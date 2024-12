Stratosphérique malgré la défaite, Victor Wembanyama rejoint Chamberlain et Jokic dans la légende des matchs de Noël

Que se serait-il passé si le 3-points de Victor Wembanyama avait été accordé à 6 minutes et 34 secondes du buzzer final ?! Les Spurs auraient pris huit longueurs d’avance et leur intérieur star aurait alors atteint la barre des 45 points, égalant le record de… Wilt Chamberlain pour un débutant à Noël. Mais au lieu de cela, il a été annulé par le corps arbitral, qui avait sifflé une faute offensive de Karl-Anthony Towns sur Chris Paul juste avant le shoot de Wemby. Un momentum peut-être changé par cette séquence puisque le Français n’a plus marqué de la soirée et les Spurs ont fini par dilapider leur maigre avance pour s’incliner 114-117 au Madison Square Garden au terme d’un match remarquable.

Un record pour un Spur et pour un Français le jour de Noël

Reste que la défaite, et un money-time sans panier pendant les huit dernières minutes, n’atténuera pas totalement l’ampleur de la performance historique livrée par Victor Wembanyama. Pour sa première un jour de Noël, l’une des plus grandes traditions de la NBA, l’enfant de la JSF Nanterre se savait attendu. Et il a assumé. Devant les yeux du monde entier, avec une retransmission nationale aux États-Unis et en prime time en France, le MVP 2023 de Betclic ÉLITE a livré une performance stratosphérique : 42 points à 16/31 (dont 6/16 à 3-points), 18 rebonds, 4 passes décisives et 4 contres en 40 minutes.

Une prestation historique à bien des égards. Non content d’être passé à un coup de sifflet du record historique pour un débutant un jour de Noël, Victor Wembanyama est devenu le premier Spur à marquer autant un 25 décembre, le premier Français aussi. Et il a intégré un cercle très fermé, celui des joueurs à 40 points et 15 rebonds pour un match de Noël. Auparavant, ils étaient deux : Wilt Chamberlain (en 1959 et 1961) et Nikola Jokic (en 2022). On a connu pire compagnie… Et si on ajoute les 5 tirs primés marqués, Wemby se retrouve seul au monde. Déjà seul dans sa galaxie, alors qu’il n’est même pas encore âgé de 21 ans…