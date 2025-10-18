Levallois tient bon à Poissy, Le Havre et Orchies enchaînent : la hiérarchie se dessine

Levallois a dû s’employer pour dompter Poissy, quand Tours, Lorient et Les Sables ont continué de pousser derrière le leader. En poule B, Le Havre a maîtrisé son déplacement à Berck dans une salle bouillante, tandis qu’Orchies s’en est sorti de peu face à Metz. Tour d’horizon, poule par poule.

Poule A : Levallois s’arrache, le trio Tours–Lorient–Les Sables suit le rythme

Levallois a conservé son invincibilité au terme d’un derby piégeux à Poissy. Malmenés par séquences, les Metropolitans s’en sont remis à un énorme Craig Adzeh à l’intérieur (21 points à 10/11, 8 rebonds) et au sang-froid de Kane Milling (19 points à 6/15, 4 rebonds, 5 fautes provoquées en 39 minutes) pour boucler le money-time. Dans le jeu, Levallois a alterné maîtrise et coups de chaud, mais le 6/6 est là : un signe fort envoyé à toute la poule A.

Derrière, le trio de chasse ne lâche rien. Tours s’est offert une victoire de caractère contre Angers (92-85), malgré le baroud angevin dans le dernier quart. Côté EAB, John Delay n’a pas mâché ses mots : « Je suis furieux après notre entame… On a posé des problèmes à cette équipe, mais on n’a jamais réussi à faire cette bascule » (Ouest-France). Lorient a emporté le derby à Rennes (70-74) en s’appuyant sur l’activité complète de Parfait Njiba (16 points, 8 rebonds, 3 passes) et une défense plus constante après la pause.

Les Sables Vendée Basket ont, eux, récité leur basket contre Chartres (87-63), dans la lignée de leur montée en puissance. François Sence savourait la copie collective tout en contextualisant : « On s’offre une victoire de 24 points contre un prétendant à la montée… mais on sent que c’est une équipe malade » (Ouest-France). Enfin, Tarbes-Lourdes a serré le jeu pour faire plier Vitré au finish (60-58) dans une rencontre fermée, validant une cinquième victoire (en sept matchs) qui installe l’Union juste derrière le top 4, avec un match de plus au compteur.

Les tendances dans la poule A Levallois fait la course en tête (6-0) dans la poule A. Derrière, Tours, Lorient et Les Sables (5-1) présentent déjà des identités bien marquées : densité et verticalité pour le TMB, contrôle du tempo pour le CEP, volume de rebond et transitions pour le LSVB. Tarbes-Lourdes (5-2) suit derrière.

Poule B : Le Havre et Orchies collent au 6-0, Fos tient la cadence, Loon-Plage, Mulhouse et LyonSO aux aguets

À Berck, le leader havrais a tenu son rang dans un match rugueux et bruyant (80-87). Porté par l’impact de Cedric Bah (12 points, 7 rebonds, 4 passes) et une adresse ponctuelle de ses extérieurs, le STB a su répondre aux coups de boutoir de Paumier et Kelly. Lauriane Dolt appréciait la copie de ses joueurs : « C’est ma première victoire à Berck… On a fait un match très solide dans une salle très chaude, on a su rester très sereins » (Paris-Normandie). En face, Raphaël Pascual saluait la résistance des siens malgré les absences : « Quand tu vois cette équipe… je ne peux pas m’empêcher d’être fier de mes gars » (La Voix du Nord).

Orchies reste également parfait après avoir dompté Metz de justesse (65-62), dans le sillage d’un Abdoulaye Sy très propre (18 points à 8/10, 9 rebonds). Derrière le duo de tête, Fos Provence a enchaîné un quatrième succès de rang en s’imposant à Charleville (84-89), grâce à l’impact des rotations — Tom Dary-Sagnes (22 points) et Martins Igbanu (19) — et à un troisième quart à sens unique, malgré l’adresse adverse.

Loon-Plage a dû s’arracher à Besançon (71-75) pour signer une quatrième victoire consécutive : menés au cœur du troisième quart, les Toons ont renversé la fin de match avec Vee Sanford (19), Peinte (14) et Thiam (12). Plus bas, Saint-Vallier a relancé la machine en corrigeant LyonSO (80-59), quand Toulouse a transformé sa seconde mi-temps en show à 3-points face à Val de Seine – « Notre équipe a été bâtie comme ça », dixit Romain Tillon dans La Dépêche -, pour s’échapper jusqu’à +27 dans le dernier acte.