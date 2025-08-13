Recherche
Betclic Élite

Nanterre 92 boucle son effectif avec un ailier de G-League

Betclic ELITE - Nanterre 92 affiche désormais complet pour la saison 2025-2026. Le club francilien a officialisé ce mercredi 13 août la signature de l'ailier américain Donta Scott en provenance de G-League.
00h00
Résumé
Nanterre 92 boucle son effectif avec un ailier de G-League

Donta Scott a joué avec l’équipe de G-League des Golden State Warriors.

Crédit photo : Matt Krohn - USA TODAY Sports

Donta Scott (2,01m, 24 ans) est la dernière recrue estivale de l’équipe de Nanterre 92 pour la saison 2025-2026 de Betclic ELITE. Le club francilien a officialisé la signature de l’ailier américain en provenance de G-League.

Une longue saison en G-League

Sorti d’un cursus complet à l’université du Maryland (cinq saisons de 2019 à 2024), il va vivre sa première expérience européenne au sein du club de Nanterre 92. Non drafté en NBA en 2024, il a effectué la Summer League cette même année avec les Golden State Warriors, qu’il a rejoint par la suite par l’intermédiaire de leur équipe de G-League. Durant son passage dans l’antichambre de la NBA, il tournait à 9,1 points (45% aux tirs dont 37% à 3-points), 5,3 rebonds et 1 passe décisive en 50 matchs joués.

PROFIL JOUEUR
Donta SCOTT
Poste(s): Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 24 ans (04/12/2000)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / G League
PTS
9,1
#332
REB
5,3
#198
PD
1
#419

Donta Scott s’est forgé une réputation de leader dès le lycée, portant son équipe vers des sommets historiques avant de confirmer sa régularité au plus haut niveau. Un aspect mental qui pourrait lui permettre de s’adapter aux exigences du jeu européen pour sa première saison sur le Vieux Continent.

Un mélange de joueurs d’expériences

et de rookies américains

Ainsi, Nanterre 92 va se présenter avec un effectif de dix joueurs professionnels (avec le jeune prospect Hugo Yimga-Moukouri) pour sa première saison sous la coupe de son nouvel entraîneur Julien Mahé. L’ancien technicien de Saint-Quentin va notamment devoir composer avec trois rookies d’un point de vue jeu européen. Cela pourra être compensé par des joueurs d’expériences dans le championnat de France et connaisseurs de l’environnement francilien, comme Benjamin Sene, Jeremy Senglin, Paul Lacombe ou encore Lucas Dussoulier, ainsi que son ancien protégé au SQBB, Mathis Dossou-Yovo.

L’effectif de Nanterre 92 pour la saison 2025-2026 :

  • Ligne arrière : Zakai Zeigler – Benjamin Sene – Jeremy Senglin
  • Ailiers : Paul Lacombe – Donta Scott – Hugo Yimga-Moukouri
  • Intérieurs : Lucas Dussoulier – Roko Prkacin – Mathis Dossou-Yovo – Mitchell Saxen
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
