Première expérience à l’étranger pour le Français Patrick Clerence

Patrick Clerence (2,04 m, 36 ans) va vivre une première expérience à l’étranger. L’intérieur français s’est engagé avec le Centre de Référence de Basketball de Tombouctou dans le cadre de la Road to BAL, tournoi qualificatif pour la Basketball Africa League (BAL). Après avoir enchaîné les saisons en Nationale 1 française, l’ancien joueur de Chartres, Challans et Levallois s’offre un nouveau défi en Afrique de l’Ouest.

Un habitué des parquets français

Né à Sucy-en-Brie, Patrick Clerence a effectué toute sa carrière en France, gravissant les échelons du basket professionnel. Passé par Trappes, Feurs en NM2, il découvre la Nationale 1 en 2012 avec Sorgues. Revenu en NM2 à Aubenas entre 2013 et 2015 il a ensuite fait son retour en NM1 en 2015 à Aix-Maurienne (2015-2016) ponctué par une montée en Pro B. Vu à Chartres (NM1 et Pro B), Boulogne-sur-Mer (NM1) et Challans (NM1), il jouait la saison dernière à Levallois toujours en Nationale 1 (8 points et 4 rebonds de moyenne). Au fil des années, cet intérieur petit et puissant est devenu une valeur sûre du championnat NM1 et reconnu comme l’un des intérieurs expérimentés de la division.

Une première aventure africaine

Désormais, c’est sous les couleurs du Centre de Référence de Basketball de Tombouctou qu’il va apporter son vécu et sa rigueur. Le Centre de Référence de Basketball de Tombouctou (CRBT) du Mali a remporté son premier match de la Basketball Africa League (BAL) ce vendredi à Bamako, face à l’AS Douanes.

Opposé au champion en titre du Burkina Faso, l’ancien Vendéen a compilé 6 points à 100%, 2 rebonds et 2 interceptions pour 7 d’évaluation en 19 minutes. L’expérience de l’équipe malienne, qui s’est beaucoup appuyé sur Clerence en point d’ancrage à l’intérieur, a fait la différence pour l’emporter 63 à 54 face à un nouveau venu dans la compétition, dans un match très brouillon (25 balles perdues de chaque côté). Quatre équipes à savoir l’Al Alhy de Benghazi, le Centre fédéral de Guinée, le CRBT du Mali et l’AS Douanes, participent à cette compétition. Celle-ci se dispute sous forme d’un championnat à poule unique. Les deux premiers se qualifient pour l’Elite 16 de la division Ouest.

Cette signature intervient dans le cadre de la Road to BAL, compétition qualificative pour la prestigieuse Basketball Africa League, soutenue par la NBA et la FIBA. Pour Clerence, c’est une opportunité de participer à un projet en pleine expansion sur le continent africain et ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.