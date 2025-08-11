Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago

Les Golden State Warriors s'intéressent à Josh Giddey des Bulls mais refusent d'inclure Buddy Hield et Moses Moody dans un potentiel sign-and-trade, compliquant les négociations pour l'agent libre restreint australien.
|
00h00
Résumé
Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago

Josh Giddey pourrait rejoindre les Warriors. Son arrivée serait facilitée si le dossier Kuminga trouve enfin une issue favorable.

Crédit photo : David Banks - Imagn Images

Les Golden State Warriors ont manifesté un intérêt concret pour Josh Giddey, l’agent libre restreint des Chicago Bulls, selon l’insider NBA Jake Fischer. Cependant, les négociations s’annoncent complexes en raison des exigences contradictoires des deux franchises et de la situation particulière de Jonathan Kuminga.

L’impasse Kuminga révèle les priorités des Warriors

La rumeur concernant Giddey éclaire d’un jour nouveau la situation de Jonathan Kuminga à Golden State. Alors que les Warriors et leur jeune ailier sont dans l’impasse concernant les termes de son nouveau contrat, l’intérêt pour l’Australien révèle que ce n’est pas tant l’aspect financier qui pose problème, mais bien l’intégration de Kuminga dans la rotation.

Les deux parties semblent s’être accordées sur un contrat à court terme d’une valeur annuelle comprise entre 20 et 25 millions de dollars. Le point de friction concerne désormais qui aura le plus de pouvoir dans cet accord. Les Warriors poussent pour une option équipe après la première année, tandis que Kuminga préfèrerait une option joueur pour conserver sa liberté.

Giddey, qui devrait également recevoir un contrat d’environ 20 millions de dollars par an, s’intégrerait parfaitement dans l’arrière-cour des Warriors. Il pourrait prendre en charge une partie significative de la création de jeu et fluidifier l’attaque d’une manière dont Golden State a désespérément besoin.

Des obstacles majeurs à surmonter

Selon Fischer, Golden State valorise très hautement Buddy Hield et Moses Moody, refusant catégoriquement de les inclure dans un éventuel sign-and-trade. « Golden State valorise très hautement les deux joueurs, selon des sources, tout en maintenant de grandes attentes pour Hield et Moody d’être des contributeurs constants qui se montrent fiables pour fournir l’espacement nécessaire pour booster l’attaque en demi-terrain des Warriors en playoffs », rapporte l’insider.

Cette position des Warriors constitue l’un des principaux obstacles à un accord entre les deux franchises. De plus, Chicago a indiqué depuis longtemps qu’elle n’était pas disposée à discuter de scénarios de sign-and-trade, préférant conserver son jeune meneur.

Le statut d’agent libre restreint de Giddey complique également la donne. Les Bulls peuvent égaler toute offre qu’il signerait ailleurs, rendant difficile pour une autre équipe de proposer un montant suffisamment élevé pour décourager Chicago.

Cette situation semble donc relever du rêve impossible pour la saison 2025-2026, à moins que les Bulls ne changent d’approche ou que les Warriors acceptent de se séparer de Hield ou Moody.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nikola Jokic maitrise le jeu comme peu de joueurs dans l'histoire du basketball
EuroBasket
00h00[Vidéo] Nikola Jokic est un génie du basketball, épisode 19 578
Guillem Ferrando, ici avec Gérone, complète la sélection espagnole
EuroBasket
00h00L’Espagne fait venir un nouveau joueur pour préparer l’Euro 2025
Frédéric a coaché son quatrième match en équipe de France, dans son ancien Palais des Sports de Pau
EuroBasket
00h00[Vidéo] L’émotion de Frédéric Fauthoux, ovationné à Pau
Josh Earley ne viendra pas à Poissy
NM1
00h00Son poste 5 lui fait faux bond : le Poissy BA en quête d’un pivot
Justin Tillman quitte Nanterre
Basketball Champions League
00h00Après une saison à Nanterre, Justin Tillman rejoint Jean-Marc Pansa au BC Sabah en Azerbaïdjan
Steeve Essart a débuté sa carrière de coach à Caen
NM1
00h00Un ancien cardiac kid en retrouve un autre dans le staff de Levallois
Yves Pons passe de Gérone à Andorre
Liga Endesa
00h00Yves Pons trouve un autre club dans le championnat espagnol
Johnny Berhanemeskel a joué sa dernière saison en France en 2023-2024
Betclic ELITE
00h00Le Mans fait revenir en France un shooteur réputé pour remplacer Delaunay
EuroBasket
00h00Les occasions manquées de Jeremy Sochan avec la Pologne
Le groupe 2025-2026 de Boulazac ne compte pas encore tous ses joueurs à la reprise
Betclic ELITE
00h00Boulazac cherche toujours son ailier pour compléter son effectif
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
NBA
00h00Le programme de la soirée d’ouverture NBA et des matchs de Noël dévoilé
Karl Malone sous le maillot des Utah Jazz face aux Orlando Magic
NBA
00h00Gloire sur le parquet, scandales en dehors : le double visage troublant de Karl Malone
NBA
00h00Un affrontement pour l’éternité : MrBeast veut opposer Michael Jordan à LeBron James dans un duel légendaire
Luka Doncic, avant sa transformation physique, lors du Game 3 des playoffs de 2025 contre les Timberwolves
NBA
00h00« Je jouais déjà bien avant » : Luka Dončić répond à ses détracteurs avec humour après sa métamorphose physique
Carmelo Anthony et Dwane Wade derrière LeBron James lors de l'All-Star Game de 2012
NBA
00h00« Un moment pour la vie » : Carmelo Anthony intronisé au Hall of Fame par deux légendes NBA qu’il n’oubliera jamais
1 / 0