokic domine une Grèce orpheline de Giannis, l’Italie apprécie l’arrivée de Simone Fontecchio
izan almansa real madrid
EuroLeague
00h00Non drafté en NBA, la pépite espagnole Izan Almansa revient au Real Madrid
ELITE 2
00h00Matthias Flosse, sans club, est partenaire d’entraînement avec une formation d’ÉLITE 2
À l’étranger
00h00Point de chute trouvé pour Brandon Jefferson, qui va partir en Grèce
La Boulangère Wonderligue
00h00Deux recrues à La Roche Vendée : L’internationale ivoirienne Laëtitia Sahie débarque et Pauline Neau passe professionnelle
Luka Doncic va affronter l'Allemagne avec la Slovénie ce vendredi 8 août
EuroBasket
00h00Préparation à l’EuroBasket 2025 : les résultats des matches de préparation
À l’étranger
00h00ITW Soprano Szelazek, pour l’amour du jeu et de ses racines : « Jouer en Pologne était une chance »
Nathan Soliman a dominé face à la Finlande ce samedi 9 août
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Le meilleur de Nathan Soliman contre la Finlande
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
1 / 0