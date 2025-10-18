Roanne en démonstration, Challans gagne enfin, La Rochelle renverse Nantes : une 6e journée d’ELITE 2 pleine de rebondissements

Roanne a confirmé son statut en surclassant Quimper, Vichy a gardé le cap à Poitiers après prolongation, tandis que La Rochelle a retourné Nantes dans un dernier quart à sens unique. Dans le même temps, Antibes a fait parler son expérience à Évreux, l’Alliance Sport Alsace s’est relancée à Rouen et Challans a décroché sa première. Enfin, Pau-Lacq-Orthez a renversé le HTV. C’est le résumé de la soirée d’ELITE 2 du vendredi 17 octobre, avant Blois – Caen et Orléans – Champagne Basket ce samedi 18 octobre.

Roanne en mode rouleau compresseur

La Chorale a déroulé à Vacheresse, gagnant les quatre quarts-temps dans une partition collective léchée (application des deux côtés du terrain, circulation de balle fluide). Aaron Levarity a signé une prestation complète au rebond, quand Javon Masters a dominé son duel à la mène. « On voulait les laisser sous les 70 points : pari tenu », a salué dans Le Progrès Thomas Andrieux, satisfait de la copie d’ensemble.

Vichy tient la distance à Poitiers

Poussée en prolongation, la JAV a fait la différence grâce à sa solidité défensive et au sang-froid de Jordan Sheperd dans l’overtime, bien épaulé par l’activité de Brice Eyaga (impact des deux côtés). « On a montré de la maîtrise et de la stabilité émotionnelle », a apprécié dans La Nouvelle République Dounia Issa, soulignant la maturité d’un groupe pourtant jeune.

La Rochelle assomme Nantes dans le money-time

Menés de loin à la Trocardière, les Maritimes ont renversé la table dans un dernier quart étouffant, en passant un énorme partiel sur des Nantais tétanisés. « Quand tu encaisses 8 points dans le 4e, c’est la clé », expliquait Germain Castano, quand Rémy Valin regrettait sur le site Internet de site officiel du Nantes Basket Hermine « la peur de gagner » et un manque d’alternance offensive au plus fort de la pression défensive rochelaise).

Antibes résiste à Évreux

À la salle Jean Fourré, les Sharks ont géré les moments chauds, entre réussite lointaine d’Antoine Eito dans le money-time et sérénité collective. « C’est le karma », souriait J.D. Jackson au sujet d’un tir… avec la planche, tandis que Marc Namura pointait dans Paris-Normandie l’entame manquée et la maladresse aux lancers côté ALM.

L’ASA se relance avec la manière à Rouen

Toujours diminuée, l’Alliance Sport Alsace a signé une prestation de solidarité, portée par un Divine Myles inspiré à la mène et l’adresse d’Allan Jeanne-Rose. Le troisième quart, parfaitement négocié, a servi de rampe de lancement pour une fin de match sereine relate les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Challans ouvre son compteur face à Saint-Chamond

Privé de cadres, Challans a fait preuve de cœur pour renverser Saint-Chamond Andrézieux : Paul Billong a apporté sa justesse, Cheick Sekou Condé a pesé dans la peinture, et la salle a joué son rôle d’accélérateur. « Cette première victoire lance notre saison », savourait Jérémy Bichard dans Ouest-France, quand Arthur Bruyas alertait : « Il va vite falloir se réveiller ».

Aix-Maurienne résiste à Denain

Rencontre offensive et suspense jusqu’au bout à Marlioz : AMSB a tenu bon face au retour de Denain, qui a manqué le tir de l’égalisation dans les derniers instants. Le collectif savoyard a fait la différence sur l’intensité et la constance rapporte La Voix du Nord.

Le tableau de bord