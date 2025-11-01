Recherche
Betclic Élite

Trois habitués et Lionel Gaudoux nommés pour le premier trophée de MVP du mois de Betclic ÉLITE

Betclic ÉLITE - La LNB a ouvert les votes pour élire le Joueur du mois d'octobre en première division française, avec comme quatre nommés Trevor Hudgins et trois Français dont Lionel Gaudoux, pour qui c'est une première.
00h00
Trois habitués et Lionel Gaudoux nommés pour le premier trophée de MVP du mois de Betclic ÉLITE

Une grande première pour Lionel Gaudoux

Crédit photo : Sébastien Grasset

Mine de rien, plus d’un mois de compétition et cinq journées de Betclic ÉLITE se sont déjà écoulés depuis la reprise du championnat le 26 septembre. Beaucoup de choses se sont passées, des équipes ont super-formé et d’autres sous-performé. C’est aussi le cas des joueurs. Après cinq journées, des tendances commencent déjà à se révéler. Certaines étaient attendues, comme Mike James en tête du classement des marqueurs (24 de moyenne), ou Nicolas Lang dans celui de l’adresse à 3-points (71,4%). Mais le premier n’est pourtant pas nommé parmi les 4 candidats au titre de Meilleur joueur du mois d’octobre, au contraire du second.

Les votes ont déjà été ouverts depuis quelques jours par la LNB, et le seront jusqu’au jeudi 6 novembre. Pour voter, cliquez ici.

Élie Okobo (Monaco)

Okobo remplace donc son coéquipier à Monaco. Il faut dire qu’il se situe juste derrière lui dans le classement de l’évaluation (19,4 de moyenne), et pas si loin dans celui des marqueurs (17,2). S’il fallait un représentant de la Roca Team (3 victoires pour 1 défaite en octobre), le Bordelais a tout à fait sa place. Il a notamment marqué les esprits avec ses 23 points contre Paris et Boulazac. Avec des excellents pourcentages : 65% aux tirs, dont 56% à 3-points. Le combo-guard a de toute façon l’habitude d’être nominé pour ces trophées.

Trevor Hudgins (Le Mans)

Tout comme Trevor Hudgins, qui a déjà obtenu cette récompense en février dernier. Et celui que le MSB a réussi à garder cet été semble reparti sur les mêmes bases. Depuis le début de saison, il tourne tout simplement à 20 points de moyenne. Connu pour ses coups de chaud, le shooteur américain a marqué 27 points contre Bourg, ou 22 en 27 minutes dans le choc contre Paris. Son seul moment de moins bien est arrivé dans la seule défaite du Mans chez l’ASVEL (8 points). Il est le seul étranger parmi les quatre nominés au trophée.

Nicolas Lang (Limoges)

Ensuite, le meilleur shooteur du championnat sur ce début de saison fait forcément partie des nominés. Nicolas Lang est tout simplement létal à 3-points sur ces cinq premiers matchs, avec… 71,4% de réussite. Et ce malgré les responsabilités à la création qui reposent sur ses épaules vu les blessures chez les meneurs limougeauds. Le vétéran et international tricolore arrive à garder une excellent efficacité malgré tout. Seule ombre au tableau, bien que valeureux, le CSP compte plus de défaites que de victoires en octobre (2-3).

Lionel Gaudoux (Chalon)

C’est la petite surprise de ce groupe de nominés. Surprise, car c’est la première fois que cela lui arrive. Arrivé dans l’élite en même temps que Chalon en 2023, l’ancien pensionnaire de NM3 et même ex-gardien de foot à 16 ans a gravi les échelons un à un. Le voilà maintenant homme à tout faire (13,4 points, 4,8 rebonds, 2,6 passes décisives et 2,4 interceptions cette saison) de l’Élan, une équipe séduisante sur ce début de saison, bien que principalement en coupe d’Europe. Cette nomination restera une récompense bien méritée pour son ascension. Un mois si spécial pour lui, qui a déjà été sélectionné pour la première fois en équipe de France.

VOTEZ ICI

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Commentaires

