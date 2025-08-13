La SIG Strasbourg s’attache les services d’un ailier shooteur de Serie A !

Alors que l’effectif alsacien ne comptait aucun ailier, la SIG Strasbourg a annoncé dans un communiqué une première recrue au poste 3 avec l’Américain Gabriel Thomas Brown, dit Gabe Brown (2,01 m, 25 ans), en provenance d’Italie.

45% à 3-points en FIBA Europe Cup !

Formé à Michigan State, Gabe Brown a marqué les esprits dès les bancs de l’université par son adresse de loin (11,3 points à 38% à 3-points en année senior) mais aussi par son excentricité en avant match, où il gratifiait le public de danses. L’ailier a découvert le niveau professionnel en G-League avec les Toronto Raptors, où son adresse s’est confirmée (38%) avant de traverser l’Atlantique pour l’Italie.

Il s’est alors engagé à Varese, en première division italienne, où sa réussite au tir a pris encore une autre dimension. Dès sa première saison en Serie A, il s’est imposé avec 11,8 points à 42% à 3-points et 5,4 rebonds de moyenne ; mais aussi en FIBA Europe Cup, où il tournait à 14,3 points à 45% à 3-points et 5,3 rebonds, pour 16,2 d’évaluation sur 16 rencontres disputées. Il a rejoint la saison passée les Trapani Sharks en cours d’exercice, qu’il a activement aidés à se hisser jusqu’à la quatrième place du championnat pour leur saison rookie en Lega Serie A.

PROFIL JOUEUR Gabe BROWN Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 25 ans (05/03/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A PTS 7,1 #121 REB 2 #156 PD 0,5 #182

« Gabe va jouer un rôle majeur au sein de l’équipe »

Le directeur sportif strasbourgeois, Nicola Alberani, se réjouit de “poursuivre [son] recrutement avec la venue de Gabe Brown. C’est un profil en parfaite cohérence avec notre projet : shooteur, athlétique et très motivé, il est jeune, mais a déjà 3 saisons pros à son actif. Son arrivée correspond exactement à ce que nous avions imaginé avec le staff. Notre patience pour le signer a porté ses fruits”, avoue-t-il.

Le coach alsacien, Jānis Gailītis, sait exactement ce qu’il souhaite tirer de son nouveau joueur, qu’il voit “jouer un rôle majeur au sein de l’équipe, grâce à son impact défensif et à sa polyvalence offensive, qui permettra notamment de libérer des opportunités pour ses coéquipiers. Nous pensons également que c’est une étape clé pour lui au sein de notre équipe, car le rôle et les attentes que nous avons envers lui exigent qu’il franchisse un cap et nous savons qu’il en est pleinement capable”.

En Alsace, comme depuis le début de sa carrière, Gabe Brown portera le numéro 44, en hommage à son père décédé d’une maladie en 2016, qui portait ce même numéro au lycée.

L’effectif version 2025/26 de la SIG Strasbourg :