Betclic Élite

Philippe Da Silva en colère après la déroute de Saint-Quentin contre Nanterre : « Les joueurs n’ont pas respecté le club, les supporters »

Betclic ELITE - Philippe Da Silva a exprimé sa colère après la lourde défaite de Saint-Quentin contre Nanterre (65-89) ce vendredi 31 octobre en ouverture de la 6e journée de Betclic ELITE. Le coach du SQBB estime que ses joueurs "n'ont pas respecté le club" ni ses "supporters".
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Quentin Basnier

Crédit photo : Quentin Basnier

Saint-Quentin n’a pas su rivaliser avec Nanterre ce vendredi 31 octobre pour l’ouverture de la sixième journée de Betclic ELITE. Pour le retour de Julien Mahé, son ancien coach, et de Mathis Dossou-Yovo, MVP de Pro B en 2022-2023 lors de la saison de la montée, le SQBB a montré un bien triste visage. Au final, les Picards se sont inclinés 89 à 65 devant leur public, réputé pour être le plus fervent de France.

Un revers aussi violent mathématiquement (-24) que moralement tant l’équipe de Philippe Da Silva s’est faite dominer à la maison. Un constat que le nouveau coach du SQBB a déploré en conférence de presse, où L’Aisne Nouvelle était. L’ancien coach de Nanterre n’a pas mâché ses mots et s’en est pris à ses joueurs, qui « n’ont pas respecté le club et ses supporters » selon ses dires.

« On ne respecte pas les consignes, on ne fait pas les choses avec intensité et volonté pour le coéquipier, pour l’équipe. Il y a toujours des situations où l’un joue après l’autre. Le début de match est plutôt cohérent mais après on explose complètement parce que les gars arrêtent de faire les efforts ensemble dans tous les compartiments (du jeu). Dans tout ce qui est fighting spirit, on s’est fait dominer. Combien de ballons perdus sur des passes simples, molles (il insiste). Même pas avec la volonté de faire briller le copain, mettre le copain en valeur. Ce (vendredi) soir ce qui me désole le plus, c’est qu’ils (les joueurs) n’ont pas respecté le club. Les joueurs en faisant ça, ils n’ont pas respecté le club, les supporters. Il y avait beaucoup d’attente derrière ce match-là. Si tu n’es pas motivé pour te défoncer, te battre jusqu’à la fin, pour les gens qui te soutiennent, c’est problématique. »

– Journée 6

« On a un plan de jeu, on ne le respecte pas »

Équipe présentant le plus faible taux de passes décisives avant un panier (moins de 57%) de Betclic ÉLITE avant la rencontre, qui réalise le moins de passes décisives (15,3) et dispose de la troisième pire attaque de la division (103,4 d’offensive rating), Saint-Quentin souffre de manque de volonté de fournir un travail ensemble regrette Philippe Da Silva. Les joueurs eux, avouaient en off avoir été surpris par la mise en place d’une défense de zone qu’il n’avait pas travaillé pendant la semaine. Quoi qu’il en soit, le natif de Guimarães fustige le manque de discipline de ses troupes.

« On n’a pas envie de faire briller le copain. On annonce des systèmes, on n’exécute pas ; on a aucune discipline. Combien de ballons perdus aujourd’hui et combien à Limoges ? On a un plan de jeu, on ne le respecte pas. Forcément, les pourcentages ne sont pas bons après ; il n’y a aucun décalage. Donc tu joues arrêté, sur des situations de un contre un. Cela devient juste une question de talent. En début de match, quand tu mets les tirs c’est parce que tu as un peu plus de fraîcheur mais après sur la durée tu redescends. On finit à 35% de réussite aux tirs, la semaine dernière 36%. Cela veut dire quoi ? Qu’on ne se partage pas, qu’on n’a pas de discipline, qu’on ne veut pas faire bouger la balle… On ne veut pas essayer de trouver des décalages. Après qu’on mette en place ce qu’on a travaillé toute la semaine et qu’on rate quand on a trouvé un décalage, il n’y a aucun problème. Il y a eu combien de tirs forcés ? Combien de ballons perdus ? 17. Après cette équipe de Nanterre on avait dit que c’était l’une des meilleures équipes au rebond offensif. On avait ciblé (ce fait). Ils en ont pris combien ce vendredi ? 17 ! »

Pour autant, il ne serait pas correct d’affirmer qu’il existe de mauvaises relations au sein du vestiaire. Bien au contraire. Mais pour le technicien, bien s’entendre en dehors n’assure pas le fait de faire le travail ensemble sur le parquet.

