L’ancien Monégasque Georgios Papagiannis victime d’une grave blessure au genou

L’Anadolu Efes traverse une période difficile après avoir perdu deux joueurs importants lors de leur confrontation en EuroLeague contre le Panathinaikos contre la cinquième journée de la compétition. Georgios Papagiannis et Ercan Osmani ont tous deux été contraints de quitter le terrain en première mi-temps sans pouvoir reprendre le jeu.

Panathinaikos Aktor’u ağırladığımız karşılaşmada sol omzunda zedelenme meydana gelen Ercan Osmani’nin tedavisine başlanırken, oyuncumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmekte. Kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyatı… pic.twitter.com/FW6SOCKSkq — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 18, 2025

Une blessure catastrophique pour Papagiannis

Le lendemain du match, l’Anadolu Efes a officialisé les diagnostics, confirmant une absence de longue durée pour le pivot grec. Papagiannis souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et devra subir une intervention chirurgicale. L’ancien joueur de l’AS Monaco va manquer au moins huit mois de compétition, soit la suite de la compétition. C’est un coup dur pour le club stambouliote qui doit encore faire sans son autre pivot, Vincent Poirier (2,13 m, 32 ans), pour plusieurs semaines. L’international français était blessé lors de la préparation de l’EuroBasket.

La blessure de Papagiannis s’est produite alors que le joueur tentait de réceptionner une passe alley-oop. Papagiannis est tombé au sol, a reçu les soins médicaux et a quitté le terrain sur civière, visiblement ému aux larmes.

Anadolu Efes'in Yunan pivotu Georgios Papagiannis, Panathinaikos maçının ikinci çeyreğinde sol dizinden sakatlık yaşayarak soyunma odasına götürüldü. Epey can sıkıcı bir görüntü. Çok geçmiş olsun Big Papa 🙏 pic.twitter.com/hfN07EG8Za — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 17, 2025

Osmani également touché

Ercan Osmani n’a pas été épargné lors de cette rencontre malheureuse. L’ailier a subi une blessure à l’épaule gauche suite à une collision avec son compatriote Cedi Osman. Heureusement, son cas est moins préoccupant puisqu’il devrait manquer approximativement trois semaines d’action pendant son traitement.

Our thoughts are with our former player Georgios Papagiannis who went off the court with an apparent knee injury tonight. Praying for your fast recovery, Papa ❤️ pic.twitter.com/yz1oTlmeY8 — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) October 17, 2025

Ces deux absences simultanées représentent un défi considérable pour l’Anadolu Efes dans la continuité de leur campagne EuroLeague. L’équipe d’Istanbul devra rapidement s’adapter et réorganiser sa rotation pour compenser ces pertes importantes, particulièrement celle de Papagiannis dont l’absence prolongée bouleverse les plans tactiques de l’entraîneur Igor Kokoskov pour le reste de la saison. S’il reste 33 journées de saison régulière, le champion d’Europe 2021 et 2022 a déjà enregistré 3 défaites sur les 5 premières journées.