Sadio Doucouré signe à Monastir pour disputer la BAL

Sadio Doucouré (2,01 m, 31 ans), ancien joueur de Nanterre, Cognac, Orchies, Roanne, Vichy, Champagne Basket, Levallois ou encore Antibes et Fos Provence, vient de signer à l’US Monastir pour disputer la saison 2024 de la Basketball Africa League (BAL). Le club tunisien avait remporté la deuxième édition de la BAL, en 2022.

Depuis fin décembre 2023, l’ailier franco-malien jouait au Kosovo, au KB Peja. L’international malien a tourné à 12,5 points à 55,4% de réussite aux tirs et 5,8 rebonds sur 15 matches disputés (11 au Kosova, 4 en Balkan League).

