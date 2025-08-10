Victoire cruciale du trio français des Valkyries face au duo belge des Sparks

Décidément parmi les surprises de cette saison WNBA, les Golden State Valkyries continuent de s’accrocher à leur place de playoffable. Après deux revers consécutifs, la toute nouvelle franchise devait redresser la barre. Encore plus face à des concurrents au Top 8 comme les Los Angeles Sparks. Un « must-win game » comme l’a décrit la coach Natalia Nakase en conférence de presse. Message bien reçu par ses joueuses, qui ont mené tout le match, sans jamais trembler (score final 72-59). Face à l’une des plus hautes Paces (vitesse de jeu) de WNBA, la défense des Valkyries a fait le travail. Limiter à 59 points une équipe qui en marque plus de 85 par match : voilà qui n’est pas banal.

Salaün au four et au moulin

Ailière titulaire avec un rôle accentué depuis la fin de saison de Kayla Thornton, Janelle Salaün (1,88 m, 23 ans) a largement contribué dans ce secteur. Couteau-suisse défensive, elle s’est occupée principalement de la 3e meilleur scoreuse adverse (Azura Stevens, 14,5 points de moyenne, seulement 4 cette nuit), même si elle a défendu sur à peu près tout le monde dans cette équipe où chaque joueuse peut switcher. Très présente au rebond pour conclure les possessions défensives, elle a principalement conclu les actions en attaque en distillant des tirs à 3-points.

D’où sa ligne statistique finale de 11 points à 4/9 aux tirs (dont 3/8 à 3-points), 8 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 32 minutes. Celle-ci lui permet de dépasser la barre des 10 points de moyenne sur l’ensemble de la saison. L’ancienne de l’EBSVA est la 4e meilleure scoreuse parmi les rookies, juste devant une certaine Leïla Lacan.

Salaün threes are too clean im #Shaking pic.twitter.com/B5OkQzjXOX — salaün fc (@watkinsuperfan) August 10, 2025

Vanloo et Allemand impuissantes

En sortie de banc, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 24 ans) maintiennent leur quinzaine de minutes habituelles. La première a été la plus en vue, en marquant 9 points à 3/7 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes. Son unique 3-points, dans un momentum des Valkyries, a même déclenché un inattendu “Ça dit quoi !?” de la part du commentateur américain. Leite jouait contre celle qui l’a mentorée dans ses débuts aux États-Unis, la Belge Julie Vanloo, désormais joueuse des Sparks. Un moment fort pour cette dernière, de retour devant son ancien public alors qu’elle avait été coupée de manière irrespectueuse. Elle n’a pas suffisamment pesé sur la rencontre (2 points), tout comme l’autre Belge Julie Allemand (10 points à 4/10), qui sortait pourtant de son premier triple-double en carrière.

Enfin, Iliana Rupert n’a marqué que 4 points à 1/6 aux tirs en 13 minutes. Elle a été limitée par les fautes (3), comme à quasiment chaque match depuis son arrivée en WNBA, deux ans après ses dernières apparitions dans le jeu rapide et athlétique américain.