Alexis Yetna lance sa carrière professionnelle en Islande

Alexis Yetna (2,03 m, 25 ans) lance enfin sa carrière professionnelle. Plus vieux joueur de toute la NCAA DI sur la fin de saison 2023-2024, l’intérieur français a signé pour le club islandais de l’UMF Alftanes.

Revenu à la compétition début février avec les Fairfield Stags, l’ancien international français (en U20) a eu le temps de disputer 15 rencontres. En 21 minutes par match, l’ancien de Cergy-Pontoise a tourné à 7,1 points à 45,1% de réussite aux tirs et 5,9 rebonds.

Pour son premier contrat professionnel, il arrive chez le sixième de la saison régulière de la saison 2023-2024. L’UMF Alftanes est sorti en quarts de finale des playoffs. Dans ses rangs, on retrouvait Haukur Palsson (1,98 m, 32 ans), ancien ailier de Rouen, Cholet et Nanterre. Après deux expériences à Kazan et Andorre, ce poste 3 polyvalent a retrouvé l’Islande à l’UMF Njarðvík. A l’été 2023, il a rejoint Alftanes, situé dans la banlieue de Reykjavik.