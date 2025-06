Yakuba Ouattara heureux du titre mais triste de la fin de cycle à Paris : « Un crève-cœur que ça se termine ce soir »

Sacré champion de France en 2023 et 2024 avec Monaco, Yakuba Ouattara (1,90 m, 33 ans) a de nouveau goûté au bonheur du titre un an plus tard. Mais cette fois, avec Paris, et contre ses anciens coéquipiers. Moteur de l’équipe parisienne tout au long de la saison, l’international français a exprimé sa joie mêlée à une certaine mélancolie, à l’issue d’un match 5 haletant remporté face à la Roca Team (99-93) dans une Adidas Arena en fusion.

« C’est des gars exceptionnels »

À l’image de son équipe, Yakuba Ouattara a tout donné. Et si l’euphorie était de mise après le coup de sifflet final, c’est avec des mots touchants que l’ailier a résumé la fin de cette aventure parisienne. « Le plus difficile, c’était de gagner le titre. C’était vraiment super, mais à la fois triste, parce que ça marque la fin de l’aventure avec cette équipe. C’est des gars exceptionnels. »

Recruté pour apporter son expérience et son impact défensif, l’ancien Monégasque a su jouer un rôle de leader, notamment en coulisses, notamment avant cet épilogue. « Clairement, de base, moi je ne suis pas quelqu’un qui parle beaucoup. Mais je connaissais Monaco presque par cœur. J’ai essayé de transmettre mon expérience, dire à l’équipe ce qu’on allait affronter en termes d’impact physique, les joueurs en face, ce qu’ils aiment, ce qu’ils n’aiment pas. »

« Ce match était à l’image de Paris »

Paris n’a pas eu un parcours de tout repos dans cette finale. Menés de 8 points en début de dernier quart-temps, les joueurs de Tiago Splitter ont dû puiser dans leurs ressources. Une capacité de résilience que souligne Ouattara : « On a eu une petite frayeur. Mais ce match était vraiment à l’image de Paris. Une équipe qui se bat jusqu’à la fin, même dans les moments durs. »

Un avenir incertain, mais prometteur

Alors que la saison s’achève sur un titre historique, le futur du club comme de certains joueurs reste flou. « Pour l’instant on a gagné le titre ce soir, on va profiter. Ce qui se passera la saison prochaine ? On verra. Je ne sais pas qui sera le coach, qui seront les joueurs. »

Mais ce qui est certain, c’est que Paris Basketball a franchi un cap. « C’est exceptionnel, mais c’est de bonne augure pour la suite. C’est un club qui a envie d’évoluer, ça ne présage que du bon pour le futur. »

Propos recueillis par Lilian Bordron à l’Adidas Arena,