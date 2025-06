« Nous, on en est persuadées » : enfin l’équipe de France qui a « le petit truc » en plus après 16 ans d’attente ?

Depuis que Isabelle Yacoubou et Sandrine Gruda ont pris leur retraite l’année dernière, il ne reste plus aucune membre de l’équipe de France 2007 en activité. Pourquoi 2007 ? Parce qu’il s’agit de la dernière ayant perdu un quart de finale de championnat d’Europe (62-66 contre la Lituanie).

« Ça montre une certaine régularité et tout le talent qu’il y a en équipe de France », plaide Valériane Ayayi. « C’est une étape de plus sur l’histoire qu’on veut écrire mais à nous d’aller plus loin que cela. Ça fait quand même 16 ans qu’on joue des demi-finales et qu’il n’y a pas de titre… »

Sept demi-finales sans titre

La capitaine tricolore n’a pas totalement raison. Il y eut un trophée en 2009 mais derrière, les Bleues ont effectivement ensuite enchaîné sept apparitions infructueuses dans le dernier carré, dont cinq défaites consécutives en finale entre 2013 et 2021. Autant une malédiction qu’une attente qui a trop longtemps duré…

« Bien sûr qu’on en parle très souvent », ne cache pas Iliana Rupert, de toutes les désillusions continentales depuis 2019. « C’est ce qui nous motive. On sait qu’on a toujours performé lors des derniers EuroBasket, qu’on a toujours eu des bonnes équipes mais il nous a toujours manqué quelque chose. On discute entre nous de tout ce qui n’a pas marché lors des dernières éditions. On espère être cette équipe qui a tout et qui ramène enfin le titre à la maison après toutes ces années. »

« Nous, on en est persaudées ! »

De fait, malgré les absences majeures (Gabby Williams, Marine Johannès, Dominique Malonga), cette équipe est-elle celle qui a ce fameux petit truc en plus, forte de sa domination physique qui lui confère une certaine autorité défensive ? Si Jean-Aimé Toupane botte en touche, Iliana Rupert veut y croire.

« Pour avoir été là sur les derniers Euro, je l’espère », clame la future intérieure de Golden State. « On se l’est dit entre nous mais c’est vrai qu’on est très complémentaires dans cette équipe. Il y a beaucoup d’aspects où c’est le cas : on joue bien ensemble, on se trouve bien, c’est un plaisir d’être ensemble sur le terrain, on est efficaces… La demi-finale est juste une étape de plus vers l’objectif final mais j’espère qu’on a ce petit truc. En tout cas, nous, on en est persuadées ! »

Propos recueillis à Athènes,