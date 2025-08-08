Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique

Transformation physique remarquée : Luka Dončić répond aux commentaires sur sa perte de poids visible et sa condition physique améliorée avant le match contre l'Allemagne avec la Slovénie.
|
00h00
Résumé
« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique

Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves

Crédit photo : © Jesse Johnson-Imagn Images

Le meneur star de Dallas a profité de sa conférence de presse d’avant-match pour aborder les nombreux commentaires sur son changement physique spectaculaire. Visiblement affûté comme jamais, Dončić a évoqué avec une pointe d’ironie les éternelles questions sur sa condition physique.

 

« Il y a toujours eu des questions sur ma condition physique, mais je trouve déjà que j’étais un très bon joueur avant… Cette année, on a abordé les choses différemment. L’été dernier avait été rude : j’avais joué jusqu’en juin, puis enchaîné direct avec les qualifications olympiques. Cette fois, j’ai eu plus de temps et un meilleur plan », a déclaré le Slovène à la sortie de l’entraînement avec sa sélection.

Une préparation optimisée grâce à une intersaison prolongée

Cette transformation physique remarquable s’explique par une approche différente de la préparation. Contrairement à l’été précédent où il avait enchaîné les playoffs NBA et les obligations internationales sans pause, Dončić a bénéficié cette fois d’une intersaison à rallonge pour peaufiner sa condition.

Après un aller-retour à Los Angeles pour parapher son nouveau contrat, le joueur de 25 ans a retrouvé ses coéquipiers en sélection dans une forme éclatante. « Je me sens bien. Je subis encore un peu le décalage horaire, mais je pense qu’on s’entraîne très bien », poursuit-il, confirmant qu’il s’entraîne normalement malgré son retour récent.

PROFIL JOUEUR
Luka DONCIC
Poste(s): Meneur
Taille: 201 cm
Âge: 26 ans (28/02/1999)

Nationalités:

logo slo.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
28,3
#4
REB
8,1
#32
PD
7,5
#7

Sa philosophie reste inchangée concernant sa disponibilité : « J’avais quelques doutes, mais au final, tout le monde sait que si je suis en bonne santé, je joue. Ça a toujours été ma position : si je peux jouer, je joue. »

Pour le match face à l’Allemagne, Dončić prévoit une montée en puissance progressive. « Jouer tout le match serait sans doute compliqué, mais je pense que je peux jouer quelques minutes. Cela dépendra de comment je me sens physiquement », conclut-il, évoquant une logique phase d’adaptation à ce nouveau physique. « Ce n’était pas simple au début, mais ensuite ça devient une habitude. On verra ce que ça donne en match car je n’ai pas joué depuis la fin de la saison NBA, et je viens juste de recommencer les oppositions. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroBasket U16
00h00Avec un Aaron Towo-Nansi inarrêtable, les U16 soignent leurs débuts à l’Euro face à la Suisse
vainqueur dunks nba baskonia
EuroLeague
00h00Un ancien vainqueur du concours de dunks NBA rejoint Baskonia !
france grande-bretagne eurobasket
EuroBasket
00h00Où regarder France – Grande-Bretagne, deuxième match de prépa des Bleus à l’EuroBasket ?
limoges ailier g-league
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP engage un ailier-fort en provenance de la G-League
challans acteurs titre
ELITE 2
00h00Après Bichard et Nikolic, Challans conserve quatre autres acteurs du titre de champion de NM1
Rokas Jokubaitis a dominé face à la Turquie en match de préparation ce jeudi
EuroBasket
00h00La Lituanie domine largement la Turquie en préparation à l’EuroBasket 2025
Josh Uduje lors de sa saison senior avec San Jose State
ELITE 2
00h00Le SCABB boucle son recrutement avec un international anglais, adversaire des Bleus ce vendredi
La Roig Arena est déjà prête
EuroLeague
00h00Le chiffre : 14 500 abonnés à Valence pour la saison inaugurale dans sa nouvelle salle !
Rachid Meziane est ouvert à un retour dans le staff de l'équipe de France
WNBA
00h00Rachid Meziane toujours ouvert pour intégrer le staff des Bleues : « La France restera spéciale »
EuroBasket
00h00« Avant, je ne pouvais pas être moi-même » : avec Fauthoux, l’avènement d’Élie Okobo chez les Bleus ?
1 / 0
Livenews NBA
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
Bennedict Mathurin sous le maillot d'Indiana face aux Lakers
NBA
00h00« Tu seras titulaire » : la confiance de Carlisle en Bennedict Mathurin désigné pour reprendre le flambeau de Haliburton chez les Pacers
Luka Dončić remontait la balle lors du match entre les Lakers et Houston
NBA
00h00Luka Dončić atteint le club des plus gros salaires NBA avec 47 M€ par an et prépare un contrat colossal en 2028
LeBron James et Luka Doncic après la défaite des Lakers face aux Timberwolves, 85-94, lors du Game 2 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00Un appel qui vaut mille mots : LeBron félicite Luka en FaceTime, symbole d’un nouveau leadership aux Lakers
Jayson Tatum sous sa casquette au camps d'entraînement des Patriots au Gillette Stadium
NBA
00h00Un mois et demi après son opération, Tatum marche sans botte chez les Patriots : un pas décisif vers la reprise
Austin Reaves sous le maillot des Lakers face à Minnesotasota lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2024
NBA
00h00LeBron, Doncic… et maintenant Reaves : comment un joueur non-drafté s’impose à 30 millions par an
Georges Niang célèbre après avoir marqué contre Philadelphie
NBA
00h00Transfert NBA : Les Celtics économisent 34 M$ en envoyant Niang au Jazz et recrutent Chris Boucher
Michael Jordan sous le maillot des Bulls à la droite de Jerry Sloan
NBA
00h00NBA : Le mythique maillot noir à rayures rouges des Bulls revient après plus de 10 ans d’absence pour la saison 2025-2026
Marcos Thomas Perez en uniforme de sécurité
NBA
00h00Plus de 2 millions de dollars en maillots volés : un ex-employé du Miami Heat risque gros devant la justice
1 / 0