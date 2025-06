Khris Middleton active sa player option et reste aux Wizards de Washington

Khris Middleton a pris sa décision concernant son avenir. L’arrière/ailier de bientôt 34 ans a choisi d’activer sa player option de 33,3 millions de dollars pour la saison 2025-2026, selon ESPN. Cette décision signifie que le triple All-Star poursuivra sa carrière avec les Wizards de Washington, au moins pour une saison supplémentaire, à moins que la franchise ne le transfère.

Une décision logique après une saison compliquée

Cette décision apparaît comme un choix pragmatique pour Middleton, qui sort d’une saison particulièrement délicate. Échangé de Milwaukee vers Washington en cours de saison, l’ancien champion NBA 2021 n’a disputé que 37 matchs en raison de ses problèmes physiques récurrents, notamment après une opération aux deux chevilles durant l’intersaison.

Ses statistiques reflètent cette période difficile : 11,9 points, 4,1 passes et 3,7 rebonds de moyenne en seulement 23 minutes par match. Malgré ces chiffres en baisse, Middleton a maintenu une efficacité offensive remarquable avec un pourcentage de tirs de 58,8%, l’un des meilleurs de sa carrière. Au regard de ces performances mitigées, il n’aurait probablement pas pu prétendre à un meilleur salaire sur le marché des agents libres.

Un vétéran précieux pour la reconstruction des Wizards

Pour Washington, conserver Middleton représente un atout non négligeable. L’effectif particulièrement jeune des Wizards pourra continuer de s’appuyer sur l’expérience du champion olympique 2021. Middleton, qui a gravi tous les échelons depuis la G League jusqu’au statut de All-Star, apporte un vécu précieux à une équipe en reconstruction.

Cependant, cette prolongation pourrait n’être que temporaire. Avec un contrat expirant en 2026, Middleton devient un candidat idéal pour un échange avant la trade deadline de février. Ses qualités reconnues et son expérience des play-offs pourraient séduire des équipes candidates au titre, désireuses d’ajouter un vétéran expérimenté à leur rotation.

L’ancien coéquipier de Giannis Antetokounmpo, qui a co-dirigé Milwaukee vers son premier titre NBA en 50 ans aux côtés de Jrue Holiday, aura l’opportunité de tester le marché dans un an, potentiellement dans de meilleures conditions physiques et avec des statistiques plus convaincantes.