ELITE 2

Au courage et avec panache, l’Élan Béarnais renverse Hyères-Toulon

ÉLITE 2 - Au terme d'une rude bataille, l'Élan Béarnais a su faire le dos rond pour reprendre les commandes et l'emporter face à une solide équipe de Hyères-Toulon (87-78).
Crédit photo : Dimitri VOITURIN

Co-leader du championnat, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez comptait bien conserver et conforter cette place ce vendredi soir à l’occasion de la réception de Hyères-Toulon au Palais des Sports. Les Béarnais se sont fait peur mais ont résisté aux Varois (87-78).

John Roberson bloqué à 6 points

Il y a eu un ajustement de taille au sein de l’effectif de Hyères-Toulon. Si la signature de John Roberson n’est pas passée inaperçue, le public palois a eu la chance de voir le meneur américano-bosnien à l’œuvre ce vendredi soir. Une chose est sûre, John Roberson n’a rien perdu de son talent. Mais ce vendredi soir, l’ancien joueur de l’Élan Chalon a été cadenassé par la défense béarnaise. Bloqué à 0 point après 8 minutes de jeu, il avait ouvert son compteur sur la ligne des lancers franc.

John ROBERSON
John ROBERSON
6
PTS
1
REB
10
PDE
Logo ELITE 2
PAU
87 78
HTV

La doublette Cornely – Raharimanantoanina porte l’Élan Béarnais

Il aura fallu attendre 3 minutes pour voir Bryce Nze débloquer le compteur de l’Élan Béarnais. Dans une entame de match où les défenses étaient bien en place, ce sont les locaux qui ont pris un meilleur départ. Grâce à un Sitraka Raharimanantoanina au four et au moulin (15 points à 5/10 aux tirs et 8 rebonds), les hommes de Mickaël Hay ont conclu ce premier quart-temps avec la manière (24-18, 10′).

Bousculés par des Varois accrocheurs et en réussite, les Palois se sont appuyés sur l’efficacité et l’expérience de Thomas Cornely (17 points à 6/11 aux tirs, 4 rebonds et 8 passes décisives) pour gérer les moments difficiles et conserver l’avantage dans ce deuxième quart-temps. Revenu à égalité à trois minutes de la mi-temps (32-32, 17′), Hyères-Toulon a posé beaucoup de problèmes aux locaux. Mais c’était sans compter sur un Sitraka Raharimanantoanina des grands soirs pour remettre son équipe sur les bons rails. Dans la douleur, l’EBPLO est rentré aux vestiaires en tête (40-39, 20′).

Le HTV a poussé mais l’Élan Béarnais a résisté

Hyères-Toulon est revenu sur le parquet avec de meilleures intentions et une réussite insolente derrière l’arc. Porté par l’efficacité d’Elwin Ndjock (17 points et 2 rebonds), l’équipe varoise a contraint Mickaël Hay à stopper le jeu (40-48, 21′). Grâce à une défense retrouvée, l’Élan Béarnais a peu à peu grignoter son retard. Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps, le HTV a clairement pris ses distances dans ce troisième quart-temps, repoussant l’EBPLO à plus de 10 longueurs (51-62, 27′). Dans le dur et menée 9 points à dix minutes du terme (56-65, 30′), les Palois ont dû cravacher pour repasser devant.

– Journée 6

Poussé par un public en fusion, les hommes de Mickaël Hay ont retrouvé leur défense agressive. Un état d’esprit conquérant qui a permis aux locaux de revenir à trois petites longueurs des Varois (64-67, 33′). Repassée devant au cœur d’un dernier quart-temps de folie, la formation paloise a trouvé les ressources nécessaires pour se sortir du piège tendu par Hyères-Toulon. Un succès au mental et capital pour conserver la première place au classement d’ÉLITE 2.

Les réactions après Élan béarnais – Hyères-Toulon :

Stéphane Dumas (entraîneur HTV) : « On fait un très mauvais dernier quart-temps (31-13). Pau met une grosse pression et reprend vite le dessus avec Milanese et Cornely notamment. On prend des décisions précipitées et on donne des rebonds. Pau a fait un très bon match. Pour son premier match, John (Roberson) a été maladroit mais quand il a le ballon dans les mains je n’ai pas de doutes. »

Mickaël Hay (entraîneur Élan Béarnais) : « On défend dur sur le dernier quart-temps. Mais on a vécu trois quart-temps très difficiles. Fabio et Bryce ont été très bons en fin de match. On joue avec le feu mais on montre encore que cette équipe a du caractère. Le public réagit à ce que font les garçons sur le terrain. On espère enchaîner une bonne série de victoires après une bonne semaine d’entraînement. À nous d’enchaîner à l’extérieur. »

Victor Diallo : « On sait que Pau est une grosse équipe. Il faut rester focus sur 40 minutes, c’est compliqué quand l’équipe adverse revient. »

Thomas Cornely : « Ils ont eu une grosse réussite à 3-points. Il faut montrer les dents de suite pour éviter de se faire peur. On a vraiment du talent dans cette équipe. La connexion avec Fabio Milanese me plaît beaucoup. À -13, il a fallu vite réagir pour l’emporter. »

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
ELITE 2
ELITE 2
lolo45
Avec un tout petit peu plus d'adresse de ses partenaires, Thomas Cornely finissait en double/double ! J'espère qu'il ne nous fera pas la même chose à la maison, mais bravo à lui.
gomma
Fabio Milanese est un peu le Thomas Heurtel de Pro B. Quel joueur, quelle progression !!! Whouaaaah !
