Rupture du tendon d’Achille confirmée pour Tyrese Haliburton

Le cauchemar absolu pour les Indiana Pacers. Tyrese Haliburton a officiellement subi une rupture du tendon d’Achille droit lors du Game 7 des Finals NBA contre Oklahoma City Thunder, confirmant les pires craintes après sa chute spectaculaire en début de rencontre. Le meneur de 25 ans, déjà diminué par une blessure au mollet contractée lors du Game 5, s’était effondré sans contact sur une pénétration vers le panier à 4 minutes et 55 secondes de la fin du premier quart-temps.

Les images ont glacé le sang de tous les observateurs, à commencer par LeBron James qui a résumé l’émotion générale en un simple tweet : « F*** ». Haliburton avait immédiatement frappé le parquet de frustration avant d’être entouré par ses coéquipiers et évacué vers les vestiaires, le visage recouvert de serviettes.

Une campagne de play-offs légendaire brutalement interrompue

« Ce qui s’est passé avec Tyrese… Cela nous a brisé le cœur », avait admis l’entraîneur Rick Carlisle en conférence de presse. « Il a livré une des plus grandes campagnes individuelles de play-offs dans l’histoire de la NBA, en faisant action spectaculaire après action spectaculaire. C’est quelque chose que l’on n’avait jamais vu. »

Haliburton avait en effet réalisé l’exploit de réussir un tir décisif ou égalisateur dans les dernières secondes de chacun des quatre premiers tours de play-offs, menant les Pacers vers leur première finale depuis la saison 1999-2000. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 17,3 points, 8,6 passes décisives et 5,3 rebonds de moyenne en play-offs, avec un record de franchise de 197 passes décisives sur une seule campagne de play-offs.

« Je suis fier de ce jeune gars », a confié Pascal Siakam aux médias. « Il a vécu tellement de choses durant cette année, beaucoup de critiques. C’est beaucoup à gérer pour un jeune joueur. Il avait beaucoup de pression et il a continué à se battre, chaque jour. Cela fait mal. »

« Dans un match comme celui-là, ça nous a aspiré l’âme »

L’impact psychologique sur l’équipe a été immédiat. « On était vidé par tous ces événements », a reconnu Rick Carlisle, tandis qu’Obi Toppin avouait : « Pour lui de tomber comme ça, dans un match comme celui-là, ça nous a aspiré l’âme. »

Même Shai Gilgeous-Alexander, MVP de ces Finals, a rendu hommage à son adversaire : « Mon cœur s’est serré pour lui. Je ne pouvais pas imaginer jouer le plus grand match de ma vie et que quelque chose comme cela se produise. C’est si malheureux et injuste. »

Après avoir subi une intervention chirurgicale, Haliburton s’est exprimé sur les réseaux sociaux avec une émotion palpable : « Je ne sais pas comment l’expliquer autrement que par le choc. Les mots ne peuvent exprimer la douleur de cette déception. La frustration est insondable. » Malgré tout, le meneur All-Star n’a aucun regret : « Je le referais, encore et encore, pour me battre pour cette ville et mes frères. Pour avoir la chance de faire quelque chose de spécial. »

Cette blessure, similaire à celle de Kevin Durant lors des Finals 2019, devrait priver les Pacers de leur leader pour l’intégralité de la saison 2025-26, compromettant leurs ambitions futures dans une Conférence Est déjà fragilisée par les blessures similaires de Damian Lillard et Jayson Tatum.