Furkan Korkmaz nouveau coéquipier d’Hugo Besson à Tofas

Furkan Korkmaz (2,01 m, 28 ans) poursuit sa carrière en Turquie. L’ancien joueur de l’AS Monaco et des Philadelphia 76ers a officiellement signé ce vendredi avec le Tofas Bursa.

✍ Son olarak Bahçeşehir Koleji forması giyen ve Ay Yıldızlı formamızla #Eurobasket2025 ’te gümüş madalya kazanan Milli oyuncu Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladık 🔥 @FurkanKorkmaz #WelcometoFamily #WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere 🔗👉 https://t.co/UGjMKI5mye pic.twitter.com/zQOBu8HuKt — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) October 31, 2025

Un flop à Monaco

Arrivé à Monaco durant l’été 2024 pour un contrat estimé à 1,2 million d’euros la saison, Furkan Korkmaz devait apporter son adresse extérieure et son expérience du très haut niveau. Mais les choses ne se sont jamais vraiment enclenchées. Entre méforme et blessures, l’ailier turc avait reconnu lui-même avoir du mal à retrouver le rythme après son départ de NBA.

Selon son ancien coach Sasa Obradovic, « il n’était pas prêt physiquement ». L’international turc avait bien tenté de revenir timidement sous les ordres de Vassilis Spanoulis, mais il n’a jamais retrouver son niveau.

PROFIL JOUEUR Furkan KORKMAZ Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 201 cm Âge: 28 ans (24/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 2 #516 REB 1 #529 PD 1 #358

Des statistiques décevantes sur le Rocher

En sept apparitions toutes compétitions confondues (Betclic ELITE et EuroLeague), Korkmaz a tourné à seulement 4,4 points de moyenne à 36,4 % de réussite aux tirs, assortis de 2 rebonds en moins de 16 minutes de jeu. Des chiffres bien loin des attentes des dirigeants monégasques. Suite à son départ du Rocher, il avait ensuite trouvé refuge chez lui en Turquie, au Bahçeşehir Koleji.

Une clause pour rebondir en EuroLeague

Le Tofas Bursa, qui a officialisé sa signature, lui offre la possibilité de jouer une Coupe d’Europe et se montrer. D’après Eurohoops, le contrat inclut une clause de rachat pour l’EuroLeague, activable dès janvier 2026, permettant à Korkmaz de retrouver l’élite européenne si une offre se présente. En attendant à Tofas, il retrouvera sur place le Français Hugo Besson. Avec lui, il jouera le championnat turc où le Tofas est bien placé (3e au classement) et il prendra également part à la Ligue des Champions (BCL).