Féminines

Au Women Hall of Fame, Isabelle Fijalkowski intronisée en même temps que Candace Parker et d’autres légendes

Féminines - Deuxième meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France, Isabelle Fijalkowski sera intronisée l'année prochaine au Hall of Fame féminin américain, en compagnie de sept autres légendes comme Candace Parker ou Elena Delle Donne.
00h00
Isabelle Fijalkowski en 2025

Crédit photo : Capture d'écran Sport en France

Le Women Hall of Fame, principalement consacré à la WNBA mais qui récompense aussi des joueuses aux carrières internationales et d’autres femmes qui ont marqué le sport, va voir sa première joueuse française intronisée. Ce sera logiquement Isabelle Fijalkowski, pionnière en étant notamment la première tricolore à jouer en WNBA, pendant deux saisons entre 1997 et 1998. « Nous sommes honorés de rendre hommage aux 8 légendes de ce sport exceptionnel. Elles incarnent les plus hauts standards dans le basket féminin, et ont grandement contribué au développement de ce sport, en changeant la trajectoire de son histoire » a annoncé la Présidente du Hall of Fame Dana Hart.

Un palmarès à la hauteur d’un Hall of Fame

Fijalkowski a aussi parcouru les parquets français, italiens et américains (en NCAA). Son palmarès en club est long comme le bras : deux fois championne de l’EuroLeague (1997 avec Bourges, 2002 avec Valenciennes) et quatre fois finaliste, cinq fois championne de France (1992 avec Challes-les-Eaux, 1996 et 1997 avec Bourges, 2001 et 2002 avec Valenciennes), deux fois championne d’Italie avec Côme (1998 et 1999), ou encore deux fois vainqueur de la Coupe de France (2001 et 2002). C’est simple, la pivot a gagné à peu près partout où elle est allée, et ressortait de quasiment chaque saison avec un titre.

Et c’est sans compter son palmarès avec l’équipe de France. En 204 sélections, la mère de la prospect Alicia Tournebize a accompagné la sélection vers sa médaille d’or au Championnat d’Europe 2001, ou vers deux médailles d’argent en 1993 et 1999. Ou encore pris part aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 en terminant cinquième. Elle est encore aujourd’hui la deuxième joueuse ayant marqué le plus de points sous le maillot bleu (2567). Une icône du basket féminin français et européen. Qui avait d’ailleurs déjà été intronisée au Hall of Fame de la FIBA en 2021.

Une liste de légendes

C’est donc logiquement qu’elle rejoint ce Hall of Fame féminin, en compagnie de très gros noms. Sept autres joueuses seront intronisées avec elle lors de la promotion 2026, dont des légendes comme Candace Parker (3 fois championne WNBA et 2 fois MVP), Elena Delle Donne (1 fois championne WNBA et 2 fois MVP) ou l’actuelle coach de Minnesota Cheryl Reeve (4 fois championne WNBA). Fijalkowski ne sera pas la seule internationale de la promotion, puisqu’elle sera accompagnée de l’Espagnole Amaya Valdemoro. Kim Muhl, Barbara Kennedy-Dixon et la commentatrice Doris Burke complètent la liste.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

