EuroLeague

Duel des Antibois : TLC plus fort que Cordinier avec Baskonia

EuroLeague - Timothé Luwawu-Cabarrot a brillé avec le Baskonia Vitoria-Gasteiz face à l’Anadolu Efes Istanbul (86-75). L’ailier français, a pris le dessus sur son compatriote Isaïa Cordinier lors de cette 8e journée d’EuroLeague.
00h00
Résumé
Timothé Luwawu-Cabarrot a encore marqué 20 points, mais cette fois lors d’une victoire

Crédit photo : EuroLeague

Dans ce duel entre deux copains d’Antibes, Timothé Luwawu-Cabarrot et Isaïa Cordinier, c’est le premier nommé qui a eu le dernier mot. Le Baskonia Vitoria-Gasteiz a dominé l’Anadolu Efes Istanbul (86-75) vendredi soir, devant plus de 7 700 spectateurs à la Buesa Arena, pour décrocher sa deuxième victoire consécutive en EuroLeague après celle contre Dubaï (92-85).

– Journée 8

TLC porte le Baskonia vers un succès solide

Le Baskonia a rapidement pris les devants après un début de match équilibré. Menés 4-6, les Basques ont passé un 18-5 à leurs adversaires pour boucler le premier quart-temps à 22-11, puis ont contrôlé la rencontre jusqu’au coup de sifflet final.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
20
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
BAS
86 75
EFE

Timothé Luwawu-Cabarrot, toujours aussi régulier, a signé une nouvelle solide performance avec 20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d’évaluation en 29 minutes. À ses côtés, Matteo Spagnolo (19 points, 6 passes) et l’ancien Strasbourgeois Rodions Kurucs (11 points) ont bien épaulé l’international français, tandis que Mamadi Diakite s’est illustré avec 5 contres, un record personnel en EuroLeague.

 Cordinier et l’Efes sans solution

Face à son ancienne équipe, Shane Larkin a porté l’Anadolu Efes avec 23 points, mais sans parvenir à renverser la tendance. Nick Weiler-Babb (16 points) et Rolands Smits (10 points) ont également contribué, mais cela n’a pas suffi à combler le retard accumulé dès le premier quart-temps.

Isaïa CORDINIER
Isaïa CORDINIER
10
PTS
2
REB
3
PDE
Logo EuroLeague
BAS
86 75
EFE

Isaïa Cordinier, unique Français sur le terrain pour la formation turque privée de Beaubois, Poirier et Dessert touchés par les blessures ou par choix du coach Igor Kokoskov, a terminé avec 10 points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 10 d’évaluation en 31 minutes. Une prestation correcte, mais insuffisante pour peser face à un TLC inspiré et décisif. Au classement, Baskonia est 19e (2 victoires pour 6 défaites) et l’Anadolu Efes descend à la 15e place avec son 3e revers en 8 matchs.

