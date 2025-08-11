Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago

Les Golden State Warriors ont manifesté un intérêt concret pour Josh Giddey, l’agent libre restreint des Chicago Bulls, selon l’insider NBA Jake Fischer. Cependant, les négociations s’annoncent complexes en raison des exigences contradictoires des deux franchises et de la situation particulière de Jonathan Kuminga.

REPORT: The Warriors have expressed interest in acquiring Josh Giddey, per @JakeLFischer. pic.twitter.com/Sla7t7QyDp — Legion Hoops (@LegionHoops) August 7, 2025

L’impasse Kuminga révèle les priorités des Warriors

La rumeur concernant Giddey éclaire d’un jour nouveau la situation de Jonathan Kuminga à Golden State. Alors que les Warriors et leur jeune ailier sont dans l’impasse concernant les termes de son nouveau contrat, l’intérêt pour l’Australien révèle que ce n’est pas tant l’aspect financier qui pose problème, mais bien l’intégration de Kuminga dans la rotation.

Les deux parties semblent s’être accordées sur un contrat à court terme d’une valeur annuelle comprise entre 20 et 25 millions de dollars. Le point de friction concerne désormais qui aura le plus de pouvoir dans cet accord. Les Warriors poussent pour une option équipe après la première année, tandis que Kuminga préfèrerait une option joueur pour conserver sa liberté.

Giddey, qui devrait également recevoir un contrat d’environ 20 millions de dollars par an, s’intégrerait parfaitement dans l’arrière-cour des Warriors. Il pourrait prendre en charge une partie significative de la création de jeu et fluidifier l’attaque d’une manière dont Golden State a désespérément besoin.

Des obstacles majeurs à surmonter

Selon Fischer, Golden State valorise très hautement Buddy Hield et Moses Moody, refusant catégoriquement de les inclure dans un éventuel sign-and-trade. « Golden State valorise très hautement les deux joueurs, selon des sources, tout en maintenant de grandes attentes pour Hield et Moody d’être des contributeurs constants qui se montrent fiables pour fournir l’espacement nécessaire pour booster l’attaque en demi-terrain des Warriors en playoffs », rapporte l’insider.

Cette position des Warriors constitue l’un des principaux obstacles à un accord entre les deux franchises. De plus, Chicago a indiqué depuis longtemps qu’elle n’était pas disposée à discuter de scénarios de sign-and-trade, préférant conserver son jeune meneur.

Le statut d’agent libre restreint de Giddey complique également la donne. Les Bulls peuvent égaler toute offre qu’il signerait ailleurs, rendant difficile pour une autre équipe de proposer un montant suffisamment élevé pour décourager Chicago.

Cette situation semble donc relever du rêve impossible pour la saison 2025-2026, à moins que les Bulls ne changent d’approche ou que les Warriors acceptent de se séparer de Hield ou Moody.