À l’étranger

Furkan Korkmaz nouveau coéquipier d’Hugo Besson à Tofas

Turquie - Flop à l’AS Monaco lors de l'exercice 2024/2025, l’ailier turc Furkan Korkmaz s’est engagé avec le Tofas Bursa et sera le nouveau coéquipier du Français Hugo Besson.
00h00
Résumé
Furkan Korkmaz nouveau coéquipier d’Hugo Besson à Tofas

Furkan Korkmaz n’a pas laissé un grand souvenir sur le Rocher

Crédit photo : Tuan Nguyen

Furkan Korkmaz (2,01 m, 28 ans) poursuit sa carrière en Turquie. L’ancien joueur de l’AS Monaco et des Philadelphia 76ers a officiellement signé ce vendredi avec le Tofas Bursa.

Un flop à Monaco

Arrivé à Monaco durant l’été 2024 pour un contrat estimé à 1,2 million d’euros la saison, Furkan Korkmaz devait apporter son adresse extérieure et son expérience du très haut niveau. Mais les choses ne se sont jamais vraiment enclenchées. Entre méforme et blessures, l’ailier turc avait reconnu lui-même avoir du mal à retrouver le rythme après son départ de NBA.

LIRE AUSSI

Selon son ancien coach Sasa Obradovic, « il n’était pas prêt physiquement ». L’international turc avait bien tenté de revenir timidement sous les ordres de Vassilis Spanoulis, mais il n’a jamais retrouver son niveau.

PROFIL JOUEUR
Furkan KORKMAZ
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 201 cm
Âge: 28 ans (24/07/1997)

Nationalités:

turquie.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
2
#516
REB
1
#529
PD
1
#358

Des statistiques décevantes sur le Rocher

En sept apparitions toutes compétitions confondues (Betclic ELITE et EuroLeague), Korkmaz a tourné à seulement 4,4 points de moyenne à 36,4 % de réussite aux tirs, assortis de 2 rebonds en moins de 16 minutes de jeu. Des chiffres bien loin des attentes des dirigeants monégasques. Suite à son départ du Rocher, il avait ensuite trouvé refuge chez lui en Turquie, au Bahçeşehir Koleji.

LIRE AUSSI

Une clause pour rebondir en EuroLeague

Le Tofas Bursa, qui a officialisé sa signature, lui offre la possibilité de jouer une Coupe d’Europe et se montrer. D’après Eurohoops, le contrat inclut une clause de rachat pour l’EuroLeague, activable dès janvier 2026, permettant à Korkmaz de retrouver l’élite européenne si une offre se présente. En attendant à Tofas, il retrouvera sur place le Français Hugo Besson. Avec lui, il jouera le championnat turc où le Tofas est bien placé (3e au classement) et il prendra également part à la Ligue des Champions (BCL).

