En route pour la Draft NBA, Noa Essengue manquera la fin des finales de Bundesliga

Champion d’Allemagne en 2023, le Ratiopharm Ulm n’est plus qu’à une victoire de soulever le second titre de son histoire. Mais pour conclure face au Bayern Munich, contre lequel il mène 2 à 1 dans ces finales 2025 de Bundesliga, le club du Bade-Wurtemberg va devoir composer sans son prospect français, Noa Essengue. Attendu au premier tour de la Draft NBA 2025, qui se déroule les 26 et 27 juin, l’Orléanais a pris la direction de New York pour assister à la soirée de repêchage de l’Association, d’après des informations de Basket News.

Noa Essengue will miss the remainder of the German league finals to attend the NBA draft ceremony in Brooklyn, where he has been invited to the Green Room, per sources. More 👇https://t.co/VG2rTUQlGF — Donatas Urbonas (@Urbodo) June 24, 2025

Une très belle seconde saison en Allemagne

Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) ne conclura donc pas sa seconde saison en Allemagne sur les terrains. Il va manquer le match 4 de la finale de BBL, prévu ce mardi 24 juin, ainsi que l’éventuel cinquième et dernier match, le jeudi 26 juin. Une perte tout de même notable pour Ulm, même si le Tricolore vivait un début de finale compliqué (4 points et 2 rebonds de moyenne en 14 minutes de jeu). Car la seconde saison de Noa Essengue outre-Rhin a été celle de la révélation.

Avec plus de 12 points et 5 rebonds de moyenne en EuroCup, ainsi que des standards statistiques similaires en Bundesliga, l’ancien joueur du Pôle France a grandement contribué à la réussite du Ratiopharm cette saison. Ainsi qu’à s’offrir un avenir potentiellement prometteur en NBA, lui qui est attendu au premier tour de la Draft NBA 2025, voire dans le top 10 !

Frank Ntilikina avait également assisté à sa Draft

en pleine Finales de Pro A

Voir un joueur français quitter son équipe en plein playoffs n’est pas une première. En 2017, lors des Finales de Pro A avec la SIG Strasbourg, Frank Ntilikina avait effectué un aller-retour en jet pour être présent et assister en personne à sa sélection en 8e position de la Draft par les New York Knicks. Reste à voir où tombera Noa Essengue lors de cette cuvée 2025 et s’il reviendra en Europe pour fêter le premier titre collectif de sa carrière chez les professionnels.