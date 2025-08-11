Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA

Les Boston Celtics officialisent la prolongation de contrat de leur entraîneur Joe Mazzulla. À 37 ans, le technicien américain s'engage sur plusieurs années après avoir mené la franchise au 18e titre de son histoire.
|
00h00
Résumé
Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA

David Butler II-Imagn Images

Crédit photo : David Butler II-Imagn Images

Les Boston Celtics ont annoncé la prolongation pluriannuelle du contrat de leur entraîneur Joe Mazzulla. Conformément à la politique de l’équipe, ils n’ont pas révélé les détails financiers ni la durée exacte. Cette décision vient récompenser les excellents résultats du technicien de 37 ans depuis son arrivée à la tête de l’équipe.

Un parcours exceptionnel en trois saisons

Depuis qu’il dirige les Boston Celtics, Joe Mazzulla a remporté 182 matchs pour seulement 64 défaites en saison régulière. De plus, sous ses ordres, l’équipe a gagné au moins 57 rencontres chaque année. Elle a même franchi la barre des 60 victoires lors des deux dernières saisons.

En 2024, Mazzulla a mené les Celtics au titre NBA. Par conséquent, il est devenu le plus jeune entraîneur à gagner les Finals depuis Bill Russell en 1969. À l’époque, Russell avait 35 ans et cumulait les rôles de joueur et d’entraîneur. Par ailleurs, Mazzulla a été élu deux fois Entraîneur du mois de la Conférence Est, en décembre et en mars dernier.

« C’est véritablement une bénédiction », a déclaré Mazzulla, cité par les Celtics. « Je ne serais pas là sans ma foi, ma femme et mes enfants. De plus, nous remercions nos propriétaires pour leur partenariat, Brad pour son mentorat et notre staff pour son soutien. Plus important encore, je remercie les joueurs que j’ai entraînés ces trois dernières saisons. J’ai désormais hâte de concourir pour les Celtics et la ville de Boston. »

La confiance totale de Brad Stevens

Brad Stevens, président des opérations basketball, a toujours affirmé vouloir conserver Mazzulla sur le long terme. Ainsi, cette prolongation concrétise son intention après plusieurs extensions déjà accordées depuis février 2023.

« Nous sommes très heureux que Joe ait accepté de prolonger avec les Celtics », a déclaré Stevens. « Il comprend parfaitement le poste. De plus, sa passion pour l’équipe égale celle de nos fans les plus fidèles. Il a travaillé dur et accompli des choses exceptionnelles en trois ans, avec plus de 60 victoires par saison et le titre NBA 2024. Enfin, Joe est un leader talentueux qui s’engage chaque jour à apprendre, progresser et donner le maximum pour permettre aux Celtics de concourir au plus haut niveau. »

Arrivé comme assistant en 2019, Mazzulla a ensuite pris les commandes en tant qu’entraîneur par intérim avant la saison 2022-2023, après la suspension d’Ime Udoka. Aujourd’hui, sa progression rapide se confirme avec cette prolongation.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Ime Udoka
Ime Udoka
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nikola Jokic maitrise le jeu comme peu de joueurs dans l'histoire du basketball
EuroBasket
00h00[Vidéo] Nikola Jokic est un génie du basketball, épisode 19 578
Guillem Ferrando, ici avec Gérone, complète la sélection espagnole
EuroBasket
00h00L’Espagne fait venir un nouveau joueur pour préparer l’Euro 2025
Frédéric a coaché son quatrième match en équipe de France, dans son ancien Palais des Sports de Pau
EuroBasket
00h00[Vidéo] L’émotion de Frédéric Fauthoux, ovationné à Pau
Josh Earley ne viendra pas à Poissy
NM1
00h00Son poste 5 lui fait faux bond : le Poissy BA en quête d’un pivot
Justin Tillman quitte Nanterre
Basketball Champions League
00h00Après une saison à Nanterre, Justin Tillman rejoint Jean-Marc Pansa au BC Sabah en Azerbaïdjan
Steeve Essart a débuté sa carrière de coach à Caen
NM1
00h00Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois
Yves Pons passe de Gérone à Andorre
Liga Endesa
00h00Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol
Johnny Berhanemeskel a joué sa dernière saison en France en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait revenir en France un shooteur réputé pour remplacer Delaunay
EuroBasket
00h00Les occasions manquées de Jeremy Sochan avec la Pologne
Le groupe 2025-2026 de Boulazac ne compte pas encore tous ses joueurs à la reprise
Betclic ELITE
00h00Boulazac cherche toujours son ailier pour compléter son effectif
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
1 / 0