Retour en Turquie pour Furkan Korkmaz, qui a trouvé son nouveau club

Quatre jours après l’officialisation de son départ prématuré de Monaco, Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) a déjà trouvé son point de chute. Le shooteur turc a signé avec le club du Bahçeşehir Koleji d’Istanbul, sa ville natale. Un retour en Turquie sept ans après son départ du pays pour la NBA, où il est resté tout du long aux Philadelphie Sixers. Pas encore prêt physiquement pour les joutes de l’EuroLeague, il va donc descendre d’un échelon puisque le Bahçeşehir joue l’EuroCup, dont il domine le Groupe A devant Gran Canaria et Ulm. Il y retrouvera le Français Axel Bouteille, deuxième meilleur marqueur de l’équipe et avec qui il sera en concurrence sur le poste 3.

En trois mois de compétition avec Monaco, Korkmaz n’a joué que sept petits matchs : quatre en Betclic Élite, trois en EuroLeague. Ses statistiques sont largement insuffisantes au vu des attentes qui étaient placées en lui et de son salaire : 4,4 points à 38,7% aux tirs (dont 16,7% à 3-points), 2,0 rebonds et 0,3 passe décisive en 16 minutes de moyenne. Il est arrivé hors de forme au camp d’entraînement et a enchaîné les blessures après cela. « Il ne peut pas garder une telle condition s’il veut avoir de grands objectifs », disait l’ex-coach monégasque Sasa Obradovic début octobre. Un environnement plus familier et moins compétitif pourra peut-être lui permettre de se relancer.