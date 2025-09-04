BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !

Une expérience inédite avec BeBasket et Hardwork Trip

Avec l’aide de Hardwork Trip, spécialiste des séjours basket en Europe et aux États-Unis, BeBasket vous propose un voyage incroyable pour découvrir de l’intérieur l’atmosphère de la Belgrade Arena, l’une des salles les plus bruyantes de l’EuroLeague.

Ce premier rendez-vous aura lieu le jeudi 6 novembre avec un choc entre deux géants du basket continental : Étoile Rouge de Belgrade – Panathinaïkos Athènes. Une occasion unique de vibrer ensemble, dans une ambiance que chaque passionné rêve de vivre au moins une fois.

Un match de rêve

Le Panathinaïkos, champion d’Europe 2024, se déplace avec son effectif de stars : T.J. Shorts, Mathias Lessort, mais aussi le MVP en titre, Kendrick Nunn. De son côté, l’Étoile Rouge de Belgrade a monté une équipe ambitieuse pour regarder vers le haut. Tout est réuni pour une soirée exceptionnelle.

Réservez vite, seulement 50 places !

Le voyage comprend l’hébergement, le déplacement sur place, le billet de match et un repas d’accueil. L’encadrement est assuré par un représentant BeBasket et l’équipe Hardwork Trip.

⚠️ Attention : le nombre de places est limité à 50 maximum. Il faudra être rapide pour vivre cette expérience unique aux côtés de BeBasket.