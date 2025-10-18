Recherche
EuroLeague

L'ancien Monégasque Georgios Papagiannis victime d'une grave blessure au genou

EuroLeague - L'Anadolu Efes confirme la grave blessure de Georgios Papagiannis. Le pivot grec sera indisponible environ huit mois après une rupture du ligament croisé antérieur, tandis qu'Ercan Osmani manquera trois semaines d'action.
00h00
L’ancien Monégasque Georgios Papagiannis victime d’une grave blessure au genou

Georgios Papagiannis va manquer le reste de la saison de l’EuroLeague

Crédit photo : Anadolu Efes SK

L’Anadolu Efes traverse une période difficile après avoir perdu deux joueurs importants lors de leur confrontation en EuroLeague contre le Panathinaikos contre la cinquième journée de la compétition. Georgios Papagiannis et Ercan Osmani ont tous deux été contraints de quitter le terrain en première mi-temps sans pouvoir reprendre le jeu.

Une blessure catastrophique pour Papagiannis

Le lendemain du match, l’Anadolu Efes a officialisé les diagnostics, confirmant une absence de longue durée pour le pivot grec. Papagiannis souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et devra subir une intervention chirurgicale. L’ancien joueur de l’AS Monaco va manquer au moins huit mois de compétition, soit la suite de la compétition. C’est un coup dur pour le club stambouliote qui doit encore faire sans son autre pivot, Vincent Poirier (2,13 m, 32 ans), pour plusieurs semaines. L’international français était blessé lors de la préparation de l’EuroBasket.

La blessure de Papagiannis  s’est produite alors que le joueur tentait de réceptionner une passe alley-oop. Papagiannis est tombé au sol, a reçu les soins médicaux et a quitté le terrain sur civière, visiblement ému aux larmes.

Osmani également touché

Ercan Osmani n’a pas été épargné lors de cette rencontre malheureuse. L’ailier a subi une blessure à l’épaule gauche suite à une collision avec son compatriote Cedi Osman. Heureusement, son cas est moins préoccupant puisqu’il devrait manquer approximativement trois semaines d’action pendant son traitement.

Ces deux absences simultanées représentent un défi considérable pour l’Anadolu Efes dans la continuité de leur campagne EuroLeague. L’équipe d’Istanbul devra rapidement s’adapter et réorganiser sa rotation pour compenser ces pertes importantes, particulièrement celle de Papagiannis dont l’absence prolongée bouleverse les plans tactiques de l’entraîneur Igor Kokoskov pour le reste de la saison. S’il reste 33 journées de saison régulière, le champion d’Europe 2021 et 2022 a déjà enregistré 3 défaites sur les 5 premières journées.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
T-shirt offcourt

