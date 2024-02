Alexis Yetna, joueur le plus âgé de NCAA, fait ses débuts avec Fairfield

Alexis Yetna a enfin pu jouer avec l’Université de Fairfield. Après deux ans sans jouer à cause d’une opération au genou pour corriger un problème de cartilage, l’intérieur français est resté longtemps sur la touche. Il a finalement retrouvé le terrain lors de la large victoire de son équipe contre les Rider Broncs (84-67) ce jeudi 8 février. Le joueur originaire de Vauréal (Val-d’Oise) a marqué ses premiers points en tant que Stag. Il a en tout passé 18 minutes sur le parquet pour marquer 5 points à 2/6 aux tirs (dont 1/1 à 3-points).

Dès samedi, l’ancien international U20 (en compagnie d’Elie Okobo et Amine Noua notamment) a rejoué 11 minutes. L’ex-Spartiate de Cergy-Pontoise a réalisé une production plus discrète lors d’une victoire de 2 points (62-64) sur le parquet de Saint Peter’s. Fairfield University, qui s’est séparé de son entraîneur après un début de saison raté (six défaites en sept matches), occupe la deuxième place de la saison régulière de la MAAC à ce stade de la saison, avec 9 victoires et 4 défaites. Depuis début décembre, la petite université du Connecticut a gagné 14 matches en 18 rencontres.

Le joueur le plus âgé de toute la NCAA DI

Alexis Yetna espère apporter une dimension physique supplémentaire à l’intérieur, ainsi que son expérience. A 26 ans, il est tout simplement le joueur le plus âgé de la première division NCAA masculine, en basketball. Passé successivement par deux Prep School, Mt. Zion à Baltimore puis la Putnam Science Academy, déjà au Connecticut, Alexis Yetna a ensuite joué pour South Florida avant d’être transféré à Seton Hall en 2021. A défaut d’avoir pu se révéler pleinement au niveau sportif, son parcours lui au moins permis d’enquiller les diplômes, lui qui cumule les masters et n’a pas pu rentrer en France depuis l’été 2019.