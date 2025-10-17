Au courage et avec panache, l’Élan Béarnais renverse Hyères-Toulon

Co-leader du championnat, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez comptait bien conserver et conforter cette place ce vendredi soir à l’occasion de la réception de Hyères-Toulon au Palais des Sports. Les Béarnais se sont fait peur mais ont résisté aux Varois (87-78).

John Roberson bloqué à 6 points

Il y a eu un ajustement de taille au sein de l’effectif de Hyères-Toulon. Si la signature de John Roberson n’est pas passée inaperçue, le public palois a eu la chance de voir le meneur américano-bosnien à l’œuvre ce vendredi soir. Une chose est sûre, John Roberson n’a rien perdu de son talent. Mais ce vendredi soir, l’ancien joueur de l’Élan Chalon a été cadenassé par la défense béarnaise. Bloqué à 0 point après 8 minutes de jeu, il avait ouvert son compteur sur la ligne des lancers franc.

La doublette Cornely – Raharimanantoanina porte l’Élan Béarnais

Il aura fallu attendre 3 minutes pour voir Bryce Nze débloquer le compteur de l’Élan Béarnais. Dans une entame de match où les défenses étaient bien en place, ce sont les locaux qui ont pris un meilleur départ. Grâce à un Sitraka Raharimanantoanina au four et au moulin (15 points à 5/10 aux tirs et 8 rebonds), les hommes de Mickaël Hay ont conclu ce premier quart-temps avec la manière (24-18, 10′).

Bousculés par des Varois accrocheurs et en réussite, les Palois se sont appuyés sur l’efficacité et l’expérience de Thomas Cornely (17 points à 6/11 aux tirs, 4 rebonds et 8 passes décisives) pour gérer les moments difficiles et conserver l’avantage dans ce deuxième quart-temps. Revenu à égalité à trois minutes de la mi-temps (32-32, 17′), Hyères-Toulon a posé beaucoup de problèmes aux locaux. Mais c’était sans compter sur un Sitraka Raharimanantoanina des grands soirs pour remettre son équipe sur les bons rails. Dans la douleur, l’EBPLO est rentré aux vestiaires en tête (40-39, 20′).

Le HTV a poussé mais l’Élan Béarnais a résisté

Hyères-Toulon est revenu sur le parquet avec de meilleures intentions et une réussite insolente derrière l’arc. Porté par l’efficacité d’Elwin Ndjock (17 points et 2 rebonds), l’équipe varoise a contraint Mickaël Hay à stopper le jeu (40-48, 21′). Grâce à une défense retrouvée, l’Élan Béarnais a peu à peu grignoter son retard. Mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps, le HTV a clairement pris ses distances dans ce troisième quart-temps, repoussant l’EBPLO à plus de 10 longueurs (51-62, 27′). Dans le dur et menée 9 points à dix minutes du terme (56-65, 30′), les Palois ont dû cravacher pour repasser devant.

Poussé par un public en fusion, les hommes de Mickaël Hay ont retrouvé leur défense agressive. Un état d’esprit conquérant qui a permis aux locaux de revenir à trois petites longueurs des Varois (64-67, 33′). Repassée devant au cœur d’un dernier quart-temps de folie, la formation paloise a trouvé les ressources nécessaires pour se sortir du piège tendu par Hyères-Toulon. Un succès au mental et capital pour conserver la première place au classement d’ÉLITE 2.