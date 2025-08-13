Nanterre 92 boucle son effectif avec un ailier de G-League

Donta Scott (2,01m, 24 ans) est la dernière recrue estivale de l’équipe de Nanterre 92 pour la saison 2025-2026 de Betclic ELITE. Le club francilien a officialisé la signature de l’ailier américain en provenance de G-League.

Passé par l'Université @TerrapinHoops, Donta Scott vient poser ses bagages à @Nanterre92 ! En provenance de @nbagleague où il évoluait aux @GLeagueWarriors, l'américain vient boucler le recrutement Nanterrien.

Une longue saison en G-League

Sorti d’un cursus complet à l’université du Maryland (cinq saisons de 2019 à 2024), il va vivre sa première expérience européenne au sein du club de Nanterre 92. Non drafté en NBA en 2024, il a effectué la Summer League cette même année avec les Golden State Warriors, qu’il a rejoint par la suite par l’intermédiaire de leur équipe de G-League. Durant son passage dans l’antichambre de la NBA, il tournait à 9,1 points (45% aux tirs dont 37% à 3-points), 5,3 rebonds et 1 passe décisive en 50 matchs joués.

PROFIL JOUEUR Donta SCOTT Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 24 ans (04/12/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / G League PTS 9,1 #332 REB 5,3 #198 PD 1 #419

Donta Scott s’est forgé une réputation de leader dès le lycée, portant son équipe vers des sommets historiques avant de confirmer sa régularité au plus haut niveau. Un aspect mental qui pourrait lui permettre de s’adapter aux exigences du jeu européen pour sa première saison sur le Vieux Continent.

Un mélange de joueurs d’expériences

et de rookies américains

Ainsi, Nanterre 92 va se présenter avec un effectif de dix joueurs professionnels (avec le jeune prospect Hugo Yimga-Moukouri) pour sa première saison sous la coupe de son nouvel entraîneur Julien Mahé. L’ancien technicien de Saint-Quentin va notamment devoir composer avec trois rookies d’un point de vue jeu européen. Cela pourra être compensé par des joueurs d’expériences dans le championnat de France et connaisseurs de l’environnement francilien, comme Benjamin Sene, Jeremy Senglin, Paul Lacombe ou encore Lucas Dussoulier, ainsi que son ancien protégé au SQBB, Mathis Dossou-Yovo.

L’effectif de Nanterre 92 pour la saison 2025-2026 :