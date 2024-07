Monaco cherche à remplacer Loyd, la rumeur Korkmaz fait du bruit

L’AS Monaco n’en a pas fini avec la constitution de son effectif 2024-2025. Le front-office du club de la principauté songe sérieusement à remplacer Jordan Loyd, sur le poste 2/1. Parmi les noms évoqués, celui de Furkan Korkmaz (2,01 m, 27 ans) fait l’objet de nombreuses rumeurs, principalement dans son pays d’origine, la Turquie. Plusieurs d’entre elles nous ont confirmé l’accord imminent entre les deux parties.

Des sources font état d’un accord qui prévoit un salaire de 1,2 million d’euros. Seulement, l’AS Monaco assure qu’à ce stade les rumeurs vont trop loin alors que l’international turc ne fait seulement que partie que des options. De plus, des interrogations subsistent quant à l’état de son épaule, touché au mois de janvier dernier. Depuis, le natif de Bakırköy n’a que très peu joué avec les Sixers de Philadelphie. Son dernier match remonte au 8 février dernier.

Une carrière en perte de vitesse en NBA

Drafté en 26e position en 2016, Furkan Korkmaz a rejoint les Sixers un an plus tard. Shooteur de qualité (40,2% de réussite à 3-points sur quasiment 5 tentatives en 2019-2020), il est monté à 9,8 points et 2,3 rebonds en moins de 22 minutes lors de la saison interrompue par le COVID-19. Utilisé au même titre sur les deux exercices suivants, l’ancien joueur de l’Anadolu Efes a vu son rôle drastiquement diminuer sur les deux dernières saisons (moins de 10 minutes de moyenne par rencontre, 2,5 points sur seulement 35 entrées ). Au point d’envisager un retour sur le circuit européen. A Monaco, son profil de 2/3 shooteur pourrait correspondre aux besoins d’un effectif très riche à l’arrière et la création (Mike James, Nick Calathes, Elie Okobo et Matthew Strazel) et doté d’ailiers au profil de slasheurs/stoppeurs mais pas forcément de shooteurs (Alpha Diallo, Juhann Begarin, Terry Tarpey et Jaron Blossomgame). Reste à savoir si le double champion de France en titre va acter la signature de ce joueur au gros C.V.