Sadio Doucouré poursuit sa carrière en Islande

Sadio Doucouré (2,01 m, 32 ans ce samedi 27 juillet) continue sa carrière en Islande. L’ailier franco-malien a signé pour le club de Tindastoll, situé dans la ville de Sauðárkrókur.

Ancien joueur de Nanterre, Cognac, Orchies, Roanne, Vichy, Champagne Basket, Levallois ou encore Antibes et Fos Provence, le natif de Corbeil-Essonnes a effectué un passage à l’US Monastir en 2024 afin de disputer la BAL (9,1 points et 6,1 rebonds en 20 minutes sur 7 rencontres). Auparavant, il a joué au Kosovo, au KB Peja. L’international malien a tourné à 12,5 points à 55,4% de réussite aux tirs et 5,8 rebonds sur 15 matches disputés (11 au Kosova, 4 en Balkan League).

Le club de Tindastóll a remporté le seul et unique titre de champion d’Islande de son histoire en 2023.