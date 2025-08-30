Recherche
EuroBasket masculin

Alperen Sengun brille encore, la Turquie elle aussi en huitièmes de finale de l’EuroBasket

EuroBasket - Alperen Sengun et la Turquie ont dominé le Portugal 95-54 et décrochent leur qualification pour la phase suivante avec un bilan parfait de 3-0 dans le groupe A de l'EuroBasket disputé à Riga.
00h00
Alperen Sengun brille encore, la Turquie elle aussi en huitièmes de finale de l’EuroBasket

Sengun – Larkin – Osman, le trio magique de la Turquie sur cet Euro

Crédit photo : FIBA

Aucune surprise à Riga. Alperen Sengun et la Turquie ont facilement conservé leur bilan parfait pour décrocher leur place en huitièmes de finale avec encore deux matchs de groupe à disputer. L’équipe du coach Ergin Ataman a livré une performance dominante face au Portugal, s’imposant 95-54 dans une rencontre à sens unique.

– Groupe A

Une première mi-temps parfaite scelle le sort du match

L’intensité demandée par Ergin Ataman a été au rendez-vous dès l’entame de match. Les Turcs ont construit un avantage de 24 points à la pause, rendant la suite de la rencontre bien plus aisée. Si tout fonctionnait parfaitement pour la Turquie en début de match, c’est l’impact de Furkan Korkmaz et Onuralp Bitim sortant du banc au deuxième quart-temps qui a définitivement scellé le sort de cette rencontre.

Leur énergie, leur course et leur adresse ont permis à la Turquie de marquer 29 points dans le deuxième quart-temps, soit 15 de plus que le Portugal sur la même période, enterrant les espoirs de l’équipe de Mario Gomes avant même qu’elle puisse rendre le match intéressant.

Sengun dans la course au titre de MVP

Alperen Sengun évolue actuellement à un niveau exceptionnel, et le pivot de 23 ans mérite d’être mentionné dans les discussions pour le titre de MVP. Il est le principal artisan du premier départ de trois victoires en trois matches de la Turquie à l’EuroBasket depuis 2009. Sengun a inscrit ses 20 points en première mi-temps uniquement, ajoutant 7 rebonds et 5 passes décisives pour une évaluation de 27, le tout en seulement 21 minutes de jeu, étant resté sur le banc durant tout le quatrième quart-temps.

L’efficacité offensive a fait la différence, la Turquie shootant à 60% de réussite contre seulement 31% pour le Portugal. La seule question en seconde période était de savoir si la Turquie pouvait atteindre la barre des 100 points pour la quatrième fois de son histoire à l’EuroBasket, après 2022 (101-87 contre la Bulgarie), 2015 (111-102 contre l’Islande) et 1957 (100-54 contre l’Écosse). Elle n’y est pas parvenue.

La Turquie poursuit sa quête historique, ayant déjà égalé le nombre de victoires de tout l’EuroBasket 2022. Elle affrontera l’Estonie avant le choc majeur contre la Serbie mercredi. Le Portugal, malgré les 15 points de Neemias Queta, chute à deux défaites en trois matches.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
