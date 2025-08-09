Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé

Le mois d’août est généralement celui où sont dévoilés les calendriers de la saison NBA à venir, ainsi que ses dates importantes. L’occasion de faire monter les attentes et d’avoir un meilleur visuel des équipes qui seront les plus en vue médiatiquement. L’actualité de la free agency mais aussi des rivalités historiques jouent forcément dans ces choix.

Et comme d’habitude, la grande ligue américaine se fait doubler dans son annonce par les journalistes insiders. À savoir Shams Charania d’ESPN cette fois, qui a divulgué dans cette nuit du vendredi 8 au samedi 9 août les deux affiches de la grande Opening Night (soirée d’ouverture) du 21 octobre, ainsi que les cinq autres du Christmas Day du 25 décembre, qui seront retransmis sur la TV nationale à grande audience. Plusieurs équipes seront mises à l’honneur deux fois.

Opening Night (nuit du 21 au 22 octobre) Le Oklahoma City Thunder accueille les Houston Rockets Les Los Angeles Lakers accueillent les Golden State Warriors Christmas Day (nuit du 25 au 26 décembre) Les New York Knicks accueillent les Cleveland Cavaliers Le Oklahoma City Thunder accueille les San Antonio Spurs Les Los Angeles Lakers accueillent les Houston Rockets Les Golden State Warriors accueillent les Dallas Mavericks Les Denver Nuggets accueillent les Minnesota Timberwolves

🚨🚨🚨Opening Night of the 2025-26 NBA season on NBC on Oct. 21, per sources: – Houston Rockets at Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors at Los Angeles Lakers — Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025

🚨🎄 NBA Christmas Day 2025 on ABC and ESPN, per sources: – Cleveland Cavaliers at New York Knicks – San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder – Houston Rockets at LA Lakers – Dallas Mavericks at Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets — Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025

Le Thunder honoré

Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) sera le seul Français représenté lors de l’Opening Night (s’il est encore à OKC, et s’il joue). La NBA a privilégié les têtes d’affiche individuelles lors de celle-ci. Stephen Curry vs LeBron James-Luka Doncic d’un côté, Kevin Durant contre le MVP Shai Gilgeous-Alexander de l’autre. Avec une mise à l’écart des équipes de la conférence Est, qui devraient sur le papier être encore une fois bien inférieure à l’Ouest. Notamment avec la chute annoncée des Pacers et des Celtics à cause des blessures.

Comme c’est de coutume, le Thunder jouera à domicile afin de se voir remettre les bagues de champions NBA devant son Paycom Center. Ironie du sort, cette cérémonie se fera devant Kevin Durant, légende de la franchise de 2007 à 2016, mais qui n’avait jamais réussi à ramener un titre. Le lendemain de ces deux affiches, la saison NBA version 2025/26 débutera vraiment avec l’entrée en lice du reste des équipes.

Wembanyama de nouveau au Christmas Day

Le Christmas Day sera forcément plus chargé. Dix équipes seront sur le pont, ainsi que six (voire sept) Français. Exit forcément les jeunes tricolores des équipes de fond de classement, qui n’intéressent pas vraiment la NBA et ses fans. Titans médiatiques, les Knicks de Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans), Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) (et Mohamed Diawara ?) seront de la partie lors du premier match. Ils seront suivis par encore une fois le Thunder, qui affrontera les Spurs de… Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans).

Stratosphérique le soir de Noël la saison dernière (42 points au Madison Square Garden), la présence du prodige français est forcément renouvelée. Extrêmement « bankable », sa seule présence sur le parquet régalera les fans de NBA, et pourrait convaincre d’autres potentiels nouveaux spectateurs. Enfin, les Minnesota Timberwolves et ses twintowers françaises (Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) et Joan Beringer (2,10 m, 18 ans)) auront fort à faire contre les Nuggets du pivot triple MVP Nikola Jokic. Le programme sera chargé, et tout le monde y trouvera son compte.