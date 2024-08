Furkan Korkmaz a bien signé avec l’AS Monaco !

Joueur le plus ancien de Philadelphie derrière Joel Embiid, Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) a bien choisi de quitter la NBA pour l’AS Monaco. La Roca Team a officialisé la signature du shooteur turc pour une saison, plus une autre en option.

Thrilled to join AS Monaco Basket! Looking forward to the journey ahead and the memories we'll create together. Let's make this season one to remember! 🔥 https://t.co/03mK8xA5ix — Furkan Korkmaz (@FurkanKorkmaz) August 7, 2024

« Le projet de Monaco est incroyablement excitant », s’est réjoui le nouveau monégasque. « Bien qu’il s’agisse d’un club relativement jeune, il a déjà fait des progrès significatifs sur la scène européenne. La volonté de construire une équipe compétitive et performante est évidente, et je suis ravi de faire partie de cette aventure. Mon but est de permettre à Monaco d’atteindre ses objectifs, tout en montrant le talent et la vision que j’ai pour ce jeu. Quand je regarde en arrière, à la fin de l’année, je veux dire que nous avons réussi et que j’étais au mieux de ma forme. J’ai vu le potentiel de la Roca Team lors des play-offs de l’année dernière, le dernier carré était proche. Je pense qu’avec mes contributions, nous pouvons avoir un impact significatif et viser le championnat d’Euroleague. Gagner l’Euroleague est tout à fait possible, mais il faut que chaque membre de l’équipe donne le meilleur de lui-même chaque jour. C’est une question de travail acharné, de dévouement et d’efforts incessants sur le terrain et en dehors. »

Capable de jouer sur les postes 2 et 1, Furkan Korkmaz a longtemps été un joueur important des Sixers. Au sommet de sa carrière NBA, en 2019/20, il tournait pratiquement à 10 points de moyenne. Mais son rôle a progressivement décru, jusqu’à devenir un joueur de bout du banc (2,5 points à 40% en 9 minutes de moyenne la saison dernière) et d’être envoyé à Indiana, pour être immédiatement coupé par les Pacers. Après sept saisons dans l’Association (6,6 points à 40%,1,8 rebond et 1 passe décisive en 361 rencontres), l’international turc va donc retrouver l’EuroLeague, avec des responsabilités bien plus élargies qu’à son début de carrière. Tout jeune joueur, il a disputé 40 matchs entre 2014 et 2016 avec l’Anadolu Efes Istanbul, pour des statistiques quelconques (3 points à 38% en 9 minutes).

« Je suis connu comme un shooteur, mais je suis aussi un joueur qui voit, sent et lit bien le jeu », explique-t-il. « Ces deux dernières années, j’ai joué en tant que meneur de jeu, ce qui me permet de mettre la balle sur le terrain. Je pense que je peux apporter ma contribution à l’équipe de différentes manières, tant en défense qu’en attaque. Que ce soit en faisant des passes, en marquant, en prenant des rebonds ou en m’infiltrant dans les couloirs de passe, j’aurai un impact sur le jeu. » Il aura notamment la lourde responsabilité de remplacer Jordan Loyd, parti au Maccabi Tel-Aviv.

L’effectif de l’AS Monaco version 2024/25 :