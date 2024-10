L’AS Monaco « attend beaucoup plus » de Furkan Korkmaz, encore hors de forme

Tenu éloigné des parquets depuis le 8 février dernier, et son trade vers les Pacers d’Indiana qui l’ont immédiatement coupé, Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) n’a pas eu assez d’un mois de préparation et de 87 minutes réparties en quatre rencontres amicales pour se mettre en état de jouer. Du propre aveu de Sasa Obradovic, le nouveau shooteur de l’AS Monaco est encore « hors de forme » à la veille du début de l’EuroLeague face à Milan (jeudi à 19h).

Après l’avoir tenu écarté du premier déplacement à Saint-Quentin, le club de la Principauté lui a accordé une première sortie dimanche contre Strasbourg (77-65). Où l’on a bien vu que l’arrière aux 361 matchs NBA était encore loin de pouvoir jouer un rôle majeur à ce niveau (5 points, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 balles perdues pour 0 d’évaluation en 20 minutes), en délicatesse avec son tir (2/8, dont 1/6 à 3-points) et surtout avec son état athlétique, laissant potentiellement augurer de grosses difficultés défensives en EuroLeague. À tel point que l’AS Monaco lui a concocté un programme dédié la semaine dernière… « Nous lui avons réservé un programme spécial de remise en forme, avec plus de charge d’entraînement et plus de cardio », précise-t-on au sein du club.

« Il ne peut pas garder une telle condition s’il veut avoir de grands objectifs »

« On l’a envoyé courir », disait simplement Sasa Obradovic dimanche. « Il lui fallait du travail supplémentaire après les entraînements afin qu’il puisse améliorer son état physique. Peut-être que c’est pour ça qu’il a raté ses shoots, mais c’est un investissement : il ne peut pas garder une telle condition s’il veut avoir de grands objectifs. » Le technicien serbe de l’AS Monaco avait déjà été passablement agacé de découvrir, à Bormio, que sa recrue turque s’était présentée au camp de présaison avec un vrai déficit de travail estival. « Il est arrivé hors de forme et depuis, il a du mal. Il a connu des problèmes personnels entre-temps donc il n’arrive pas à se sortir de ses difficultés physiques. Il est évident que l’on attend beaucoup plus de lui : il faut qu’il soit en meilleure forme que ça ! »

Quant à savoir s’il est le bon choix sportif pour le club double champion de France, lui dont le profil diffère radicalement de celui de Jordan Loyd ? « Ça, on ne le saura que quand il sera en forme », assène Obradovic. « Pour l’instant, il ne l’est pas. »

À Monaco,