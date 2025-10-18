Recherche
NM1

Levallois tient bon à Poissy, Le Havre et Orchies enchaînent : la hiérarchie se dessine

NM1 - Levallois reste invaincu en tête de la poule A après un succès arraché chez Poissy. Dans la poule B, Le Havre comme Orchies poursuivent leur sans-faute, devant Fos Provence.
|
00h00
Résumé
Écouter
Levallois tient bon à Poissy, Le Havre et Orchies enchaînent : la hiérarchie se dessine

Orchies fait partie des trois équipes invaincues en NM1 après six journées

Crédit photo : BC Orchies

Levallois a dû s’employer pour dompter Poissy, quand Tours, Lorient et Les Sables ont continué de pousser derrière le leader. En poule B, Le Havre a maîtrisé son déplacement à Berck dans une salle bouillante, tandis qu’Orchies s’en est sorti de peu face à Metz. Tour d’horizon, poule par poule.

Poule A : Levallois s’arrache, le trio Tours–Lorient–Les Sables suit le rythme

Levallois a conservé son invincibilité au terme d’un derby piégeux à Poissy. Malmenés par séquences, les Metropolitans s’en sont remis à un énorme Craig Adzeh à l’intérieur (21 points à 10/11, 8 rebonds) et au sang-froid de Kane Milling (19 points à 6/15, 4 rebonds, 5 fautes provoquées en 39 minutes) pour boucler le money-time. Dans le jeu, Levallois a alterné maîtrise et coups de chaud, mais le 6/6 est là : un signe fort envoyé à toute la poule A.

Derrière, le trio de chasse ne lâche rien. Tours s’est offert une victoire de caractère contre Angers (92-85), malgré le baroud angevin dans le dernier quart. Côté EAB, John Delay n’a pas mâché ses mots : « Je suis furieux après notre entame… On a posé des problèmes à cette équipe, mais on n’a jamais réussi à faire cette bascule » (Ouest-France). Lorient a emporté le derby à Rennes (70-74) en s’appuyant sur l’activité complète de Parfait Njiba (16 points, 8 rebonds, 3 passes) et une défense plus constante après la pause.

Les Sables Vendée Basket ont, eux, récité leur basket contre Chartres (87-63), dans la lignée de leur montée en puissance. François Sence savourait la copie collective tout en contextualisant : « On s’offre une victoire de 24 points contre un prétendant à la montée… mais on sent que c’est une équipe malade » (Ouest-France). Enfin, Tarbes-Lourdes a serré le jeu pour faire plier Vitré au finish (60-58) dans une rencontre fermée, validant une cinquième victoire (en sept matchs) qui installe l’Union juste derrière le top 4, avec un match de plus au compteur.

Les tendances dans la poule A

Levallois fait la course en tête (6-0) dans la poule A. Derrière, Tours, Lorient et Les Sables (5-1) présentent déjà des identités bien marquées : densité et verticalité pour le TMB, contrôle du tempo pour le CEP, volume de rebond et transitions pour le LSVB. Tarbes-Lourdes (5-2) suit derrière.

NM1 – Journée 6
17/10/2025
REN Rennes
70 74
LOR Lorient
TAR Tarbes-Lourdes
VIT Vitré
SAB Sables Vendée Basket
87 63
CHA Chartres
TOU Tours
92 85
ANG Angers
FOU Pays de Fougères
85 76
PFB Pôle France
POI Poissy
79 81
LEV Levallois
TOU Toulouse
110 86
VDS Val de Seine Basket

Poule B : Le Havre et Orchies collent au 6-0, Fos tient la cadence, Loon-Plage, Mulhouse et LyonSO aux aguets

À Berck, le leader havrais a tenu son rang dans un match rugueux et bruyant (80-87). Porté par l’impact de Cedric Bah (12 points, 7 rebonds, 4 passes) et une adresse ponctuelle de ses extérieurs, le STB a su répondre aux coups de boutoir de Paumier et Kelly. Lauriane Dolt appréciait la copie de ses joueurs : « C’est ma première victoire à Berck… On a fait un match très solide dans une salle très chaude, on a su rester très sereins » (Paris-Normandie). En face, Raphaël Pascual saluait la résistance des siens malgré les absences : « Quand tu vois cette équipe… je ne peux pas m’empêcher d’être fier de mes gars » (La Voix du Nord).

Orchies reste également parfait après avoir dompté Metz de justesse (65-62), dans le sillage d’un Abdoulaye Sy très propre (18 points à 8/10, 9 rebonds). Derrière le duo de tête, Fos Provence a enchaîné un quatrième succès de rang en s’imposant à Charleville (84-89), grâce à l’impact des rotations — Tom Dary-Sagnes (22 points) et Martins Igbanu (19) — et à un troisième quart à sens unique, malgré l’adresse adverse.

Loon-Plage a dû s’arracher à Besançon (71-75) pour signer une quatrième victoire consécutive : menés au cœur du troisième quart, les Toons ont renversé la fin de match avec Vee Sanford (19), Peinte (14) et Thiam (12). Plus bas, Saint-Vallier a relancé la machine en corrigeant LyonSO (80-59), quand Toulouse a transformé sa seconde mi-temps en show à 3-points face à Val de Seine – « Notre équipe a été bâtie comme ça », dixit Romain Tillon dans La Dépêche -, pour s’échapper jusqu’à +27 dans le dernier acte.

Les tendances dans la poule B

Le Havre et Orchies tracent droit (6-0) avec deux styles : intensité et profondeur côté STB, efficacité clinique côté BCO. Fos (5-1) s’est trouvé une identité plus verticale grâce à son secteur intérieur et un banc impactant. Juste derrière, Loon-Plage, Mulhouse et LyonSO (4-2) restent au contact : les Toons enchaînent, les Mustangs signent une victoire de référence à Boulogne (65-74), tandis que LyonSO devra vite réagir après la claque dans la Drôme.

NM1 – Journée 6
17/10/2025
CHA Charleville-Méz.
84 89
FOS Fos Provence
ORC Orchies
65 62
MET Metz
BER Berck Rang du Fliers
80 87
STB Le Havre
BES Besançon
71 75
LOO Loon Plage
BOU Boulogne-sur-Mer
65 74
MUL Mulhouse Mustangs
SAL Pays Salonais Basket 13
65 64
SCA SCABB Lab
SVB Saint-Vallier
80 59
LYO LyonSO
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NM1
NM1
Suivre
Orchies
Orchies
Suivre
Le Havre
Le Havre
Suivre
Levallois
Levallois
Suivre
