Et si Guerschon Yabusele rejoignait Victor Wembanyama aux Spurs ?

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) va-t-il retrouver Victor Wembanyama à San Antonio ? Selon Michael Scotto d’Hoopshype, les Spurs seraient intéressés par la venue de l’ancien joueur du Real Madrid, revenu en NBA à Philadelphie en 2024-2025.

After the Kevin Durant trade, what’s next for the Rockets, Suns, Heat, Timberwolves & Raptors? How Tyrese Haliburton’s injury may affect Myles Turner, Thunder notes, Kings trade talks, Guerschon Yabusele’s free agency & a Chris Boucher chat on @hoopshype. https://t.co/JPtV9tM1wQ

— Michael Scotto (@MikeAScotto) June 23, 2025