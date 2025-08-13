Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La SIG Strasbourg s’attache les services d’un ailier shooteur de Serie A !

Betclic ÉLITE - En pleine reconstruction de son aile décimée par les départs, la SIG Strasbourg a annoncé l’arrivée de l’ailier américain Gabe Brown, valeur sûre au shoot en NCAA comme en Italie depuis plusieurs saisons.
|
00h00
Résumé
La SIG Strasbourg s’attache les services d’un ailier shooteur de Serie A !

Gabe Brown rejoint la SIG Strasbourg avec la réputation d’être un shooteur de haute volée.

Crédit photo : Kelley L Cox-Imagn Images

Alors que l’effectif alsacien ne comptait aucun ailier, la SIG Strasbourg a annoncé dans un communiqué une première recrue au poste 3 avec l’Américain Gabriel Thomas Brown, dit Gabe Brown (2,01 m, 25 ans), en provenance d’Italie.

 

45% à 3-points en FIBA Europe Cup !

Formé à Michigan State, Gabe Brown a marqué les esprits dès les bancs de l’université par son adresse de loin (11,3 points à 38% à 3-points en année senior) mais aussi par son excentricité en avant match, où il gratifiait le public de danses. L’ailier a découvert le niveau professionnel en G-League avec les Toronto Raptors, où son adresse s’est confirmée (38%) avant de traverser l’Atlantique pour l’Italie.

La patte gauche de Gabe Brown a déjà fait ses preuves. (Photo : FIBA)

Il s’est alors engagé à Varese, en première division italienne, où sa réussite au tir a pris encore une autre dimension. Dès sa première saison en Serie A, il s’est imposé avec 11,8 points à 42% à 3-points et 5,4 rebonds de moyenne ; mais aussi en FIBA Europe Cup, où il tournait à 14,3 points à 45% à 3-points et 5,3 rebonds, pour 16,2 d’évaluation sur 16 rencontres disputées. Il a rejoint la saison passée les Trapani Sharks en cours d’exercice, qu’il a activement aidés à se hisser jusqu’à la quatrième place du championnat pour leur saison rookie en Lega Serie A.

PROFIL JOUEUR
Gabe BROWN
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 25 ans (05/03/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Lega Basket Serie A
PTS
7,1
#121
REB
2
#156
PD
0,5
#182

« Gabe va jouer un rôle majeur au sein de l’équipe »

Le directeur sportif strasbourgeois, Nicola Alberani, se réjouit de “poursuivre [son] recrutement avec la venue de Gabe Brown. C’est un profil en parfaite cohérence avec notre projet : shooteur, athlétique et très motivé, il est jeune, mais a déjà 3 saisons pros à son actif. Son arrivée correspond exactement à ce que nous avions imaginé avec le staff. Notre patience pour le signer a porté ses fruits”, avoue-t-il.

Le coach alsacien, Jānis Gailītis, sait exactement ce qu’il souhaite tirer de son nouveau joueur, qu’il voit “jouer un rôle majeur au sein de l’équipe, grâce à son impact défensif et à sa polyvalence offensive, qui permettra notamment de libérer des opportunités pour ses coéquipiers. Nous pensons également que c’est une étape clé pour lui au sein de notre équipe, car le rôle et les attentes que nous avons envers lui exigent qu’il franchisse un cap et nous savons qu’il en est pleinement capable”.

En Alsace, comme depuis le début de sa carrière, Gabe Brown portera le numéro 44, en hommage à son père décédé d’une maladie en 2016, qui portait ce même numéro au lycée.

L’effectif version 2025/26 de la SIG Strasbourg :

  • Marcus Keene – Jean-Baptiste Maille
  • Adama Bal – Gabe Brown
  • Ben Gregg – William Pfister – Nelly Junior Joseph Fousseyni Traoré – Jahel Trefle
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
derniermot
Il reste sur une saison à 15 min de moyenne et 32% à 3 pts, pas vraiment un gros shooteur depuis un an, avant oui. C'est pour ça que la SIG peut le prendre
Répondre
(0) J'aime
Livenews
basket landes évaluation
La Boulangère Wonderligue
00h00Une aubaine pour Basket Landes : la meilleure évaluation de Wonderligue arrive !
Betclic ELITE
00h00La SIG Strasbourg s’attache les services d’un ailier shooteur de Serie A !
harrison asvel
Betclic ELITE
00h00Shaquille Harrison prolongé par l’ASVEL, en attendant l’officialisation de Thomas Heurtel ?
italie france U16 eurobasket
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Le tir à 3-points de l’Italie qui a éliminé l’équipe de France U16 à l’EuroBasket
Équipes nationales
00h00Premier match réussi pour Kevin Kokila avec l’Angola à l’AfroBasket
200 sélections France
Équipe de France
00h00Huit anciens internationaux célébrés lors de France – Espagne
meneur limoges eurocup
EuroCup
00h00Un ancien meneur de Limoges retrouve l’EuroCup
EuroBasket U16
00h00Énorme désillusion pour les Bleuets tenants du titre, éliminés par l’Italie en quart de l’Euro U16 !
holston dijon
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon conserve sa légende David Holston : une dernière danse pour le meneur !
Équipes nationales
00h00L’ancien chalonnais Kyshawn George choisit le Canada plutôt que la Suisse
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
1 / 0