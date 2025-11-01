Recherche
Betclic Élite

Cinq derbies de Betclic ÉLITE à suivre ce samedi 1er novembre

Betclic ÉLITE - Ce samedi 1er novembre, vous aurez cinq derbies à suivre en Betclic ELITE sur les antennes de DAZN.
00h00
Cinq derbies de Betclic ÉLITE à suivre ce samedi 1er novembre

Il y aura cinq derbies de Betclic ELITE à suivre ce samedi 1er novembre sur DAZN

Crédit photo : Julie Dumélié

Après la large victoire de Nanterre sur le parquet de Saint-Quentin (65-89) en ouverture de la 6e journée de Betclic ÉLITE, le gros des matches de ce sixième round se déroule ce samedi 1er novembre.

Cette journée est consacrée aux derbies dans le championnat de France, avec notamment l’Opalico et le derby de l’Ouest entre Cholet et Le Mans. Autrement, Bourg reçoit Dijon pour tenter de se relancer après deux revers contre Cholet et le Besiktas alors que Strasbourg veut confirmer son bon début de saison face à Nancy.

La programme du Multiplex de 18h

L’affiche du soir

L’ASVEL accueille Chalon dans un match entre deux équipes en quêtes de rebonds. Battue 96 à 59 à Kaunas vendredi dernier, l’ASVEL a non seulement sombré en EuroLeague mais perdu deux cadres : Nando De Colo (ischios, arrêté 3 semaines) et Bodian Massa (cheville). Une nouvelle désillusion pour le club villeurbannais, déjà décimé par les blessures. Chalon n’est pas épargné non plus. Confronté aux blessures de Mathéo Leray et Nate Darling, l’Élan Chalon espère un nouveau joueur prochainement. Toujours sur deux défaites consécutives en Betclic ELITE, Chalon s’est relancé mercredi dernier en BCL avec un bon Jeremiah Hill (1,88 m, 30 ans).

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
14
PTS
12
REB
3
PDE
Logo Basketball Champions League
CHA
84 71
SAB
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
