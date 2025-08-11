Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA

Les Boston Celtics ont annoncé la prolongation pluriannuelle du contrat de leur entraîneur Joe Mazzulla. Conformément à la politique de l’équipe, ils n’ont pas révélé les détails financiers ni la durée exacte. Cette décision vient récompenser les excellents résultats du technicien de 37 ans depuis son arrivée à la tête de l’équipe.

We have signed Joe Mazzulla to a multi-year contract extension ☘️ pic.twitter.com/V82bnnSXte — Boston Celtics (@celtics) August 8, 2025

Un parcours exceptionnel en trois saisons

Depuis qu’il dirige les Boston Celtics, Joe Mazzulla a remporté 182 matchs pour seulement 64 défaites en saison régulière. De plus, sous ses ordres, l’équipe a gagné au moins 57 rencontres chaque année. Elle a même franchi la barre des 60 victoires lors des deux dernières saisons.

En 2024, Mazzulla a mené les Celtics au titre NBA. Par conséquent, il est devenu le plus jeune entraîneur à gagner les Finals depuis Bill Russell en 1969. À l’époque, Russell avait 35 ans et cumulait les rôles de joueur et d’entraîneur. Par ailleurs, Mazzulla a été élu deux fois Entraîneur du mois de la Conférence Est, en décembre et en mars dernier.

« C’est véritablement une bénédiction », a déclaré Mazzulla, cité par les Celtics. « Je ne serais pas là sans ma foi, ma femme et mes enfants. De plus, nous remercions nos propriétaires pour leur partenariat, Brad pour son mentorat et notre staff pour son soutien. Plus important encore, je remercie les joueurs que j’ai entraînés ces trois dernières saisons. J’ai désormais hâte de concourir pour les Celtics et la ville de Boston. »

The Celtics announce Joe Mazzulla has signed a multi-year contract extension pic.twitter.com/c5qOEcjaXf — Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) August 8, 2025

La confiance totale de Brad Stevens

Brad Stevens, président des opérations basketball, a toujours affirmé vouloir conserver Mazzulla sur le long terme. Ainsi, cette prolongation concrétise son intention après plusieurs extensions déjà accordées depuis février 2023.

« Nous sommes très heureux que Joe ait accepté de prolonger avec les Celtics », a déclaré Stevens. « Il comprend parfaitement le poste. De plus, sa passion pour l’équipe égale celle de nos fans les plus fidèles. Il a travaillé dur et accompli des choses exceptionnelles en trois ans, avec plus de 60 victoires par saison et le titre NBA 2024. Enfin, Joe est un leader talentueux qui s’engage chaque jour à apprendre, progresser et donner le maximum pour permettre aux Celtics de concourir au plus haut niveau. »

Arrivé comme assistant en 2019, Mazzulla a ensuite pris les commandes en tant qu’entraîneur par intérim avant la saison 2022-2023, après la suspension d’Ime Udoka. Aujourd’hui, sa progression rapide se confirme avec cette prolongation.