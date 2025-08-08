« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique

Le meneur star de Dallas a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour aborder les nombreux commentaires sur son changement physique spectaculaire. Visiblement affûté comme jamais, Dončić a évoqué avec une pointe d’ironie les éternelles questions sur sa condition physique.

« Il y a toujours eu des questions sur ma condition physique, mais je trouve déjà que j’étais un très bon joueur avant… Cette année, on a abordé les choses différemment. L’été dernier avait été rude : j’avais joué jusqu’en juin, puis enchaîné direct avec les qualifications olympiques. Cette fois, j’ai eu plus de temps et un meilleur plan », a déclaré le Slovène à la sortie de l’entraînement avec sa sélection.

Une préparation optimisée grâce à une intersaison prolongée

Cette transformation physique remarquable s’explique par une approche différente de la préparation. Contrairement à l’été précédent où il avait enchaîné les playoffs NBA et les obligations internationales sans pause, Dončić a bénéficié cette fois d’une intersaison à rallonge pour peaufiner sa condition.

Après un aller-retour à Los Angeles pour parapher son nouveau contrat, le joueur de 25 ans a retrouvé ses coéquipiers en sélection dans une forme éclatante. « Je me sens bien. Je subis encore un peu le décalage horaire, mais je pense qu’on s’entraîne très bien », poursuit-il, confirmant qu’il s’entraîne normalement malgré son retour récent.

Sa philosophie reste inchangée concernant sa disponibilité : « J’avais quelques doutes, mais au final, tout le monde sait que si je suis en bonne santé, je joue. Ça a toujours été ma position : si je peux jouer, je joue. »

Pour le match face à l’Allemagne, Dončić prévoit une montée en puissance progressive. « Jouer tout le match serait sans doute compliqué, mais je pense que je peux jouer quelques minutes. Cela dépendra de comment je me sens physiquement », conclut-il, évoquant une logique phase d’adaptation à ce nouveau physique. « Ce n’était pas simple au début, mais ensuite ça devient une habitude. On verra ce que ça donne en match car je n’ai pas joué depuis la fin de la saison NBA, et je viens juste de recommencer les oppositions. »