« Bien s’entendre entre les quatre lignes c’est déjà faire les efforts pour tout le monde, ensemble. S’entendre bien… J’ai eu des coéquipiers avec qui je m’entendais bien sur le terrain, j’avais des connexions, mais je ne m’entendais pas bien avec eux en dehors. Parce qu’on était obnubilé par le travail qu’on devait faire. C’est ça qu’il manque. Parce qu’en fait, on a aucun liant dans notre jeu, aucune volonté de faire les efforts pour le copain successivement. Ce n’est pas juste une fois, c’est six, sept, huit fois d’affiler. […] C’est pour ça que l’absence de Lucas (Boucaud) nous fait mal, car il amène ce liant, faire jouer l’équipe, la faire fonctionner collectivement. On n’a qu’un meneur (Nick Johnson), Boris (Dallo) ça n’est pas un meneur. Les équipes adverses, comme à Limoges, quand ils nous coupent notre créateur, derrière c’est forcément difficile d’avoir cette régularité dans notre jeu offensif pendant tout le match. »

« Cette équipe est en train de mettre le club en difficulté »

Au classement, Saint-Quentin reste bloqué à une seule victoire après six journées. La menace d’une relégation plane pour le SQBB qui a pourtant disputé les playoffs en 2024 puis le play-in en 2025.

« Il faut juste qu’il y ait une prise de conscience après ce qu’il s’est passé ce (vendredi) soir. Tout le monde, moi compris, et les joueurs, on est en train de mettre le club en danger. Ça c’est la réalité. S’il n’y a pas le déclic collectif de vouloir faire les efforts… et ça tout le monde est responsable, moi le premier, mais les joueurs ce sont les acteurs. Et quand ils ne veulent pas se défoncer, se battre pour prendre les rebonds, pour revenir dans le repli, ce ne sont pas ceux qui sont sur le banc, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Il y a une responsabilité de tout le monde. Ma responsabilité, c’est de trouver des solutions. Je vais travailler pour trouver des solutions. Mais il faut qu’il y ait une vraie prise de conscience… Cette équipe, du premier au dernier joueur, est en train de mettre le club en difficulté. »

La suite s’annonce difficile pour Saint-Quentin qui se déplace du côté de Monaco dimanche prochain (le 9 octobre) avant une semaine à deux matches : contre Mulhouse le mardi 11 novembre en Coupe de France puis dans un match déjà très important face à Nancy.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Nanterre
Nanterre
Commentaires

fanch0210
Faut être réaliste, le SQBB va lutter pour les dernières places toute la saison. Vu ses déclarations après seulement 6 matchs, Da Silva va vite sauter et malheureusement, c était prévisible...
Répondre
(0) J'aime
dreamgaiden
Non, je ne pense pas....2 ans de contrat la note serait trop salée pour un club comme le nôtre. Et encore à son indemnité il faudrait rajouter le recrutement du nouveau coach.....et d'ailleurs qui ? Autant garder nos moyens financiers pour un ajustement d'effectif.
Répondre
(0) J'aime
dreamgaiden
Des rumeurs sur un départ d'O' Reilly.... tout le monde pointe une faiblesse à l'intérieur où on laisse des deuxièmes chances sur rebond offensif en pagaille et on change un arrière scoreur qui soit dit en passant n'était pas sur le terrain lors du naufrage d'hier puisqu'il a joué 5 minutes. Le club aurait il perdu sa lucidité en même temps que son ancien coach ?
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
On manque de confiance, quand deux intérieurs se plantent dans l'arceau sur des dunks où si l'on considère que l'on vendange 17 pertes de balle par match la réponse n'est pas de couper un arrière mais de le mettre en confiance. La clé pour la suite c'est le rebond et l'envie.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Ça recrute un max d’étrangers et ça se plaint du manque de liant. Il a oublié quel basketteur il était.
Répondre
(0) J'aime
pauldoux- Modifié
Là, il commence à dire à demi-mots que son discours n'est plus entendu par SES joueurs. Tout cela après six matchs. Bilan : 7 matchs de prépa pour 1 victoire. 1 match de coupe gagné et 6 matchs de championnat pour 1 victoire
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Ouais le constat est triste mais ce que l'on a vu hier soir frôle le ridicule voir la faute professionnelle. La direction du club a un gros chantier à réaliser sur les trois prochaines semaines le tout avec une enveloppe riquiqui. On attend une réaction pour Nancy.
Répondre
(0) J'aime
