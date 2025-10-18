Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements

NM1 - Roanne, Vichy, La Rochelle, Antibes, ASA, Challans… la 6e journée d’ELITE 2 a offert une large palette : carton de la Chorale, succès autoritaire de la JAV, hold-up rochelais à Nantes, victoire d’Antibes à Évreux, relance de l’Alliance Sport Alsace à Rouen et première de Challans. À Pau, l’Élan Béarnais a aussi dompté Hyères-Toulon.
|
00h00
Résumé
Écouter
Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements

Anthony Durham et Roanne ont dominé Quimper à la Halle Vacheresse ce vendredi

Crédit photo : Chorale de Roanne

Roanne a confirmé son statut en surclassant Quimper, Vichy a gardé le cap à Poitiers après prolongation, tandis que La Rochelle a retourné Nantes dans un dernier quart à sens unique. Dans le même temps, Antibes a fait parler son expérience à Évreux, l’Alliance Sport Alsace s’est relancée à Rouen et Challans a décroché sa première. Enfin, Pau-Lacq-Orthez a renversé le HTV. C’est le résumé de la soirée d’ELITE 2 du vendredi 17 octobre, avant Blois – Caen et Orléans – Champagne Basket ce samedi 18 octobre.

LIRE AUSSI

Roanne en mode rouleau compresseur

La Chorale a déroulé à Vacheresse, gagnant les quatre quarts-temps dans une partition collective léchée (application des deux côtés du terrain, circulation de balle fluide). Aaron Levarity a signé une prestation complète au rebond, quand Javon Masters a dominé son duel à la mène. « On voulait les laisser sous les 70 points : pari tenu », a salué dans Le Progrès Thomas Andrieux, satisfait de la copie d’ensemble.

– Journée 6

Vichy tient la distance à Poitiers

Poussée en prolongation, la JAV a fait la différence grâce à sa solidité défensive et au sang-froid de Jordan Sheperd dans l’overtime, bien épaulé par l’activité de Brice Eyaga (impact des deux côtés). « On a montré de la maîtrise et de la stabilité émotionnelle », a apprécié dans La Nouvelle République Dounia Issa, soulignant la maturité d’un groupe pourtant jeune.

– Journée 6

La Rochelle assomme Nantes dans le money-time

Menés de loin à la Trocardière, les Maritimes ont renversé la table dans un dernier quart étouffant, en passant un énorme partiel sur des Nantais tétanisés. « Quand tu encaisses 8 points dans le 4e, c’est la clé », expliquait Germain Castano, quand Rémy Valin regrettait sur le site Internet de site officiel du Nantes Basket Hermine « la peur de gagner » et un manque d’alternance offensive au plus fort de la pression défensive rochelaise).

– Journée 6

Antibes résiste à Évreux

À la salle Jean Fourré, les Sharks ont géré les moments chauds, entre réussite lointaine d’Antoine Eito dans le money-time et sérénité collective. « C’est le karma », souriait J.D. Jackson au sujet d’un tir… avec la planche, tandis que Marc Namura pointait dans Paris-Normandie l’entame manquée et la maladresse aux lancers côté ALM.

– Journée 6

L’ASA se relance avec la manière à Rouen

Toujours diminuée, l’Alliance Sport Alsace a signé une prestation de solidarité, portée par un Divine Myles inspiré à la mène et l’adresse d’Allan Jeanne-Rose. Le troisième quart, parfaitement négocié, a servi de rampe de lancement pour une fin de match sereine relate les Dernières Nouvelles d’Alsace.

– Journée 6

Challans ouvre son compteur face à Saint-Chamond

Privé de cadres, Challans a fait preuve de cœur pour renverser Saint-Chamond Andrézieux : Paul Billong a apporté sa justesse, Cheick Sekou Condé a pesé dans la peinture, et la salle a joué son rôle d’accélérateur. « Cette première victoire lance notre saison », savourait Jérémy Bichard dans Ouest-France, quand Arthur Bruyas alertait : « Il va vite falloir se réveiller ».

– Journée 6

Aix-Maurienne résiste à Denain

Rencontre offensive et suspense jusqu’au bout à Marlioz : AMSB a tenu bon face au retour de Denain, qui a manqué le tir de l’égalisation dans les derniers instants. Le collectif savoyard a fait la différence sur l’intensité et la constance rapporte La Voix du Nord.

– Journée 6

Le tableau de bord

  • Haut de tableau : Roanne confirme sa dynamique, Vichy suit le rythme.

  • En progression : La Rochelle signe sa première loin de ses bases ; l’ASA se rassure.

  • Soulagement : Challans lance sa saison.

  • À Pau : l’Élan Béarnais a retourné le HTV.

ELITE 2 – Journée 6
17/10/2025
ROU Rouen
82 100
ASA Alliance Sport Alsace
AIX Aix-Maurienne
102 98
DEN Denain
EVR Evreux
83 89
ANT Antibes
ROA Roanne
98 63
QUI Quimper
POI Poitiers
77 84
VIC Vichy
NAN Nantes
73 81
ROC La Rochelle
CHA Challans
78 77
SCA SCABB
PAU Pau-Lacq-Orthez
87 78
HTV Hyères-Toulon
18/10/2025
BLO Blois
CAE Caen
ORL Orléans
CHA Champagne Basket
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Roanne
Roanne
Suivre
Challans
Challans
Suivre
Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00Le Pays Salonais se renforce avec deux joueurs et signe sa première victoire en Nationale 1
Anthony Durham et Roanne ont dominé Quimper à la Halle Vacheresse ce vendredi
ELITE 2
00h00Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements
Patrick Clerence numéro 15 en défense sous les couleurs de son nouveau club africain @BAL FIBA
Basketball Africa League (BAL)
00h00Première expérience à l’étranger pour le Français Patrick Clerence
Betclic ELITE
00h00L’Élan Chalon va devoir se passer de Mathéo Leray pendant plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00Boulazac : Robineau bientôt de retour, Magrit en salle d’attente
Lucas Demahis-Ballou va affronter son frère Rudy ce soir lors de Blois - Caen en ELITE 2
ELITE 2
00h00Les frères Demahis-Ballou se retrouvent face à face : Lucas (Blois) contre Rudy (Caen)
Mathieu Boyer lors du tournoi de présaison de Limoges, en civil avec Le Portel
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer, opéré du poignet cet été, fait son retour avec Le Portel pour un match déjà capital
J.T. Shumate n'est pas avec la JL Bourg au Mans
Betclic ELITE
00h00Bourg : J.T. Shumate encore absent contre Le Mans, pour raisons familiales
Orchies fait partie des trois équipes invaincues en NM1 après six journées
NM1
00h00Levallois tient bon à Poissy, Le Havre et Orchies enchaînent : la hiérarchie se dessine
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
NBA
00h00Adama Bal est resté un Knick pendant… 56 minutes : direction Westchester ?
1 / 0