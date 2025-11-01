Duel des Antibois : TLC plus fort que Cordinier avec Baskonia

Dans ce duel entre deux copains d’Antibes, Timothé Luwawu-Cabarrot et Isaïa Cordinier, c’est le premier nommé qui a eu le dernier mot. Le Baskonia Vitoria-Gasteiz a dominé l’Anadolu Efes Istanbul (86-75) vendredi soir, devant plus de 7 700 spectateurs à la Buesa Arena, pour décrocher sa deuxième victoire consécutive en EuroLeague après celle contre Dubaï (92-85).

TLC porte le Baskonia vers un succès solide

Le Baskonia a rapidement pris les devants après un début de match équilibré. Menés 4-6, les Basques ont passé un 18-5 à leurs adversaires pour boucler le premier quart-temps à 22-11, puis ont contrôlé la rencontre jusqu’au coup de sifflet final.

Timothé Luwawu-Cabarrot, toujours aussi régulier, a signé une nouvelle solide performance avec 20 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d’évaluation en 29 minutes. À ses côtés, Matteo Spagnolo (19 points, 6 passes) et l’ancien Strasbourgeois Rodions Kurucs (11 points) ont bien épaulé l’international français, tandis que Mamadi Diakite s’est illustré avec 5 contres, un record personnel en EuroLeague.

LA VICTORIA SE QUEDA EN CASA!!!!💪 Sumamos una más en @EuroLeague

Goazen!!!!! pic.twitter.com/BUDJr0JOZw — Baskonia (@Baskonia) October 31, 2025

Cordinier et l’Efes sans solution

Face à son ancienne équipe, Shane Larkin a porté l’Anadolu Efes avec 23 points, mais sans parvenir à renverser la tendance. Nick Weiler-Babb (16 points) et Rolands Smits (10 points) ont également contribué, mais cela n’a pas suffi à combler le retard accumulé dès le premier quart-temps.

Isaïa Cordinier, unique Français sur le terrain pour la formation turque privée de Beaubois, Poirier et Dessert touchés par les blessures ou par choix du coach Igor Kokoskov, a terminé avec 10 points, 2 rebonds et 3 passes décisives pour 10 d’évaluation en 31 minutes. Une prestation correcte, mais insuffisante pour peser face à un TLC inspiré et décisif. Au classement, Baskonia est 19e (2 victoires pour 6 défaites) et l’Anadolu Efes descend à la 15e place avec son 3e revers en 8 matchs.