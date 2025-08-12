Recherche
NBA

Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché

Le rappeur et fan des Lakers Ice Cube révèle sa préférence entre les deux superstars européennes pour accompagner Luka Doncic. Une déclaration qui fait réfléchir sur l'avenir de la franchise californienne pour la saison 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché

Qui de Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić pourrait entourer Luka Doncic aux Lakers ? Ice Cube a son idée.

Crédit photo : Isaiah J. Downing - Imagn Images

Les Los Angeles Lakers continuent de faire rêver leurs supporters avec des projets ambitieux pour l’avenir. Interrogé lors d’une interview exclusive sur Lakers Nation, Ice Cube, rappeur emblématique et fervent supporter de la franchise, a dû faire un choix cornélien entre deux superstars européennes.

Giannis préféré à Jokić pour des raisons d’alchimie

Face au dilemme entre Nikola Jokić et Giannis Antetokounmpo pour accompagner Luka Doncic, Ice Cube n’a pas hésité longtemps. « Je prendrais Giannis. Je pense qu’il (Doncic) s’amuserait trop avec Jokić. Ils partiraient dans tous les sens. Il faut parfois casser un peu cette complicité parce qu’elle ne se traduit pas toujours sur le terrain. Elle déborde en dehors du terrain », a expliqué l’artiste.

Cette analyse révèle une approche pragmatique de la construction d’équipe. Selon Ice Cube, la compatibilité entre Doncic et Antetokounmpo serait plus équilibrée, évitant les excès qui pourraient nuire aux performances collectives.

L’héritage Lakers et les ambitions futures

Ice Cube rappelle la tradition d’excellence des Lakers en matière de recrutement de stars : « J’ai été choqué, mais pas surpris. Les Lakers sont incroyables dans ce genre de situations. Ils font ça depuis Bob McAdoo. Ils arrivent toujours à obtenir leur homme. Ça se passe comme ça depuis que je ne faisais pas attention avec Wilt Chamberlain et Kareem Abdul-Jabbar. »

Avec l’arrivée récente de Deandre Ayton aux côtés de Doncic et LeBron James, les Lakers construisent déjà leur effectif pour 2025-2026. Le pick-and-roll entre Doncic et Ayton représente une arme offensive prometteuse, même si Ayton n’est pas considéré comme une superstar.

L’avenir des Lakers semble radieux avec Doncic entrant dans sa prime physique. Que ce soit avec Antetokounmpo ou une autre star, la franchise californienne maintient ses ambitions de grandeur, fidèle à son ADN historique de recrutement de joueurs d’exception.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
